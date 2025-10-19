Steve Witkoff, „negociatorul” lui Trump, îi cere lui Zelenski să renunțe la Donețk

Steve Witkoff, emisarul președintelui SUA, Donald Trump, privind războiul Rusia-Ucraina, ar fi încercat să convingă partea ucraineană să cedeze regiunea Donețk Rusiei.

Informația a fost publicată de Washington Post, care citează surse apropiate discuțiilor și vine după ce președintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut Kievului să predea controlul deplin asupra Donețkului, o regiune din estul Ucrainei, ca o condiție pentru încheierea războiului.

Putin a încercat și a eșuat să cucerească teritoriul timp de 11 ani, fiind respins în mod repetat de forțele ucrainene. Concentrarea lui Putin asupra Donețkului sugerează că acesta nu renunță la cererile anterioare care au lăsat conflictul într-un impas, în ciuda optimismului lui Trump cu privire la obținerea unui acord, au declarat oficialii, vorbind sub condiția anonimatului.

Oficialii citați de publicație au declarat că trimisul lui Trump, Steve Witkoff, a presat delegația ucraineană cu privire la predarea Donețkului în timpul întâlnirii de vineri dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump, menționând că regiunea este în mare parte vorbitoare de limbă rusă.

Trump i-a transmis lui Zelenski că „e timpul” să facă o „înțelegere” cu Putin. Ucraina ar oferi drone în schimbul rachetelor Tomahawk

După întâlnirea Trump – Zelenski, președintele american a postat un mesaj pe rețeaua Truth Social în care a spus că i-a sugerat șefului statului ucrainean să facă „o înțelegere” cu Vladimir Putin, iar V0lodimir Zelenski a ieșit, ca și la precedenta întâlnire, la o conferință de presă în fața Casei Albe.

„Întâlnirea cu președintele Volodimir Zelenski al Ucrainei a fost foarte interesantă și cordială, dar i-am spus, așa cum i-am sugerat și președintelui Putin, că este timpul să oprim crimele și să facem o înțelegere! S-a vărsat suficient sânge, iar granițele de proprietate sunt definite prin război și curaj. Ar trebui să se oprească acolo unde sunt. Să-i lăsăm pe amândoi să revendice victoria, să lăsăm istoria să decidă! Fără împușcături, fără moarte, fără sume uriașe și nesustenabile de bani cheltuiți. Acesta este un război care nu ar fi început niciodată dacă aș fi fost președinte. Mii de oameni sunt măcelăriți în fiecare săptămână – Gata, ÎNTOARCEȚI-VĂ LA FAMILIILE VOSTRE ÎN PACE!”, a scris Trump pe Truth Social.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trump i-a transmis lui Zelenski că „e timpul” să facă o „înțelegere” cu Putin. Ucraina ar oferi drone în schimbul rachetelor Tomahawk

Înainte de întâlnirea Zelenski-Trump, ucrainenii au discutat cu reprezentanții marilor fabricanți de ARMAMENT din SUA

Sursa foto main: Profimedia