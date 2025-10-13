Discursul președintelui SUA, Donald Trump, a fost întrerupt pentru puțin timp, luni, în Parlamentul israelian.

În timpul mesajului președintelui american, un membru al Parlamentului a început să strige în plen, acesta fiind evacuat rapid de forțele de securitate.

Donald Trump l-a lăudat pe Benjamin Netanyahu în timpul discursului din Parlament

Donald Trump, l-a lăudat pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, în timpul discursului din Parlamentul israelian.

În timpul discursului, Trump a mai spus că a oprit „opt războaie în opt luni”.

„Vreau să-mi exprim recunoștința față de un om de un curaj și un patriotism excepțional, al cărui parteneriat a contribuit atât de mult la realizarea acestei zile memorabile. Știți, despre cine vorbesc este doar unul: prim-ministrul Benjamin Netanyahu”, a spus Trump.

Trump i-a cerut lui Netanyahu să se ridice în picioare, în timp ce membrii Knesset-ului izbucneau în aplauze.

„Și nu este ușor de gestionat, vreau să vă spun. Vreau să vă spun că nu este cel mai ușor om cu care să interacționezi, dar asta îl face grozav”, a spus Trump.

