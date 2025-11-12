Marșul tradițional organizat anual în Polonia cu ocazia Zilei Independenței a strâns marți, în capitala poloneză, aproximativ 100.000 de persoane, potrivit estimărilor Primăriei din Varșovia. Printre participanți s-au numărat și președintele Karol Nawrocki și fiul său, precum și politicieni din partidul conservator Lege și Justiție (PiS) și din partidul de extremă dreapta Confederația.

Polonezii din întreaga țară au sărbătorit 107 ani de la restabilirea independenței statului polonez, după ce anterior teritoriul polonez a fost împărțit timp de 123 de ani între marile puteri vecine. Participanții la marș au purtat steaguri poloneze și au scandat lozinci precum „Dumnezeu. Onoare. Patrie” și „Onoare și slavă eroilor”. În ciuda interdicției, în oraș au fost aprinse torțe și fumigene.

Karol Nawrocki anunță că este „pregătită să devină un centru energetic în Europa Centrală și de Est”: „Polonia nu este o colonie”

La ceremonia centrală desfășurată în Piața Piłsudski din Varșovia, Karol Nawrocki a spus că Polonia, cu ajutorul Statelor Unite, este pregătită să devină „un centru energetic și de gaze pentru Europa Centrală și de Est”: „Polonia nu este o colonie. Cu sprijinul partenerilor americani, Polonia este pregătită să devină un centru energetic și de gaze pentru întreaga Europă Centrală și de Est”

În ceea ce privește problemele de securitate, Nawrocki a lăudat promisiunile lui Donald Trump de a păstra numărul trupelor americane staționate în Polonia.

Prim-ministrul Donald Tusk a declarat marți, la festivitatea organizată la Gdańsk, că polonezii sunt „diferiți, se ceartă între ei”, dar că această diversitate „poate fi o sursă de putere în viitor” și că disputele „nu pot genera ură”. „Nimeni nu are monopolul asupra patriotismului, suntem o singură comunitate”, a spus Tusk.

Președintele Karol Nawrocki, apreciat de polonezi după 100 de zile de mandat

După primele 100 de zile de mandat, peste jumătate dintre polonezi îl consideră pe preșetintele Karl Nawrocki „foarte bun” sau „bun”, potrivit unui sondaj realizat de Opinia24 pentru publicația Polytika. După aproape 100 de zile în funcție, mandatul de președinte al lui Nawrocki este evaluat ca fiind „foarte bun” de 21% dintre polonezi și „bun” de 32% dintre aceștia. 15% dintre respondenți au evaluat primele 100 de zile de mandat ale noului președinte polonez ca fiind „rele”, iar 11% au spus că mandatul său a început „foarte rău”, pe când 21% dintre polonezi nu au nicio opinie despre acest subiect.

Polonezii au fost întrebați, de asemenea, cu cine ar vota în al doilea tur al alegerilor prezidențiale dacă acesta ar avea loc astăzi, cu aceiași candidați ca în turul precedent. La întrebarea: „Dacă al doilea tur al alegerilor prezidențiale ar avea loc astăzi, cu cine ați vota?”, 40% dintre respondenții polonezi au spus că l-ar vota pe Karol Nawrocki, iar 30% pe contracandidatul Rafał Trzaskowski. 19% dintre respondenți au spus că nu ar vota, iar 11% au menționat „e greu de spus”.

Recomandările autorului: