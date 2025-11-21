Scandalul de corupție din Ucraina ricoșează și în procurori: Adjunctul parchetului antocorupție demisionează pe fondul scurgerilor de informații din dosar

Încă o demisie la Kiev, pe fondul scandalului de corupție care a zguduit Ucraina în ultimele săptămâni. De data aceasta este vorba de procurorul adjunct al Parchetului Specializat Anticorupție (SAP), Andriy Synyuk. El a demisionat astăzi din funcție din proprie inițiativă. Este suspectat că ar fi divulgat informații legate de ancheta privind „cazul Mindich”, relatează NV.

Potrivit jurnaliștilor, o anchetă internă a fost deschisă inițial împotriva lui Synyuk din cauza întâlnirilor sale cu posibili inculpați în proceduri penale.

Ukrainska Pravda a relatat că adjunctul șefului SAP, Andriy Synyuk, care ar fi putut avea acces la cazul de corupție în domeniul energetic, s-a întâlnit de mai multe ori cu avocatul Oleksiy Meniv. La rândul său, Meniv a fost văzut de mai multe ori intrând în casa de pe strada Hrushevskoho, unde locuia omul de afaceri și inculpatul în acest caz, Timur Mindich, înainte de evadarea sa.

NV notează, de asemenea, că oficialul ar fi putut transmite detalii despre alte procese, inclusiv către Biroul Președintelui, de mai mult timp.

Însuși Andriy Synyuk, într-un comentariu adresat Suspilny, a declarat că și-a părăsit funcția de bunăvoie.

„Pentru a evita orice speculații cu privire la posibila mea influență asupra cursului și rezultatelor anchetei interne, am decis să demisionez din proprie inițiativă”, a menționat el.

Serviciul de presă al SAP a confirmat că Synyuk a fost demis din funcție la propria sa cerere, începând cu 14 noiembrie 2025.

„Observăm că, în conformitate cu legislația Ucrainei, șeful SAP nu are autoritatea de a-și demite unilateral adjuncții. Această autoritate aparține exclusiv Procurorului General al Ucrainei”, a adăugat departamentul.

În vreme de război, Ucraina este zguduită de un scandal de corupție la cel mai înalt nivel. Președintele Volodimir Zelenski a primit o „lovitură sub centură” chiar din partea apropiaților săi în cel mai mare scandal de corupție din mandatul pe care l-a preluat în 2019. Oameni din anturajul lui Zelenski au pus la punct o schemă financiară prin care au deturnat nu mai puțin 100 de milioane de dolari, destinați sectorului energetic al Ucrainei.

Inclusiv mai mulți miniștri au demisionat din funcții din cauza acestui scandal, în ultimele săptămâni.

Rada Supremă, parlamentul unicameral de la Kiev, a votat miercuri demiterea ministrului Justiției, Gherman Galușcenko, ex-ministru al Energiei, și a succesoarei acestuia, Svitlana Grinciuk, pe fondul unui scandal de corupție în sectorul energetic și al unor apeluri vehemente la demisii.

O majoritate clară de două treimi din Rada Supremă a votat în favoarea demiterii celor doi.

