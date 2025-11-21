Prima pagină » Știri externe » Scandalul de corupție din Ucraina ricoșează și în procurori: Adjunctul parchetului antocorupție demisionează pe fondul scurgerilor de informații din dosar

Scandalul de corupție din Ucraina ricoșează și în procurori: Adjunctul parchetului antocorupție demisionează pe fondul scurgerilor de informații din dosar

21 nov. 2025, 16:20, Știri externe
Scandalul de corupție din Ucraina ricoșează și în procurori: Adjunctul parchetului antocorupție demisionează pe fondul scurgerilor de informații din dosar

Încă o demisie la Kiev, pe fondul scandalului de corupție care a zguduit Ucraina în ultimele săptămâni. De data aceasta este vorba de procurorul adjunct al Parchetului Specializat Anticorupție (SAP), Andriy Synyuk. El a demisionat astăzi din funcție din proprie inițiativă. Este suspectat că ar fi divulgat informații legate de ancheta privind „cazul Mindich”, relatează NV.

Potrivit jurnaliștilor, o anchetă internă a fost deschisă inițial împotriva lui Synyuk din cauza întâlnirilor sale cu posibili inculpați în proceduri penale.

Ukrainska Pravda a relatat că adjunctul șefului SAP, Andriy Synyuk, care ar fi putut avea acces la cazul de corupție în domeniul energetic, s-a întâlnit de mai multe ori cu avocatul Oleksiy Meniv. La rândul său, Meniv a fost văzut de mai multe ori intrând în casa de pe strada Hrushevskoho, unde locuia omul de afaceri și inculpatul în acest caz, Timur Mindich, înainte de evadarea sa.

NV notează, de asemenea, că oficialul ar fi putut transmite detalii despre alte procese, inclusiv către Biroul Președintelui, de mai mult timp.

Însuși Andriy Synyuk, într-un comentariu adresat Suspilny, a declarat că și-a părăsit funcția de bunăvoie.

„Pentru a evita orice speculații cu privire la posibila mea influență asupra cursului și rezultatelor anchetei interne, am decis să demisionez din proprie inițiativă”, a menționat el.

Serviciul de presă al SAP a confirmat că Synyuk a fost demis din funcție la propria sa cerere, începând cu 14 noiembrie 2025.

„Observăm că, în conformitate cu legislația Ucrainei, șeful SAP nu are autoritatea de a-și demite unilateral adjuncții. Această autoritate aparține exclusiv Procurorului General al Ucrainei”, a adăugat departamentul.

În vreme de război, Ucraina este zguduită de un scandal de corupție la cel mai înalt nivel. Președintele Volodimir Zelenski a primit o „lovitură sub centură” chiar din partea apropiaților săi în cel mai mare scandal de corupție din mandatul pe care l-a preluat în 2019. Oameni din anturajul lui Zelenski au pus la punct o schemă financiară prin care au deturnat nu mai puțin 100 de milioane de dolari, destinați sectorului energetic al Ucrainei.

Inclusiv mai mulți miniștri au demisionat din funcții din cauza acestui scandal, în ultimele săptămâni.

Rada Supremă, parlamentul unicameral de la Kiev, a votat miercuri demiterea ministrului Justiției, Gherman Galușcenko, ex-ministru al Energiei, și a succesoarei acestuia, Svitlana Grinciuk, pe fondul unui scandal de corupție în sectorul energetic și al unor apeluri vehemente la demisii.

O majoritate clară de două treimi din Rada Supremă a votat în favoarea demiterii celor doi.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Continuă scandalul de corupție care zguduie Ucraina. Reputația lui Zelenski a suferit o lovitură majoră. „Departe de a se potoli, furtuna politică pare doar să se intensifice”

Criză politică la Kiev. Deputații lui Zelenski cer demiterea guvernului

Citește și

LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah
12:25
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah
EXTERNE Trump față în față cu „dușmanul” său, Mamdani: „Afirmați că președintele Trump este fascist?” Trump: E OK, spune-o. E mai simplu decât să explici”
11:29
Trump față în față cu „dușmanul” său, Mamdani: „Afirmați că președintele Trump este fascist?” Trump: E OK, spune-o. E mai simplu decât să explici”
ANALIZA de 10 Mituri despre prelungirea vieții. Putin și Xi Jinping vor să trăiască până la 150 de ani, dar scenariul e mai complicat decât pare. Cine va descoperi „fântâna tinereții” și cu ce preț?
10:00
Mituri despre prelungirea vieții. Putin și Xi Jinping vor să trăiască până la 150 de ani, dar scenariul e mai complicat decât pare. Cine va descoperi „fântâna tinereții” și cu ce preț?
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. Planul lui Trump – Europenii discută astăzi la G20 un plan de pace paralel pentru Ucraina
10:00
🚨 Pace în Ucraina. Planul lui Trump – Europenii discută astăzi la G20 un plan de pace paralel pentru Ucraina
EXTERNE TRUMP, față în față cu primarul ales al New Yorkului. Ce numitor comun au găsit cei doi „dușmani”. „Îi va surprinde pe unii”
09:08
TRUMP, față în față cu primarul ales al New Yorkului. Ce numitor comun au găsit cei doi „dușmani”. „Îi va surprinde pe unii”
EXTERNE Sarkozy a scris o carte întreagă în cele 20 de zile petrecute la închisoare. Ce va cuprinde volumul intitulat „Jurnalul unui deținut”
17:30
Sarkozy a scris o carte întreagă în cele 20 de zile petrecute la închisoare. Ce va cuprinde volumul intitulat „Jurnalul unui deținut”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
Cancan.ro
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Prosport.ro
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă în vileag schema
Adevarul
Cât de gravă e în realitate situația economiei României. Dezvăluirea unui analist despre criza cu care ne confruntăm
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni
Digi24
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
Cancan.ro
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Mit sau adevăr: antrenamentele pe stomacul gol ard mai multe grăsimi?
POLITICĂ Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”
12:46
Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”
UTILE Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
12:32
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
POLITICĂ Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni
12:22
Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni
ACTUALITATE Fără precedent. Mașinile care nu mai pot trece de ITP în Germania, deși sunt în stare perfectă. Care este motivul
12:04
Fără precedent. Mașinile care nu mai pot trece de ITP în Germania, deși sunt în stare perfectă. Care este motivul
MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „Burleanu era consilierul lui Băsescu și a ajuns mare președinte al FRF”
12:00
Gigi Nețoiu: „Burleanu era consilierul lui Băsescu și a ajuns mare președinte al FRF”
VIDEO Nicușor Dan, parodiat la el acasă. Povești de adormit președinți sau ce face șeful statului când nu-l vede nimeni
11:58
Nicușor Dan, parodiat la el acasă. Povești de adormit președinți sau ce face șeful statului când nu-l vede nimeni