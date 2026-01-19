Scrisoarea controversată a lui Trump către premierul Norvegiei: „Având în vedere că țara dumneavoastră nu mi-a acordat Premiul Nobel, nu mă mai gândesc exclusiv la Pace”

Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre a confirmat, luni, că a primit o scrisoare de la președintele american Donald Trump, în weekend, în care acesta spunea că nu mai este interesat „exclusiv” de pace, din cauza faptului că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, relatează Politico.

„Având în vedere că țara dumneavoastră a decis să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace, pentru că am oprit cel puțin opt războaie, nu mai simt obligația de a mă gândi exclusiv la pace, deși aceasta va fi întotdeauna predominantă, dar acum pot să mă gândesc la ceea ce este bun și potrivit pentru Statele Unite ale Americii”, a scris Trump duminică, adăugând că urmărește „controlul complet și total asupra Groenlandei”.

Trump și-a dublat apoi amenințarea la adresa Danemarcei în legătură cu Groenlanda, spunând:

„Danemarca nu poate proteja acel teritoriu de Rusia sau China și de ce au oricum un «drept de proprietate»? Nu există documente scrise, doar că o navă a debarcat acolo acum sute de ani, dar am avut și noi nave care au debarcat acolo. Am făcut mai mult pentru NATO decât orice altă persoană de la înființarea sa, iar acum NATO ar trebui să facă ceva pentru Statele Unite. Lumea nu este sigură dacă nu avem control complet și total asupra Groenlandei. Mulțumesc! Președinte DJT.”

Støre a declarat pentru publicația norvegiană VG că mesajul lui Trump era un răspuns la „un mesaj scurt pe care i l-am trimis președintelui Trump mai devreme în acea zi, în numele meu și al președintelui Finlandei, Alexander Stubb”, în care cei doi premieri nordici solicitau detensionarea situației și cereau o convorbire telefonică cu el.

Sursa citată reamintește că Guvernul Norvegiei nu este cel care acordă premiul, acesta este decernat de un comitet independent cu sediul la Oslo, care nu este controlat de statul norvegian.

Declarația președintelui american conform căreia nu mai este atât de „preocupat“ de rolul de pacificator vine după ce, în weekend, Trump a anunțat că va impune tarife, începând cu 1 februarie, țărilor europene care s-au opus planurilor sale de anexare a Groenlandei, ceea ce l-a determinat pe președintele Consiliului European, António Costa, să convoace un summit de urgență al liderilor UE pentru această săptămână.

Trump a făcut campanie intensă pentru premiul Nobel, pe care fostul președinte american Barack Obama l-a câștigat în 2009, și a afirmat în repetate rânduri că a pus capăt cel puțin opt conflicte, o cifră contestată de verificatorii de fapte.

Premiul a fost acordat în cele din urmă liderului opoziției venezuelene, María Corina Machado, care săptămâna trecută i-a dăruit medalia lui Trump — deși comitetul Nobel a emis ulterior o declarație în care preciza că, deși medalia fizică poate schimba proprietarul, onoarea în sine nu este transferabilă.

