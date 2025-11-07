Scrisoarea de revoltă a Congresului SUA împotriva retragerii trupelor din România: „Bucureștiul, un partener strategic și un pilon al apărării NATO”

Planul Pentagonului de a retrage 700 de militari americani din România provoacă o reacție fără precedent în Congresul SUA. Democrații și republicanii au semnat împreună o scrisoare oficială de protest către secretarul Apărării, avertizând că o astfel de decizie ar „transmite un semnal de slăbiciune” în fața Rusiei, în plin război în Ucraina. România este descrisă ca un „partener cheie al NATO” și un pilon strategic pentru apărarea flancului estic.

Democrații și republicanii americani au lăsat la o parte divergențele politice și și-au dat mâna pentru susținerea directă a României. Membri Congresului SUA au semnat o scrisoare comună de protest împotriva deciziei Departamentului Apărării de a retrage trupele americane din țara noastră, scrie publicația ucraineană, Kyiv Post.

Documentul, emis joi, este adresat secretarului Apărării Pete Hegseth și a fost inițiat de Bill Keating din partea democraților, Brian Fitzpatrick, din partea republicanilor, Tom Suozzi, de la democrați și Michael Turner din partea republicanilor, ultimii doi fiind copreședinți ai grupului din Congresul SUA pentru relațiile cu România.

Alți 16 congresmeni din ambele partide s-au alăturat demersului, semnalând îngrijorarea profundă din rândul legislatorilor americani față de impactul strategic al acestei măsuri.

Scrisoarea critică în termeni duri decizia Pentagonului, avertizând că retragerea celor 700 de militari americani din România ar putea fi percepută ca un semn de slăbiciune în fața Rusiei, în condițiile în care războiul din Ucraina continuă să facă ravagii.

„Vă scriem pentru a ne exprima îngrijorarea serioasă cu privire la anunțul că Departamentul Apărării va retrage 700 de militari americani din România, de pe flancul estic al NATO”, se arată în scrisoare.

Congresmenii avertizează că această decizie ar submina angajamentele SUA față de NATO și ar putea slăbi credibilitatea Washingtonului în Europa de Est.

„În contextul în care războiul din Ucraina continuă, această mișcare subminează angajamentele americane față de Europa și alianța transatlantică în ansamblu”, au scris aleșii americani, adăugând că măsura contrazice obiectivul declarat al președintelui Donald Trump de a asigura o pace durabilă în Ucraina.

România, „partener strategic și pilon al apărării NATO”

Scrisoarea congresmenilor americani subliniază importanța strategică a României în arhitectura de securitate a NATO, mai ales în contextul în care Rusia devine tot mai agresivă la adresa Europei.

„România găzduiește o bază de apărare antirachetă Aegis Ashore a SUA și joacă un rol esențial ca hub logistic pentru operațiunile aliate din zona Mării Negre”, arată congresmenii, adăugând că Bucureștiul a demonstrat o hotărâre fermă în sprijinul apărării colective a NATO.

Potrivit publicației Kyiv Post, această reacție marchează o ruptură neobișnuită în rândul republicanilor, unde criticile publice la adresa Casei Albe au fost rare în timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump.

Prezența congresmanului Michael Turner, președintele Comisiei pentru Informații din Camera Reprezentanților, indică o îngrijorare tot mai mare în rândul republicanilor moderați față de politica „America First” promovată de Casa Albă.

Se pregătește o lege pentru a bloca retragerea trupelor SUA din România

Administrația Trump susține că reducerea efectivelor americane din România face parte dintr-un „proces deliberat” de optimizare a poziției forțelor americane în Europa, în condițiile în care ce aliații europeni, inclusiv România, își sporesc capacitățile proprii de apărare.

Congresmenii americani avertizează că, în contextul actual, o astfel de măsură „joacă direct în favoarea Kremlinului”.

„Această decizie oferă Moscovei un argument în plus, sugerând că Statele Unite se retrag din Europa tocmai în momentul în care Ucraina și aliații săi se confruntă cu o presiune crescândă”, se arată în scrisoare.

Grupul bipartizan pregătește acum un proiect de lege care ar bloca retragerea trupelor americane din România, mișcare ce ar aduce Congresul în conflict direct cu Pentagonul și Casa Albă.

Scrisoarea se încheie cu o cerere fermă:

„Solicităm cu tărie reconsiderarea acestei decizii și o explicație adresată Congresului privind modul în care Pentagonul intenționează să consolideze relațiile transatlantice și angajamentele SUA față de NATO.”

