Prima pagină » Știri externe » Scrisoarea de revoltă a Congresului SUA împotriva retragerii trupelor din România: „Bucureștiul, un partener strategic și un pilon al apărării NATO”

Scrisoarea de revoltă a Congresului SUA împotriva retragerii trupelor din România: „Bucureștiul, un partener strategic și un pilon al apărării NATO”

Mihai Tănase
07 nov. 2025, 10:09, Știri externe
Scrisoarea de revoltă a Congresului SUA împotriva retragerii trupelor din România: „Bucureștiul, un partener strategic și un pilon al apărării NATO”
Foto: Profimedia images

Planul Pentagonului de a retrage 700 de militari americani din România provoacă o reacție fără precedent în Congresul SUA. Democrații și republicanii au semnat împreună o scrisoare oficială de protest către secretarul Apărării, avertizând că o astfel de decizie ar „transmite un semnal de slăbiciune” în fața Rusiei, în plin război în Ucraina. România este descrisă ca un „partener cheie al NATO” și un pilon strategic pentru apărarea flancului estic.

Democrații și republicanii americani au lăsat la o parte divergențele politice și și-au dat mâna pentru susținerea directă a României. Membri Congresului SUA au semnat o scrisoare comună de protest împotriva deciziei Departamentului Apărării de a retrage trupele americane din țara noastră, scrie publicația ucraineană, Kyiv Post.

Documentul, emis joi, este adresat secretarului Apărării Pete Hegseth și a fost inițiat de Bill Keating din partea democraților, Brian Fitzpatrick, din partea republicanilor, Tom Suozzi, de la democrați și Michael Turner din partea republicanilor, ultimii doi fiind copreședinți ai grupului din Congresul SUA pentru relațiile cu România.

Alți 16 congresmeni din ambele partide s-au alăturat demersului, semnalând îngrijorarea profundă din rândul legislatorilor americani față de impactul strategic al acestei măsuri.

Scrisoarea critică în termeni duri decizia Pentagonului, avertizând că retragerea celor 700 de militari americani din România ar putea fi percepută ca un semn de slăbiciune în fața Rusiei, în condițiile în care războiul din Ucraina continuă să facă ravagii.

„Vă scriem pentru a ne exprima îngrijorarea serioasă cu privire la anunțul că Departamentul Apărării va retrage 700 de militari americani din România, de pe flancul estic al NATO”, se arată în scrisoare.

Congresmenii avertizează că această decizie ar submina angajamentele SUA față de NATO și ar putea slăbi credibilitatea Washingtonului în Europa de Est.

„În contextul în care războiul din Ucraina continuă, această mișcare subminează angajamentele americane față de Europa și alianța transatlantică în ansamblu”, au scris aleșii americani, adăugând că măsura contrazice obiectivul declarat al președintelui Donald Trump de a asigura o pace durabilă în Ucraina.

România, „partener strategic și pilon al apărării NATO”

Scrisoarea congresmenilor americani subliniază importanța strategică a României în arhitectura de securitate a NATO, mai ales în contextul în care Rusia devine tot mai agresivă la adresa Europei.

„România găzduiește o bază de apărare antirachetă Aegis Ashore a SUA și joacă un rol esențial ca hub logistic pentru operațiunile aliate din zona Mării Negre”, arată congresmenii, adăugând că Bucureștiul a demonstrat o hotărâre fermă în sprijinul apărării colective a NATO.

Potrivit publicației Kyiv Post, această reacție marchează o ruptură neobișnuită în rândul republicanilor, unde criticile publice la adresa Casei Albe au fost rare în timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump.

Prezența congresmanului Michael Turner, președintele Comisiei pentru Informații din Camera Reprezentanților, indică o îngrijorare tot mai mare în rândul republicanilor moderați față de politica „America First” promovată de Casa Albă.

Se pregătește o lege pentru a bloca retragerea trupelor SUA din România

Administrația Trump susține că reducerea efectivelor americane din România face parte dintr-un „proces deliberat” de optimizare a poziției forțelor americane în Europa, în condițiile în care ce aliații europeni, inclusiv România, își sporesc capacitățile proprii de apărare.

Congresmenii americani avertizează că, în contextul actual, o astfel de măsură „joacă direct în favoarea Kremlinului”.

„Această decizie oferă Moscovei un argument în plus, sugerând că Statele Unite se retrag din Europa tocmai în momentul în care Ucraina și aliații săi se confruntă cu o presiune crescândă”, se arată în scrisoare.

Grupul bipartizan pregătește acum un proiect de lege care ar bloca retragerea trupelor americane din România, mișcare ce ar aduce Congresul în conflict direct cu Pentagonul și Casa Albă.

Scrisoarea se încheie cu o cerere fermă:

„Solicităm cu tărie reconsiderarea acestei decizii și o explicație adresată Congresului privind modul în care Pentagonul intenționează să consolideze relațiile transatlantice și angajamentele SUA față de NATO.”

RECOMANDAREA AUTORULUI

Mark Rutte a ajuns la Palatul Victoria. Va discuta cu Bolojan despre retragerea trupelor americane din România

Întrebarea care dă fiori: ce trupe retrag americanii din Europa? România pare cea mai afectată de decizie. Gândul prezintă harta efectivelor americane de pe bătrânul continent. Ce știm până acum

Citește și

EXTERNE România și Polonia ridică „zidul anti-drone” la granița NATO. Sistemul american Merops cu AI detectează, urmărește și distruge rapid țintele rusești
10:42
România și Polonia ridică „zidul anti-drone” la granița NATO. Sistemul american Merops cu AI detectează, urmărește și distruge rapid țintele rusești
EXTERNE Acționarii Tesla își pun încrederea în Elon Musk. Americanul a primit șansa de a deveni primul trilionar din istorie. Ce trebuie să facă în schimb
10:38
Acționarii Tesla își pun încrederea în Elon Musk. Americanul a primit șansa de a deveni primul trilionar din istorie. Ce trebuie să facă în schimb
EXTERNE Imagini de groază din casa unei femei. A fost sfătuită să părăsească imediat locuința sau să cheme un preot
10:03
Imagini de groază din casa unei femei. A fost sfătuită să părăsească imediat locuința sau să cheme un preot
ANALIZA de 10 Necunoscuta „ZAPOROJIE”. Cea mai mare centrală nucleară din Europa ar putea fi conectată la liniile energetice ale Rusiei. Semnal de alarmă: „Pornirea unui singur reactor într-o zonă de război activă ar multiplica de nenumărate ori amenințarea unui nou Cernobîl”
10:00
Necunoscuta „ZAPOROJIE”. Cea mai mare centrală nucleară din Europa ar putea fi conectată la liniile energetice ale Rusiei. Semnal de alarmă: „Pornirea unui singur reactor într-o zonă de război activă ar multiplica de nenumărate ori amenințarea unui nou Cernobîl”
EXTERNE Haos pe zeci de aeroporturi americane. Sute de zboruri ANULATE din cauza blocajului guvernamental
08:33
Haos pe zeci de aeroporturi americane. Sute de zboruri ANULATE din cauza blocajului guvernamental
DECES Actrița Pauline Collins a MURIT, la vârsta de 85 de ani. Era cunoscută din serialul „Shirley Valentine”, rol care i-a adus o nominalizare la Oscar
08:28
Actrița Pauline Collins a MURIT, la vârsta de 85 de ani. Era cunoscută din serialul „Shirley Valentine”, rol care i-a adus o nominalizare la Oscar
Mediafax
HOROSCOP 7 noiembrie 2025. Cerul deschide porțile transformării: mesajele astrelor pentru fiecare nativ
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Cancan.ro
Mariana, prima reacție IREALĂ după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de grija lui
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni? Prognoza ANM
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
Cancan.ro
Serghei Mizil i-a dat OK-ul cu Denise Rifai, dar l-a averizat pe Alexa să nu o strice cu nunta: 'Nu îi văd căsătoriți…
Ce se întâmplă doctore
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce mașini s-au vândut rapid de Black Friday 2025? SUV-uri și vehicule utilitare cu reduceri consistente
Descopera.ro
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Ceva colosal străbate galaxia Calea Lactee, au descoperit astronomii
VIDEO Ion Cristoiu: În Scandalul Vaslui, Ilie Bolojan a comis un abuz în serviciu. De ce nu l-a înhățat DNA?
10:46
Ion Cristoiu: În Scandalul Vaslui, Ilie Bolojan a comis un abuz în serviciu. De ce nu l-a înhățat DNA?
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „RUTTE este un funcționar. Poți să nu faci sărbătoare națională din vizita lui în România”
10:45
Ion Cristoiu: „RUTTE este un funcționar. Poți să nu faci sărbătoare națională din vizita lui în România”
ULTIMA ORĂ Un nou miting de protest în Piața Victoriei. Sindicaliștii ies în stradă miercuri. Opriri simbolice în fața a OPT ministere
10:44
Un nou miting de protest în Piața Victoriei. Sindicaliștii ies în stradă miercuri. Opriri simbolice în fața a OPT ministere
DEZVĂLUIRI Un fizician a explicat ce s-ar întâmpla în cazul în care un om ar cădea într-o gaură neagră
10:27
Un fizician a explicat ce s-ar întâmpla în cazul în care un om ar cădea într-o gaură neagră
SPORT Mirel Rădoi, eliminat la Rapid Viena – Universitatea Craiova, 0-1. A explicat ce s-a întâmplat și a analizat prima VICTORIE din Conference League
10:27
Mirel Rădoi, eliminat la Rapid Viena – Universitatea Craiova, 0-1. A explicat ce s-a întâmplat și a analizat prima VICTORIE din Conference League
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Kiev Post a dus o campanie împotriva României. Au construit un FAKE NEWS împotriva puterii de la București”
10:15
Ion Cristoiu: „Kiev Post a dus o campanie împotriva României. Au construit un FAKE NEWS împotriva puterii de la București”