Prima pagină » Știri externe » Se adâncește conflictul: Rusia amendează Telegram cu peste 430.000 de dolari pentru conținut interzis

16 mart. 2026, 16:48, Știri externe
Autoritățile ruse au amendat aplicația de mesagerie Telegram cu 35 de milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 432.000 de dolari, pentru că nu a eliminat conținutul ilegal, conform Reuters.

Amendă de 35 de milioane de ruble pentru conținut interzis

Un tribunal din Rusia a decis sancționarea aplicației Telegram cu 35 de milioane de ruble (aproximativ 432.000 dolari) pentru că nu a eliminat materialele interzise de legislația rusă.

Autoritățile de la Moscova au acuzat în mod repetat platforma că permite distribuirea de conținut extremis sau ilegal, dar și utilizarea aplicației pentru activități considerate periculoase de legislația rusă.

Potrivit autorităților, platformele digitale sunt obligate să elimine rapid astfel de materiale atunci când primesc notificări oficiale. Agenția Reuters notează faptul că sancțiunea face parte dintr-o serie mai lungă de presiuni exercitate de statul rus asupra serviciilor occidentale.

Telegram respinge acuzațiile

Reprezentanții Telegram au respins acuzațiile și susțin că autoritățile ruse încearcă de fapt să limiteze platforma. Compania a acuzat Moscova că presiunile ar avea drept scop forțarea utilizatorilor să migreze către aplicații controlate de stat. Între care este menționată și platforma rusească MAX.

Telegram este una dintre cele mai populare aplicați de mesagerie din Rusia. Este folosită de zeci de milioane de utilizatori, inclusiv pentru comunicarea publică, canale media și informații de război.

Tensiunile au început în 2018

Tensiunile dintre Moscova și aplicația Telegram nu au început de acum. În 2018, autoritățile au încercat să blocheze complet aplicația după ce compania a refuzat să ofere serviciilor de securitate acces la cheile de criptare ale mesajelor. Serviciul federal de securitate susținea că accesul este necesar pentru combaterea terorismului.

Blocarea s-a dovedit însă ineficientă, deoarece utilizatorii au continuat să acceseze aplicația prin diverse metode tehnice. În 2020, Rusia a renunțat oficial la interdicție, după ce Telegram a promis că va coopera mai mult în combaterea conținutului extremist.

În ultimii ani, în special după izbucnirea războiului din Ucraina, autoritățile ruse au intensificat controlul asupra spațului digital.

Guvernul de la Moscova a adoptat mai multe măsuri care:

  • obligă platformele să elimine rapid conținutul considerat ilegal;
  • permit autorităților să aplice amenzi mari sau blocaje tehnice;
  • promovează dezvoltarea unor platforme digitale locale.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Netanyahu sfidează speculațiile și a ieșit la o plimbare pe lângă Ierusalim
18:43
Netanyahu sfidează speculațiile și a ieșit la o plimbare pe lângă Ierusalim
ACUZAȚII Procesul lui Nicolas Sarkozy continuă: fostul președinte francez revine în instanță și riscă până la 10 ani de închisoare
18:05
Procesul lui Nicolas Sarkozy continuă: fostul președinte francez revine în instanță și riscă până la 10 ani de închisoare
CONTROVERSĂ Iranul este selectiv în ceea ce privește tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz: Este „deschisă doar pentru prieteni”. Ce state au primit derogare
17:19
Iranul este selectiv în ceea ce privește tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz: Este „deschisă doar pentru prieteni”. Ce state au primit derogare
TENSIUNI Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe sugerează că vizita lui Trump în China va fi amânată. Ce anunță ministerul de Externe de la Beijing
17:16
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe sugerează că vizita lui Trump în China va fi amânată. Ce anunță ministerul de Externe de la Beijing
RĂZBOI Donald Trump: „Războiul cu Iranul se va încheia în curând”
16:43
Donald Trump: „Războiul cu Iranul se va încheia în curând”
MILITAR Piloții americani au efectuat peste 6.000 de zboruri de la începutul războiului cu Iranul, spune șeful CENTCOM. Ce ținte au vizat aceștia
16:39
Piloții americani au efectuat peste 6.000 de zboruri de la începutul războiului cu Iranul, spune șeful CENTCOM. Ce ținte au vizat aceștia
Mediafax
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
Digi24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Cancan.ro
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cât mai are România de recuperat din împrumuturile acordate de Nicolae Ceaușescu. Irakul și Mozambicul și-au plătit o parte din datorii
Mediafax
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns în analiza Consiliului Concurenței. Ce urmărește autoritatea înainte de a da sau nu avizul
Click
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Cancan.ro
Bomba anului! Jador și Oana s-au despărțit la 9 luni de când au devenit părinți
Ce se întâmplă doctore
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cauza prăbușirii civilizației mayașe ar fi alta decât am crezut până acum
SĂNĂTATE Alergiile de primăvară, confundate frecvent cu răceala. Verdictul medicului alergolog: „Este singura metodă”
19:16
Alergiile de primăvară, confundate frecvent cu răceala. Verdictul medicului alergolog: „Este singura metodă”
GALERIE FOTO Nadia Comăneci, primită de Roberta Metsola la Parlamentul European, la 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii
19:08
Nadia Comăneci, primită de Roberta Metsola la Parlamentul European, la 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii
AFACERI După ani cu producții record de miere, apicultorii români se plâng că se confruntă cu unul dintre cei mai slabi ani din ultimul deceniu. Care e cauza
18:47
După ani cu producții record de miere, apicultorii români se plâng că se confruntă cu unul dintre cei mai slabi ani din ultimul deceniu. Care e cauza
AUTO Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Șoferii care depășesc limita legală de viteză vor primi amenzile prin poștă în doar câteva zile
18:45
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Șoferii care depășesc limita legală de viteză vor primi amenzile prin poștă în doar câteva zile
ULTIMA ORĂ 🚨 Parlamentul dezbate azi bugetul. Șeful OCDE face predicții sumbre pentru România: „Datoria publică va crește la 61,5% din PIB anul acesta”
18:43
🚨 Parlamentul dezbate azi bugetul. Șeful OCDE face predicții sumbre pentru România: „Datoria publică va crește la 61,5% din PIB anul acesta”
BREAKING NEWS Fost ministru de Externe și fost șef SIE, Teodor Meleșcanu avertizează: “Decizia președintelui N. Dan a fost pripită și lipsită de discernământ, punând în pericol viețile românilor”. Meleșcanu prevede un dezastru în cazul unui atac: Baza Kogălniceanu e la 60 km de Cernavodă
18:38
Fost ministru de Externe și fost șef SIE, Teodor Meleșcanu avertizează: “Decizia președintelui N. Dan a fost pripită și lipsită de discernământ, punând în pericol viețile românilor”. Meleșcanu prevede un dezastru în cazul unui atac: Baza Kogălniceanu e la 60 km de Cernavodă

Cele mai noi

Trimite acest link pe