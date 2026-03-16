Autoritățile ruse au amendat aplicația de mesagerie Telegram cu 35 de milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 432.000 de dolari, pentru că nu a eliminat conținutul ilegal, conform Reuters.

Un tribunal din Rusia a decis sancționarea aplicației Telegram cu 35 de milioane de ruble (aproximativ 432.000 dolari) pentru că nu a eliminat materialele interzise de legislația rusă.

Autoritățile de la Moscova au acuzat în mod repetat platforma că permite distribuirea de conținut extremis sau ilegal, dar și utilizarea aplicației pentru activități considerate periculoase de legislația rusă.

Potrivit autorităților, platformele digitale sunt obligate să elimine rapid astfel de materiale atunci când primesc notificări oficiale. Agenția Reuters notează faptul că sancțiunea face parte dintr-o serie mai lungă de presiuni exercitate de statul rus asupra serviciilor occidentale.

Telegram respinge acuzațiile

Reprezentanții Telegram au respins acuzațiile și susțin că autoritățile ruse încearcă de fapt să limiteze platforma. Compania a acuzat Moscova că presiunile ar avea drept scop forțarea utilizatorilor să migreze către aplicații controlate de stat. Între care este menționată și platforma rusească MAX.

Telegram este una dintre cele mai populare aplicați de mesagerie din Rusia. Este folosită de zeci de milioane de utilizatori, inclusiv pentru comunicarea publică, canale media și informații de război.

Tensiunile au început în 2018

Tensiunile dintre Moscova și aplicația Telegram nu au început de acum. În 2018, autoritățile au încercat să blocheze complet aplicația după ce compania a refuzat să ofere serviciilor de securitate acces la cheile de criptare ale mesajelor. Serviciul federal de securitate susținea că accesul este necesar pentru combaterea terorismului.

Blocarea s-a dovedit însă ineficientă, deoarece utilizatorii au continuat să acceseze aplicația prin diverse metode tehnice. În 2020, Rusia a renunțat oficial la interdicție, după ce Telegram a promis că va coopera mai mult în combaterea conținutului extremist.

În ultimii ani, în special după izbucnirea războiului din Ucraina, autoritățile ruse au intensificat controlul asupra spațului digital.

Guvernul de la Moscova a adoptat mai multe măsuri care:

obligă platformele să elimine rapid conținutul considerat ilegal;

permit autorităților să aplice amenzi mari sau blocaje tehnice;

promovează dezvoltarea unor platforme digitale locale.

