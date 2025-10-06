Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Cancelarul Germaniei vrea să declanșeze al Treilea Război Mondial pe baza unor presupuneri!

06 oct. 2025, 11:37, Pastila lui Cristoiu
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre informațiile referitoare la dronele neidentificate care au acționat în spațiul aerian al Germaniei.

„Dinspre Germania ne-a venit în ultimele zile informația oficială potrivit căreia drone neidentificate, deci neștiindu-se ale cui sunt, au intrat sau au acționat în spațiul aerian al Germaniei, au zburat deasupra unor baze militare și au perturbat zborurile pe aeroporturi. De exemplu, la Munchen, 10.000 de pasageri au fost blocați. Am primit noi știrea despre Germania, deoarece, nefiind în Germania, nu știm dacă chiar așa a fost. Noi avem niște comunicate oficiale. Presupunând că având de-a face cu Germania, țară serioasă, (…) în aceste condiții, nu putem pune la îndoială informația. Nu putem să presupunem că dronele n-au existat sau că erau niște fantezii ale Cancelarului Germaniei, Friedrich Merz”, a precizat Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Faptul este de o rară gravitate”

„Oricum, faptul este de o rară gravitate. Obiecte care bâzâie, neidentificate, au acționat în spațiul aerian al Germaniei. Spun că au acționat, deoarece nicio informație oficială, până în acest moment, nu ne spune cum au apărut dronele. De exemplu, drona care a fost urmărită de F-uri la noi și, sigur, a fost lăsată, se plimbă și ea pe România, (…) s-a spus că a venit din Ucraina, s-a învârtit și a plecat în Ucraina.

Cum a zis Nicușor Dan, care este acest Păcală și Tândală, la un loc al României de azi, au plecat de unde au venit, noi neputând vârî mâna în ele. (…) În cazul de față, folosim expresia «acționat în spațiul aerian». La o asemenea fapt, noi ne așteptam la mai multe precizări. De unde au venit, au fost lansate din Germania și, mai ales, unde au plecat. Să presupunem că autoritățile sau autoritatea din Germania a fost prinsă pe picior greșit, precum Serviciile la noi, vorba nevolnicului de Nicușor Dan, din primul tur al prezidențialelor de anul trecut. Știau că domnul Călin Georgescu este omul rușilor, că rușii vor să-l pună președinte, dar a fost prins pe picior greșit. Așa a zis Nicușor Dan”, a continuat publicistul.

„Friedrich Merz vrea neapărat al Treilea Război Mondial”

„Ne-am așteptat, fiind vorba despre Germania, nu neapărat să fie doborâte, dar să fie mai multe explicații. Totuși, Germania e membră NATO, America are sateliți, nu poți să spui că apar niște obiecte primejdioase, care fie spionează, fie vor să tragă, pentru că puteau să fie purtătoare de microbi, epidemii, armă nucleară. Nu au venit. A venit, însă, declarația lui Merz, Cancelarul Germaniei, că el presupune că Rusia se află în spatele majorității…

Atenție, liderul unei țări de azi spune că presupune. Păi, dacă presupui că dronele erau ale rușilor, asta este echivalentă cu declararea Rusiei drept dușman. (…) Deci, de aici urmează o declarație de război. Cum ați mai pomenit asta în istoria omenirii, o asemenea declarare de dușman a unei țări, declararea unor gesturi agresive pe baza unor presupuneri.

De fapt, Friedrich Merz vrea neapărat al Treilea Război Mondial, să se bată rușii”, a mai spus publicistul.

