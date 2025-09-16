Șeful Armatei Ucrainene a destituit șefii a două corpuri de luptă pentru pierderi inacceptabile

Ucraina recurge la strategii radicale pentru a revigora situația de pe front. Astfel, șeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, i-a destituit pe comandanții a două corpuri de armată după pierderi grave pe front.

Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, i-a înlăturat din funcție pe Volodîmîr Silenko, comandant al Corpului 17 Armată, și pe Maksîm Kituha, aflat la conducerea Corpului 20. Motivul invocat de aceste este „deficiențe în conducerea trupelor”.

Statul Major de la Kiev invocă pierderile de teritoriu și de efective

Statul Major de la Kiev a confirmat schimbările și a explicat că deciziile vin în urma pierderilor de teritoriu și de efective în sectoarele Zaporojie și Novopavlivka. Cei doi generali vor rămâne în serviciu, dar pe alte poziții, relatează Adevarul.

De notat că este pentru prima dată când se operează destituiri de o asemenea anvergură, de la introducerea noului sistem de comandă pe corpuri de armată, la începutul lui 2025. Publicația Ukrainska Pravda a scris că schimbările ar fi avut loc în urmă acum o săptămână sau două, dar au fost raportate public pe 15 septembrie.

Corpul 17, condus de Silenko, era desfășurat în regiunea Zaporojie, zonă unde Ucraina a pierdut recent localitatea Kamianske și o parte din satul Plavni, situat pe malul Niprului. Unitățile Corpului 20, condus de Kituha, au cedat teren chiar la granița dintre regiunile Donețk și Dnipropetrovsk, permițând trupelor ruse au reușit să înainteze.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a confirmat, în analizele sale recente, că Rusia a avansat în estul regiunii Zaporojie. Imagini geolocalizate publicate la 15 septembrie arată că unități ruse au ocupat satul Olhivske, la nord-est de Huliaipole.

Situația din teren nu arată bine pentru Kiev

Săptămâna trecută, Sîrski a avertizat că armata rusă dispune de o superioritate de 3 la 1 în efective și tehnică, raport care în anumite sectoare se ridică însă la 4-6 . Într-o postare pe Facebook, oficialul a explicat că Moscova a încercat, în august, să străpungă apărarea ucraineană și să încercuiască forțele Kievului în zona Pokrovsk–Mîrnograd.

Ulterior, Sîrski a mai precizat că ofensiva rusă era planificată și în direcțiile Novopavlivka și Zaporojie – aceleași sectoare unde au fost demiși comandanții Silenko și Kituha. Însă, a fost temporar zădărnicită de apărarea ucraineană, obligând Rusia să redisloce unități de infanterie marină spre Donețk. Momentan nu este clar dacă deciziile de destituire au fost luate înainte sau după declarațiile publice ale lui Sîrski, mai scrie Ukrainska Pravda.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

PACEA ruso-ucraineană, visul neîmplinit al lui Trump? De ce nu renunță la negocierile Putin – Zelenski: „Nu ar mai rămâne nimeni să poată media”

Ar putea fi el SUCCESORUL lui Zelenski? Dacă s-ar organiza alegeri, principalul rival al liderului de la Kiev nu ar fi pro-rus. Cine sunt favoriții lui Putin