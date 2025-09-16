Prima pagină » Știri externe » Șeful Armatei Ucrainene a destituit șefii a două corpuri de luptă pentru pierderi inacceptabile

Șeful Armatei Ucrainene a destituit șefii a două corpuri de luptă pentru pierderi inacceptabile

16 sept. 2025, 15:24, Știri externe
Șeful Armatei Ucrainene a destituit șefii a două corpuri de luptă pentru pierderi inacceptabile

Ucraina recurge la strategii radicale pentru a revigora situația de pe front. Astfel, șeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, i-a destituit pe comandanții a două corpuri de armată după pierderi grave pe front.

Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, i-a înlăturat din funcție pe Volodîmîr Silenko, comandant al Corpului 17 Armată, și pe Maksîm Kituha, aflat la conducerea Corpului 20. Motivul invocat de aceste este „deficiențe în conducerea trupelor”.

Statul Major de la Kiev invocă pierderile de teritoriu și de efective

Statul Major de la Kiev a confirmat schimbările și a explicat că deciziile vin în urma pierderilor de teritoriu și de efective în sectoarele Zaporojie și Novopavlivka. Cei doi generali vor rămâne în serviciu, dar pe alte poziții, relatează Adevarul.

Sursa FOTO: Shutterstock

De notat că este pentru prima dată când se operează destituiri de o asemenea anvergură, de la introducerea noului sistem de comandă pe corpuri de armată, la începutul lui 2025. Publicația Ukrainska Pravda a scris că schimbările ar fi avut loc în urmă acum o săptămână sau două, dar au fost raportate public pe 15 septembrie.

Corpul 17, condus de Silenko, era desfășurat în regiunea Zaporojie, zonă unde Ucraina a pierdut recent localitatea Kamianske și o parte din satul Plavni, situat pe malul Niprului. Unitățile Corpului 20, condus de Kituha, au cedat teren chiar la granița dintre regiunile Donețk și Dnipropetrovsk, permițând trupelor ruse au reușit să înainteze.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a confirmat, în analizele sale recente, că Rusia a avansat în estul regiunii Zaporojie. Imagini geolocalizate publicate la 15 septembrie arată că unități ruse au ocupat satul Olhivske, la nord-est de Huliaipole.

Situația din teren nu arată bine pentru Kiev

Săptămâna trecută, Sîrski a avertizat că armata rusă dispune de o superioritate de 3 la 1 în efective și tehnică, raport care în anumite sectoare se ridică însă la 4-6 . Într-o postare pe Facebook, oficialul a explicat că Moscova a încercat, în august, să străpungă apărarea ucraineană și să încercuiască forțele Kievului în zona Pokrovsk–Mîrnograd.

Ulterior, Sîrski a mai precizat că ofensiva rusă era planificată și în direcțiile Novopavlivka și Zaporojie – aceleași sectoare unde au fost demiși comandanții Silenko și Kituha. Însă, a fost temporar zădărnicită de apărarea ucraineană, obligând Rusia să redisloce unități de infanterie marină spre Donețk. Momentan nu este clar dacă deciziile de destituire au fost luate înainte sau după declarațiile publice ale lui Sîrski, mai scrie Ukrainska Pravda. 

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

PACEA ruso-ucraineană, visul neîmplinit al lui Trump? De ce nu renunță la negocierile Putin – Zelenski: „Nu ar mai rămâne nimeni să poată media”

Ar putea fi el SUCCESORUL lui Zelenski? Dacă s-ar organiza alegeri, principalul rival al liderului de la Kiev nu ar fi pro-rus. Cine sunt favoriții lui Putin

Mediafax
Stenograme. Cum recruta Potra tineri pentru a fi mercenari: „Ai mai fost în vreun conflict? Știi instrucție de front, cunoști ambuscade?”
Digi24
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande
Cancan.ro
Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Companiile preferă „angajații maturi, cu rate și copii”. Tinerii români, în topul șomajului european: „Nu vrem să fim sclavi pe plantație”
Mediafax
Procurorul general a prezentat amploarea atacurilor cibernetice asupra României: Rețea cu sute de pagini de Facebook și 22.000 de boți pe TikTok
Click
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei care vor încălca noua regulă
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un bărbat care a vrut să se sinucidă s-a aruncat de la etaj și a căzut peste o femeie pe care a ucis-o. El este în spital
Digi24
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei
Cancan.ro
Ce a făcut Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, după accidentul cauzat. Avem SINGURELE IMAGINI
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Ursoaica care a atacat un bărbat din Mureș, împușcată după 33 de ore de căutări. Care este starea de sănătate a victimei
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Capital.ro
Călin Georgescu era sigur din 2019 că va fi președintele României. Pe cine ar fi pus ministru de Justiție
Evz.ro
A murit Robert Redford. Marele actor avea 89 de ani
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
RadioImpuls
„Nu e treaba mea, dar așteptam demult să luați o asemenea decizie”. Ce a apărut pe contul de socializare al Doinei Teodoru după mesajul cu subînțeles postat de actriță în urmă cu mai multe zile în legătură cu despărțirea de Cătălin Scărlătescu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Cum a căzut Hitler în capcana enormității spațiului rusesc
SPORT Adrian Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga. Totul a PLECAT de la Cristi Chivu. „Are o frustrare pentru că el nu a avut niciodată șansa asta”
15:24
Adrian Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga. Totul a PLECAT de la Cristi Chivu. „Are o frustrare pentru că el nu a avut niciodată șansa asta”
EMISIUNI EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18:00. Se luptă sau nu Dinamo pentru titlu? Kopic a cerut noi transferuri
15:20
EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18:00. Se luptă sau nu Dinamo pentru titlu? Kopic a cerut noi transferuri
EXCLUSIV Implicarea clanurilor interlope în „REVOLUȚIA” lui Călin Georgescu. Momentul în care tensiunile au atins apogeul: ”Îi va prinde ca într-o menghină”
15:11
Implicarea clanurilor interlope în „REVOLUȚIA” lui Călin Georgescu. Momentul în care tensiunile au atins apogeul: ”Îi va prinde ca într-o menghină”
HOROSCOP Horoscop 17 septembrie 2025. GEMENII rezolvă o problemă importantă
15:00
Horoscop 17 septembrie 2025. GEMENII rezolvă o problemă importantă
ACTUALITATE Ce a discutat Bolojan cu reprezentanții BERD: Premierul cere SPRIJIN pentru modernizarea orașelor și atragerea fondurilor europene
14:57
Ce a discutat Bolojan cu reprezentanții BERD: Premierul cere SPRIJIN pentru modernizarea orașelor și atragerea fondurilor europene
Aparatul electrocasnic care este un „magnet” pentru GÂNDACI. Cum prevenim infestarea bucătăriei și ce trucuri reduc consumul de energie
14:53
Aparatul electrocasnic care este un „magnet” pentru GÂNDACI. Cum prevenim infestarea bucătăriei și ce trucuri reduc consumul de energie