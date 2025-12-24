Prima pagină » Știri externe » Șeful Telegram spune despre Emmanuel Macron că este homosexual. În ce context a făcut afirmațiile

24 dec. 2025, 16:53, Știri externe
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a glumit pe seama orientării sexuale a președintelui francez Emmanuel Macron, și l-a numit homosexual. Acest lucru s-a întâmplat în timpul unei discuții despre logo-ul programului său de donare de spermă, pe X.

Totul a început cu postarea lui Durov, în care acesta a prezentat o schiță a „programului său de donare de spermă”. Aceasta constă din literele latine „pd”, o referință la prenumele și numele de familie ale omului de afaceri.

Unul dintre utilizatorii X a precizat că această abreviere este folosită pentru a desemna persoane cu orientare sexuală netradițională în Franța. În urma acestui comentariu, Durov a făcut o glumă la adresa președintelui francez.

„Atunci ar fi un proiect non-homosexual care se dă drept homosexual. Ca președintele Franței, doar că invers”, a declarat Durov.

