Prima pagină » Știri externe » Serbia scapă de amenințarea frigului în pragul sezonului rece. Sancțiunile împotriva Gazprom, acționar majoritar al rafinăriei NIS, se amână din nou

Serbia scapă de amenințarea frigului în pragul sezonului rece. Sancțiunile împotriva Gazprom, acționar majoritar al rafinăriei NIS, se amână din nou

15 nov. 2025, 15:48, Știri externe
Serbia scapă de amenințarea frigului în pragul sezonului rece. Sancțiunile împotriva Gazprom, acționar majoritar al rafinăriei NIS, se amână din nou
Foto: Shutterstock

Serbia a reușit să obţină o amânare de 3 luni privind sancţiunile aplicate companiei petroliere NIS, deţinută majoritar de Rusia. Sancţiunile ameninţau furnizarea de combustibil în ţara vecină chiar înainte de sezonul rece.

În această săptămână, Gazprom Neft şi Gazprom, care deţin împreună o participaţie de 56% în singura rafinărie de petrol a ţării vecine, NIS, au trimis o solicitare către Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA.

Gazprom ar putea ceda controlul companiei către un terţ

Oficialii companiei și-au exprimat disponibilitatea de a ceda controlul companiei către un terţ, a declarat sâmbătă un oficial guvernamental, citat de Reuters. OFAC a impus iniţial sancţiuni asupra sectorului petrolier rus, inclusiv asupra Gazprom, în ianuarie. Totuși, aplicarea lor în cazul NIS a fost amânată de mai multe ori, intrând în vigoare în final pe 8 octombrie.

FOTO – Profimedia

Important de notat că NIS deține singura rafinărie din Serbia, situată în Pancevo, la mică distanță spre est de Belgrad, în contextul în care Gazprom și divizia sa petrolieră dețin împreună aproximativ 56% din companie.

Sancțiunile americane împotriva rafinăriei au fost amânate de 6 ori

Sancțiunile americane care vizează rafinăria sârbă au fost amânate recent. Anunțate pentru prima dată în ianuarie 2023 de către Administrația Biden, sancțiunile nu au intrat în vigoare din cauza a 6 amânări succesive, sub Administrația lui Donald Trump.

Actualmente, rafinăria NIS din Pancevo importă țiței prin conducta Janaf, prin Croația vecină (care este un stat membru al Uniunii Europene, spre deosebire de Serbia). Însă, administratorii rafinăriei se tem de o întrerupere iminentă a aprovizionării dacă OFAC nu acordă o altă amânare sau nu elimină sancțiunile.

Serbia s-a oferit să-i cumpere acțiunile deținute de ruși la NIS, dar președintele Aleksander Vucic a declarat vrea să evite o preluare forțată. NIS, vândută către Gazprom în 2008, este un element major pentru piața de combustibil a Serbiei, rămânând un contribuabil de top la bugetul țării.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Exportul de petrol din Rusia atinge cel mai scăzut nivel, de la începutul războiului din Ucraina

Thrillerul MVM în România. Este compania maghiară care vrea să cumpere E.ON Furnizare un „Cal Troian al Rusiei”? Mituri politizate vs. realitate

Citește și

EXTERNE „Escrocul de pe Tinder” a fost eliberat în Georgia, după 2 luni de detenție. Simon Leviev este acuzat că seducea femei pe internet
15:09
„Escrocul de pe Tinder” a fost eliberat în Georgia, după 2 luni de detenție. Simon Leviev este acuzat că seducea femei pe internet
EXTERNE Trump spune că va da în judecată BBC, după scandalul Panorama. Președintele american cere despăgubiri de până la 5 miliarde de dolari
11:23
Trump spune că va da în judecată BBC, după scandalul Panorama. Președintele american cere despăgubiri de până la 5 miliarde de dolari
ANALIZA de 10 Oligarhii ruși fac „balet pe sârmă” pentru a nu cădea în dizgrație la Kremlin. Marile averi ale proscrișilor, redistribuite și către cercul apropiat lui Putin. „Figurile din lista Forbes Rusia recurg la o varietate de strategii de supraviețuire”
10:00
Oligarhii ruși fac „balet pe sârmă” pentru a nu cădea în dizgrație la Kremlin. Marile averi ale proscrișilor, redistribuite și către cercul apropiat lui Putin. „Figurile din lista Forbes Rusia recurg la o varietate de strategii de supraviețuire”
REACȚIE Reacția Ambasadei Rusiei la dovezile Ministerului român de Externe în cazul dronei prăbușite în Tulcea
07:32
Reacția Ambasadei Rusiei la dovezile Ministerului român de Externe în cazul dronei prăbușite în Tulcea
ISTORIE „Trenul de AUR” al celui de-al Treilea Reich ar fi fost descoperit în Polonia. Trei vagoane au fost găsite într-un tunel camuflat
07:00
„Trenul de AUR” al celui de-al Treilea Reich ar fi fost descoperit în Polonia. Trei vagoane au fost găsite într-un tunel camuflat
JUSTIȚIE The New York Times: Scandalul de corupție din Ucraina amenință sprijinul pentru Zelenski atât în țară, cât și în străinătate
07:00
The New York Times: Scandalul de corupție din Ucraina amenință sprijinul pentru Zelenski atât în țară, cât și în străinătate
Mediafax
Un candidat la Primăria Capitalei propune o taxă universală de 1 leu pentru parcare
Digi24
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
Cancan.ro
Prima ipoteză după rezultatele parțiale ale autopsiei micuței Sara, fetița care a murit la dentist. Ce susțin medicii legiști
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Mediafax
Clinica din Capitală unde a murit copila de 2 ani neagă că ar avea probleme cu autorizațiile și avizele
Click
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Cancan.ro
De ce au venit părinții Sarei din Pitești tocmai în București pentru intervenția stomatologică. Care era temerea lor cea mare
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Oamenii de știință au învățat albinele „să citească” codul Morse