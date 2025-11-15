Serbia a reușit să obţină o amânare de 3 luni privind sancţiunile aplicate companiei petroliere NIS, deţinută majoritar de Rusia. Sancţiunile ameninţau furnizarea de combustibil în ţara vecină chiar înainte de sezonul rece.

În această săptămână, Gazprom Neft şi Gazprom, care deţin împreună o participaţie de 56% în singura rafinărie de petrol a ţării vecine, NIS, au trimis o solicitare către Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA.

Gazprom ar putea ceda controlul companiei către un terţ

Oficialii companiei și-au exprimat disponibilitatea de a ceda controlul companiei către un terţ, a declarat sâmbătă un oficial guvernamental, citat de Reuters. OFAC a impus iniţial sancţiuni asupra sectorului petrolier rus, inclusiv asupra Gazprom, în ianuarie. Totuși, aplicarea lor în cazul NIS a fost amânată de mai multe ori, intrând în vigoare în final pe 8 octombrie.

Important de notat că NIS deține singura rafinărie din Serbia, situată în Pancevo, la mică distanță spre est de Belgrad, în contextul în care Gazprom și divizia sa petrolieră dețin împreună aproximativ 56% din companie.

Sancțiunile americane împotriva rafinăriei au fost amânate de 6 ori

Sancțiunile americane care vizează rafinăria sârbă au fost amânate recent. Anunțate pentru prima dată în ianuarie 2023 de către Administrația Biden, sancțiunile nu au intrat în vigoare din cauza a 6 amânări succesive, sub Administrația lui Donald Trump.

Actualmente, rafinăria NIS din Pancevo importă țiței prin conducta Janaf, prin Croația vecină (care este un stat membru al Uniunii Europene, spre deosebire de Serbia). Însă, administratorii rafinăriei se tem de o întrerupere iminentă a aprovizionării dacă OFAC nu acordă o altă amânare sau nu elimină sancțiunile.

Serbia s-a oferit să-i cumpere acțiunile deținute de ruși la NIS, dar președintele Aleksander Vucic a declarat vrea să evite o preluare forțată. NIS, vândută către Gazprom în 2008, este un element major pentru piața de combustibil a Serbiei, rămânând un contribuabil de top la bugetul țării.

