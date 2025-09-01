Seulul anunță suspendarea emisiilor radio de PROPAGANDĂ împotriva Coreei de Nord/ Lee Jae-Myung vizează denuclearizarea Phenianului

Coreea de Sud a anunțat, luni, suspendarea emisiilor radio de propagandă destinate nord-coreenilor, măsură luată cu scopul de a convinge Phenianul să renunțe la armele sale nucleare.

Frecvență „Vocea Libertății” a început să emită în 1962, iar conținutul său a fost produs de Ministerul sud-coreean al Apărării. Difuzarea sa a fost suspendată de mai multe ori de-a lungul anilor, pe măsură ce relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat.

„Vocea Libertății” difuza informații și muzică k-pop în Coreea de Nord, țară care controlează strict accesul populației la tot conținutul exterior. Aceasta suspendare se înscrie „în cadrul măsurilor care vizează reducerea tensiunilor militare cu Nordul”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului sud-coreean al Apărării.

Coreea de Nord nu dorește să colaboreze cu Seulul

Stația a încetat din a emite frecvențe în 2004, într-o perioadă de apropiere a celor două state, înainte să reia difuzarea în 2010, în urma unui atac cu torpile condus de Phenian împotriva unei nave de război sud-coreene, fapt care s-a soldat cu moartea a 46 de marinari, potrivit cotidianului Sud-Ouest.

Săptămâna trecută, Coreea de Nord l-a numit pe președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, „ipocrit”, după ce acesta a făcut declarații despre denuclearizarea Peninsulei Coreene, cu ocazia vizitei sale la Casa Albă.

Lee Jae-Myung a declarat că alianța dintre Seul și Washington va fi „consolidată” atunci când „va exista o cale către denuclearizare, pace și coexistență în Peninsula Coreeană”.

Agenția de presă de stat din Coreea de Nord a transmis că președintele sud-coreean, care „a susținut că vrea să restabilească relațiile” cu Phenianul, și-a dezvăluit „adevărata natură conflictuală și ipocrită”.

