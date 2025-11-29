Prima pagină » Știri externe » Papa Leon al XIV-lea s-a descălțat și a vizitat Moscheea Albastră din Istanbul. Pontiful nu și-a dorit un moment de rugăciune

Papa Leon al XIV-lea s-a descălțat și a vizitat Moscheea Albastră din Istanbul. Pontiful nu și-a dorit un moment de rugăciune

29 nov. 2025, 14:20, Știri externe
Papa Leon al XIV-lea și delegația sa au vizitat, sâmbătă dimineața, Moscheea Sultanului Ahmed din Istanbul, cunoscută și sub numele de „Moscheea Albastră”. Suveranul Pontif și-a început astfel cea de-a treia zi a vizitei în Turcia, prima de când a fost ales Papă.

„Papa a experimentat vizita la Moschee în tăcere, într-un spirit de amintire și ascultare atentă, cu profund respect pentru loc și pentru credința celor care se adună acolo în rugăciune”, a transmis Biroul de presă al Sfântului Scaun.

Papa fost întâmpinat la celebra Moschee de ministrul Turismului și Culturii, Mehmet Nuri Ersoy și, așa cum cere obiceiul islamic, potiful și-a dat jos pantofii înainte de a intra.

Primul papă american s-a înclinat ușor înainte de a intra în moschee și a fost condus într-un tur al complexului vast, cu o capacitate de 10.000 de credincioși. Un expert i-a oferit Papei Leon al XIV-lea detalii despre arhitectura și semnificația istorică a locului.

Pontiful nu s-a rugat

Muezinul moscheii, Askin Musa Tunca, care l-a însoțit pe Leon al XIV-lea, a explicat presei că inițial i s-a spus că papa se va ruga acolo, dar când l-a întrebat dacă dorește un ‘moment de rugăciune’, papa a răspuns: ‘Nu, am vrut doar să o vizitez’.  Pășind doar în șosetele sale albe, Papa a zâmbit în timpul vizitei de 20 de minute și a glumit cu unul dintre ghizii săi.

Considerată una dintre cele mai importante din Istanbul, această moschee a fost finalizată în 1617 de sultanul Ahmed I pe o parte a locului Marelui Palat al Constantinopolului.

Papa a făcut apoi o oprire la Biserica Ortodoxă Siriacă Mor Efrem din Yeşilköy. Acolo, s-a întâlnit cu reprezentanți ai bisericii și ai comunităților creștine.

Pontivul a ales Turcia musulmană ca primă destinație a sa în străinătate pentru a marca cea de-a 1.700-a aniversare a unui conciliu istoric al Bisericii timpurii de acolo, care a produs Crezul de la Niceea, folosit și astăzi de majoritatea creștinilor din lume. La o ceremonie de vineri, care a comemorat conciliul bisericesc la care au participat lideri creștini din Orientul Mijlociu, Papa a condamnat violența în numele religiei și i-a îndemnat pe creștini să depășească secole de diviziuni aprinse. Vorbind cu clerici de rang înalt din țări precum Turcia, Egipt, Siria și Israel, Papa Leon a deplâns faptul că cei 2,6 miliarde de creștini din lume nu sunt mai uniți.

