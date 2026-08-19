Aproximativ 1.000 de militari din șapte state aliate au participat marți la o simulare militară de amploare organizată de Grupul de Luptă NATO din România împreună cu Franța la poligonul „Getica” din Cincu. Scopul principal al acestui exercițiu militar este creșterea interoperabilității între armatele aliate și testarea capacității de reacție rapidă în cadrul unei situații de criză reală.

Exercițiul militar, desfășurat cu Franța ca națiune-cadru, a reunit aproximativ 1.000 de militari din șapte națiuni aliate: Belgia, Franța, Italia, Luxemburg, Portugalia, Spania și România. Potrivit informațiilor oferite de MApN, exercițiul a implicat exerciții complexe de antrenament precum războiul de tranșee și operațiunile de geniu de luptă, dar și testarea unei game largi de capabilități, inclusiv tancuri franceze Leclerc și sisteme de artilerie CAESAR, tancuri italiene Ariete, precum și drone de supraveghere și drone FPV.

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