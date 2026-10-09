Elon Musk și titanii din Silicon Valley, decorați de Donald Trump cu Medalia Națională pentru Știință

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a acordat cele mai prestigioase distincții ale țării în domeniul științei și ingineriei directorilor unor companii de top din tehnologie, printre care SpaceX, Alphabet, Microsoft și Nvidia.

Astfel, șeful Tesla și Space X, Elon Musk, cofondatorul Google, Sergey Brin, precum și șefii companiilor Nvidia și AMD au fost decorați, joi, de Trump cu Medalia Națională pentru Știință.

Alți doi laureați au primit Medalia Națională pentru Tehnologie și Inovație: Michael Dell, de la Dell Technologies, și Satya Nadella, directorul general al Microsoft.

În cadrul ceremoniei de decernare a premiilor, Trump le-a recunoscut laureaților meritul de a fi „contribuit la deschiderea drumului către un viitor incredibil pentru America”.

„Datorită acestor oameni de aici, vom fi întotdeauna în frunte. Nimeni altcineva nu poate concura cu noi”, a declarat Trump.

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Cinci dintre cele șase persoane care au primit medalii joi s-au născut în afara Statelor Unite. Patru dintre ele se numără printre cele mai bogate 10 persoane din lume, potrivit Bloomberg Billionaires Index.

Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc la câteva ore după ce administrația Trump a anunțat că suspendă accesul companiei Microsoft și al altor mari companii din domeniul tehnologiei la sistemul de vize H-1B, care permite companiilor să angajeze lucrători străini calificați și să le ofere acestora o cale către obținerea rezidenței permanente în SUA.

Suspendarea, au declarat oficialii, s-a datorat faptului că aceste companii ar fi utilizat sistemul în mod fraudulos.