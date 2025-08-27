SONDAJ: Cei mai mulți dintre americani sunt de acord cu impunerea de sancțiuni economice partenerilor comerciali ai Rusiei

Majoritatea americanilor susțin sancționarea partenerilor comerciali ai Rusiei ca modalitate de a pune presiune pe Moscova pentru a pune capăt războiului cu Ucraina, potrivit unui nou sondaj Reuters/Ipsos.

Potrivit sondajului, 62% dintre respondenți susțin sancționarea partenerilor comerciali ai Rusiei, o strategie pe care președintele SUA, Donald Trump, a adus-o în discuție, amenințând, printre altele, că va include și China pe lista posibilelor țări sancționate.

În ultimele săptămâni, Trump a făcut eforturi intense, întâlnindu-se cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, dar până acum nu a reușit să oprească conflictul, un obiectiv pe care îl promisese încă din prima zi a mandatului.

Trump, care ar fi declarat că își dorește să câștige Premiul Nobel pentru Pace, a impus deja sancțiuni secundare, sub forma unui tarif de 25% împotriva Indiei, pentru că aceasta a continuat să cumpere petrol rusesc – principala sursă de finanțare a Kremlinului pentru războiul său împotriva Ucrainei -, în efortul său de a pune capăt luptelor.

China ar putea fi și ea vizată de sancțiuni

Președintele american a amenințat, de asemenea, că va impune taxe vamale ridicate Chinei, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc, dar și asupra Turciei, Emiratelor Arabe Unite și altor țări care fac comerț cu Rusia, pentru a intensifica presiunea asupra Moscovei în vederea acceptării unei încetări a focului.

Circa 76% dintre republicanii lui Trump chestionați în sondajul Reuters/Ipsos au spus că sprijină sancțiunile împotriva partenerilor comerciali ai Rusiei ca modalitate de a opri războiul, la fel ca și o majoritate modestă – 58% – dintre democrați.

Sondajul Reuters/Ipsos a fost realizat în rândul a 1.022 de americani la nivel național și are o marjă de eroare de trei puncte procentuale pentru toți respondenții. Pentru republicani și democrați, marja de eroare este de șase procente, mai notează sursa citată.

Sursa foto: Shutterstock