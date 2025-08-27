Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat asupra unui „război economic”, în cazul în care liderul rus, Vladimir Putin, și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, nu vor pune capăt războiului în viitorul apropiat.

„Nu va fi un război mondial, dar va fi un război economic. Va fi rău pentru Rusia și nu vreau acest lucru”, a afirmat Trump.

Declarațiile lui Trump au venit ca răspuns la o întrebare despre existența unui termen limită în care Putin să accepte discuțiile bilaterale cu Zelenski.

„Este foarte grav ceea ce am în minte, dacă voi fi nevoit să o fac”, a avertizat președintele SUA.

Trump a promis că va pune capăt războiului din Ucraina încă din prima sa zi de mandat însă nu a reușit să obțină progrese semnificative în acest sens. Președintele SUA s-a întâlnit cu omologul său rus în Alaska, convenind să continue eforturile de a opri operațiunile Moscovei de pe teritoriul ucrainean.

Deși Putin s-a exprimat în favoarea unei întâlniri cu Zelenski, pregătirile pentru desfășurarea acestor discuții nu au fost încă efectuate, conform ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov.

Trump pune presiune pe Rusia pentru a continua negocierile cu Ucraina

Trump a amenințat în repetate rânduri cu sancțiuni și alte „consecințe” pentru Moscova, precum și pentru țările care sprijină economia Rusiei prin achiziționarea de petrol.

Trump a denunțat atacurile Rusiei în Ucraina, inclusiv cele care au urmat întâlnirii din Alaska, potrivit Bloomberg.

„Nici Zelenski nu este tocmai nevinovat”, a sugerat președintele american, după ce l-a criticat aspru pe omologul său ucrainean la începutul mandatului său.

Zelenski a subliniat că dorește să primească garanții de securitate de la statele europene, în vederea apărării autonomiei statului, în cazul unui potențial acord de pace cu Rusia.

Foto Profimedia

Recomandarea autorului:

Trump pregătește un plan pentru Fâșia Gaza, după încheierea RĂZBOIULUI dintre gruparea Hamas și Israel