Soția prim-ministrului spaniol Pedro Sanchez, acuzată de corupție în urma unei anchete de doi ani

Soția prim-ministrului spaniol Pedro Sánchez, Begoña Gómez, se află în centrul unui scandal major, după ce a fost pusă oficial sub acuzare într-un dosar de corupție care a fost investigat timp de doi ani.

Decizia a fost anunțată luni, printr-o hotărâre judecătorească, și adâncește presiunea asupra guvernului de la Madrid, deja fragil, susținut de o majoritate parlamentară limitată, potrivit France 24.

Soția prim-ministrului spaniol Pedro Sanchez, acuzată de corupție

Ancheta, deschisă în aprilie 2024, a urmărit să stabilească dacă Begoña Gómez, soția prim-ministrului Pedro Sanchez, și-a folosit statutul public pentru a obține beneficii personale. Atât ea, cât și premierul au respins constant aceste acuzații.

Dosarul vizează, în principal, activitatea sa în cadrul unei catedre universitare de la Universitatea Complutense din Madrid, pe care a coordonat-o. Procurorii analizează dacă au fost folosite resurse publice sau relații personale pentru a favoriza interese private.

Judecătorul Juan Carlos Peinado, cel care instrumentează cazul, susține că există suficiente indicii privind posibile fapte penale. În documentul oficial datat 11 aprilie și făcut public luni, acesta a decis punerea sub acuzare pentru mai multe infracțiuni grave: delapidare, trafic de influență, corupție în afaceri și deturnare de fonduri.

„Funcția de președinte a servit ca mijloc de dezvoltare profesională personală pentru persoana anchetată”, a scris judecătorul.

De aici înainte, instanța va decide dacă dosarul va ajunge în faza de judecată.

Begoña Gómez, neagă orice acuzație

În paralel, cazul capătă și o dimensiune politică puternică. Begoña Gómez, aflată în prezent într-o vizită oficială în China alături de premier, continuă să respingă orice acuzație.

Pedro Sánchez a reacționat dur, susținând că întregul dosar reprezintă un atac politic orchestrat de opoziție, care încearcă să destabilizeze guvernul. Partidele de dreapta au cerut deja demisia sa.

Investigația a pornit de la o plângere depusă de un grup anticorupție cu legături în zona extremei drepte, ceea ce a amplificat tensiunile politice din jurul cazului.

Fratele prim-ministrului Pedro Sanchez, acuzat de trafic de influență

Problemele nu se opresc aici pentru liderul socialist. Fratele său, David Sánchez, este și el vizat într-o anchetă separată pentru presupus trafic de influență, iar fostul său aliat apropiat, José Luis Ábalos, este judecat într-un dosar privind comisioane ilegale din contracte publice.

Toate aceste cazuri conturează o perioadă extrem de delicată pentru guvernul de la Madrid, cu presiune în creștere atât din partea justiției, cât și din zona politică.

