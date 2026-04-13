Prima pagină » Știri externe » Schimbare de direcție după diferendul cu SUA. Spania încearcă să consolideze legăturile cu China

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez începe luni o vizită de 3 zile în China, scopul său fiind consolidarea legăturilor comerciale cu a doua cea mai mare economie a lumii, într-o perioadă de relații tensionate dintre Madrid și Washington.

Aceasta este a patra vizită a lui Sánchez în China în 4 ani. Liderul socialist încearcă să poziționeze Spania ca mediator între Beijing și Uniunea Europeană și cele 27 de state membre ale sale.

Sánchez vrea să poziționeze Spania ca mediator între Beijing și UE

Călătoria survine pe fundalul unor relații tensionate cu administrația președintelui Donald Trump. Tarifele vamale și politică externă imprevizibilă americană provoacă îngrijorare în rândul europenilor, potrivit Le Figaro, citată de Mediafax. În egală măsură, alte economii mari încearcă să își consolideze comerțul cu China. E vorba de Regatul Unit, Canada și Germania. Acestea au trimis recent lideri sau emisari la Beijing.

Și Trump va poposi în China

La rândul său, Donald Trump este așteptat să viziteze China în luna mai. Luna trecută, președintele SUA a amenințat că va pune capăt comerțului cu Spania după ce Madridul a refuzat să permită utilizarea bazelor sale militare pentru atacuri americane împotriva Iranului, partener economic cheie al Beijingului.

Pentru Madrid, unul dintre principalele obiective ale vizitei este obținerea unui acces mai bun la piața chineză, în special pentru produsele agricole și industriale. Dar și analizarea unor contracte comune în sectorul tehnologic, au declarat pentru AFP surse guvernamentale spaniole.

Spania vrea atragerea de investitori

Pedro Sánchez își va folosi vizita și pentru a atrage noi investitori în a patra cea mai mare economie din zona euro. Dar și pentru a obține un acces mai bun la materiile prime chinezești extrem de cerute.

Luni, el urmează să viziteze sediul gigantului tehnologic chinez Xiaomi și o expoziție la Academia Chineză de Științe. Marți, se va întâlni cu lideri chinezi de rang înalt, inclusiv președintele Xi Jinping și premierul Li Qiang, înainte de a susține o conferință de presă.

Exporturile Chinei către Spania depășesc cu mult exporturile spaniole către gigantul asiatic. Anul trecut, țara europeană cu o populație de 50 milioane de locuitori a înregistrat un deficit comercial de 42,3 miliarde euro cu China, care are peste 1,4 miliarde de locuitori. Guvernul de la Madrid spune că exporturile spaniole către China sunt proiectate să crească cu 6,8% în 2025. Spaniolii atribuie această creștere intensității legăturilor cu Beijingul.

În timpul vizitei lui Pedro Sánchez în China din aprilie 2025, Beijingul a fost de acord să extindă accesul pe piața sa pentru o gamă de produse spaniole, inclusiv carne de porc și cireșe.

Spania se alătură „eforturilor de pace pentru Iran“. Madridul anunță că își redeschide ambasada de la Teheran

Lecția perfidă a Chinei pentru SUA. Ștefan Popescu: “Declinul poate fi accelerat de asemenea erori“

