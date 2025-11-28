Prima pagină » Știri externe » Sri Lanka, devastată de ciclon. 69 de persoane au murit și 34 sunt dispărute. Aproape 20.000 de persoane au fost evacuate

Sri Lanka, devastată de ciclon. 69 de persoane au murit și 34 sunt dispărute. Aproape 20.000 de persoane au fost evacuate

Ruxandra Radulescu
28 nov. 2025, 21:55, Știri externe
Ciclonul Ditwah care a lovit recent Sri Lanka a cauzat un adevărat dezastru în regiune. Bilanțul victimelor ajuns în prezent la 69 de morți și 34 de persoanele au fost declarate dispărute, transmite The Guardian

Echipele de intervenție din Sri Lanka au intervenit vineri pentru salvarea a sute de persoane izolate de apele în creștere

Elicopterele și bărcile marinei au efectuat operațiuni de salvare a localnicilor de pe acoperișuri și din satele izolate de inundații. Centrul de gestionare a dezastrelor (DMC) a declarat că numărul victimelor a crescut odată cu recuperarea mai multor cadavre în regiunea centrală cea mai afectată, unde majoritatea victimelor au fost îngropate de vii în urma alunecărilor de teren din această săptămână.

Ploaia a căzut pe toată insula, unele regiuni înregistrând 360 milimetri în ultimele 24 de ore, a declarat DMC.

Râul Kelani, care se varsă în Oceanul Indian în apropierea capitalei Colombo, a ieșit din matcă vineri.

Cel puțin 3.000 de case au fost avariate în urma alunecărilor de teren și a inundațiilor, iar peste 18.000 de persoane au fost mutate în adăposturi temporare. În districtul Anuradhapura din nord, un elicopter Bell 212 a transportat cu elicopterul un bărbat care se cățărase într-un cocotier pentru a scăpa de aluviuni.

Apele au distrus un pod din Sri Lanka

Un pod important din Sri Lanka s-a prăbușit după inundațiile provocate de ciclon și au blocat accesul la rezervorul Moragahakanda.

Podul, care leagă trei districte din apropierea orașului Kala Wewa din Anuradhapura, s-a prăbușit din cauza apelor puternice ale furtunii, blocând transportul și accesul la rezervor.

