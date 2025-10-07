Prima pagină » Știri externe » Statele baltice și Polonia reacționează la acuzele lui Merkel: Rusia este singurul RESPONSABIL pentru războiul din Ucraina

Statele baltice și Polonia reacționează la acuzele lui Merkel: Rusia este singurul RESPONSABIL pentru războiul din Ucraina

Declarațiile recente ale fostului cancelar german, Angela Merkel, potrivit cărora Polonia și țările baltice s-ar fi împotrivit negocierilor directe cu Rusia, înainte de invazia în Ucraina, au fost dezmințite de statele vizate.

Fostul cancelar german a susținut într-un interviu acordat unei publicaţii din Ungaria că unele state membre UE (Polonia, Estonia, Lituania și Letonia) s-au împotrivit unui acord cu Rusia înainte ca aceasta să invadeze Ucraina.

„În iunie 2021, am avut sentimentul că Acordurile de la Minsk (2014/2015) nu mai erau luate în serios de către Putin. De aceea, am dorit un nou format, pentru ca Uniunea Europeană să discute direct cu Putin despre Ucraina.

Propunerea mea nu a fost susținută Polonia și statele baltice, deoarece se temeau că nu vom avea o politică comună faţă de Rusia.

În orice caz, aceasta nu s-a întâmplat. Apoi, am demisionat din funcţie în decembrie 2021 şi atunci a început agresiunea lui Putin”, a declarat Merkel.

Interviul aruncă responsabilitatea începerii războiului din Ucraina pe statele care s-au împotrivit atunci acordului.

Polonezii și balticii critică acuzațiile

Oficiali din Polonia și țările baltice au fost luați prin surprindere de aceste afirmații. În acest context, fostul prim-ministru leton Krišjānis Kariņš, transmite că inclusiv Germania în mandatul lui Merkel nu a ajuns la o rezoluție comună cu Rusia, notează Politico.

„I-am spus în mod constant că nu poți trata cu Putin, pentru că nu este de bună-credință. Merkel credea că statele baltice greșeau. Știam foarte bine de opiniile sale, dar sunt uimit că, după tot ce s-a întâmplat în Ucraina, ea încă gândește așa. Mă bucur că noul cancelar german, Friedrich Merz, nu împărtășește opiniile lui Merkel”, declară Kariņš.

Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a subliniat că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru conflict.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este determinat de un singur lucru: refuzul său de a accepta prăbușirea Uniunii Sovietice și ambițiile sale imperialiste neobosite. Numai Rusia este de vină pentru această agresiune”, transmite Tsahkna.

Comentariile lui Merkel au provocat, de asemenea, o serie de reacții în Polonia, în special din partea parlamentarilor de dreapta.

„Angela Merkel, prin interviul ei nechibzuit, a dovedit că se numără printre cei mai dăunători politicieni germani din Europa”, a declarat fostul prim-ministru polonez Mateusz Morawiecki, acum vicepreședinte al partidului naționalist de opoziție Lege și Justiție (PiS),

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, fosta ambasadoare a Poloniei în Rusia și actuala ministru a politicii regionale din partea partidului centrist Polonia 2050, a transmis că declarațiile lui Merkel nu au făcut decât să alimenteze propaganda rusească.

