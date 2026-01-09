Statele Unite vor începe atacuri terestre împotriva cartelurilor de droguri. Trump: „Cartelurile conduc Mexicul“. Președintele se va întâlni cu lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado

Președintele american Donald Trump a declarat, joi, că Statele Unite vor începe să efectueze atacuri terestre împotriva cartelurilor de droguri. „Am eliminat 97% din drogurile care intrau pe apă și vom începe acum să atacăm pe uscat”, a declarat Trump într-un interviu acordat Fox News.

„Vom începe acum să atacăm cartelurile. Cartelurile conduc Mexicul. Este foarte, foarte trist să vezi ce s-a întâmplat cu acea țară, dar cartelurile o conduc și ucid 250, 300.000 de oameni în țara noastră în fiecare an”, a declarat Trump într-un interviu difuzat joi seară.

Trump a lăudat personalul militar american implicat în operațiunile din Venezuela, exprimându-și admirația pentru ceea ce a numit un „grup fantastic” care a îndeplinit misiunea.

„Casa lui Maduro era în mijlocul unei fortărețe, cu mii de oameni și soldați”, a explicat Trump. „Și am intrat chiar în mijlocul fortăreței. Cine ar fi crezut că poți face asta fără să pierzi pe nimeni? Dar au plănuit totul atât de frumos, generalul Razin Caine și Pete Hegseth au fost fantastici.”

Președintele a vorbit despre numărul soldaților cubanezi „uciși din luptă” în operațiunea militară.

„Nici măcar nu vreau să spun câți, dar au fost eliminați”, a spus Trump.

Trump, despre Venezuela după Maduro: „Tot ce ne-am dorit, ne-au dat”“

Trump a precizat că petrolul este una dintre numeroasele beneficii ale Americii rezultate în urma înfrângerii lui Maduro, pe lângă faptul că Venezuela a fost de acord să elibereze toți prizonierii politici.

„(Venezuela n.r.) Au fost grozavi. Chiar au fost. Adică, tot ce ne-am dorit, ne-au dat”, a declarat Trump pentru Fox News. El a anunțat că se va întâlni vineri la Casa Albă cu directori din industria petrolieră. „Cele mai importante 14 companii vin aici”, a spus Trump. „Vor reconstrui întreaga infrastructură petrolieră.”

Veniturile generate din petrolul venezuelean vor fi folosite, se pare, în beneficiul atât al poporului venezuelean, cât și al Statelor Unite. Și, a spus Trump, petrolul valorează „miliarde și miliarde”.

Trump vrea să se întâlnească cu lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado

Președintele american a transmis că intenționează să se întâlnească, săptămâna viitoare, la Washington, cu lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado.

„Ei bine, am înțeles că va veni cândva săptămâna viitoare și aștept cu nerăbdare să o salut”, a spus Trump.

Președintele Trump a discutat, de asemenea, despre oferta liderei opoziției venezuelene de a-i acorda Premiul Nobel pentru Pace pentru eliberarea Venezuelei. Deși Trump nu a spus direct dacă va primi premiul, el a spus că ar fi o „mare onoare” și a anunțat că Machado va vizita Casa Albă săptămâna viitoare. Aceasta va fi prima întâlnire a lui Trump cu Machado, despre care președintele Statelor Unite a declarat că „nu are sprijinul sau respectul din interiorul țării” pentru a conduce.

Conform rapoartelor, refuzul lui Trump de a o susține pe Machado a fost legat de acceptarea de către aceasta a Premiului Nobel pentru Pace din 2025, pe care Trump credea că îl merită.

Însă Trump a declarat ulterior pentru NBC News că, deși considera că Machado nu ar fi trebuit să câștige premiul, acceptarea premiului de către ea „nu a avut nicio legătură cu decizia mea” cu privire la perspectiva de a conduce Venezuela.

Într-un interviu pentru Fox News de acum câteva zile, Maria Croina Machado a declarat că dorește să se întoarcă în Venezuela „cât mai curând posibil”. Ea a reamintit, totodată, că în octombrie anul trecut i-a dedicat Premiul Nobel pentru Pace lui Trump.

„Cred că l-a meritat. Premiul este pentru venezueleni și pentru Trump”, a spus ea.

Machado a părăsit Venezuela în decembrie anul trecut pentru a călători în Norvegia pentru a primi premiul și nu s-a mai întors de atunci. Când a fost întrebată despre întoarcerea sa, Machado a spus: „Vreau să mă întorc cât mai curând posibil”.

