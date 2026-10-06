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Donald Trump dă vina pe migrație și islam pentru protestele elevilor din Franța

Donald Trump dă vina pe migrație și islam pentru protestele elevilor din Franța
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Președintele american Donald Trump a menționat marți, în cadrul unei postări pe pagina de socializare Truth Social, că protestele care au loc în Franța în prezent sunt legate de migrația masivă I de încercările islamului de a „cuceri” Franța, nu de problemele din educație.

Trump a respins argumentele conform cărora demonstrațiile din aceste zile din Franța sunt provocate de problemele sistemului de învățământ și a atribuit direct violențele stradale migrației și religiei islamice.

„Ceea ce se întâmplă în Franța nu este nimic altceva decât o imigrație în masă scăpată de sub control. Aici nu este vorba despre școli, ci despre Islamul care vrea să cucerească o țară ce a fost cândva măreață!”, se arată în postarea președintelui american.

În ciuda opiniei liderului de la Washington, mișcările de protest din Franța au pornit din motive strict economice și sociale legate de educație. Sindicatele și organizațiile de părinți au blocat inițial școlile pentru a protesta împotriva infrastructurii școlare deteriorate, a lipsei cronice de profesori și a claselor supraaglomerate. Nemulțumirile s-au intensificat după ce guvernul francez a prezentat proiectul de buget, care plafonează creșterile pentru educație la doar 1,7%.

Ceea ce a început ca o mișcare pașnică pentru suplimentarea resurselor în educație s-a extins la nivel național și a degenerat în confruntări violente între tineri și forțele de ordine.

Federația elevilor francezi a anunțat deja că a blocat 1800 dintre cele aproximativ 3700 de licee din țară, iar autoritățile, în același timp, raportează că în 891 de instituții de învățământ cursurile au fost întrerupte total sau parțial.

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