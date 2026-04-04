Oamenii de știință testează o nouă substanță care ar putea înlocui cofeina. Despre ce este vorba

Oamenii de știință testează o nouă substanță care ar putea înlocui cofeina. Un compus puțin cunoscut începe să atragă interesul industriei alimentare și al cercetării științifice ca posibilă alternativă la cel mai consumat stimulent din lume. Detaliile se găsesc mai jos, în articol.

Dorința de a rămâne treaz, concentrat și productiv poate însoți pe oricine, la orice pas. De la ceai la cafeaua modernă, stimulentele fac parte din rutina zilnică a milioane de oameni. Cu toate acestea, interesul tot mai mare pentru sănătate, odihnă și performanță cognitivă a stârnit o întrebare din ce în ce mai frecventă. Și anume, oare există o modalitate de a obține energie fără efectele secundare asociate consumului regulat de cofeină?

Substanța care ar putea înlocui cofeina

Cercetătorii au început să analizeze, să exploreze și să descopere noi molecule capabile să ofere stimulare mentală fără a provoca nervozitate sau insomnie. Astfel, se ajunge la un răspuns: paraxantina. Ce este paraxantina și de ce generează interes în rândul oamenilor de știință? Cercetătorii vin cu un răspuns pe înțelesul tuturor.

Substanța care a generat interes în rândul cercetătorilor se numește paraxantină. Este un compus care nu este complet nou pentru corpul uman. De fiecare dată când o persoană consumă cafea, ficatul transformă o mare parte din cofeină în această moleculă în timpul procesului metabolic. Spre deosebire de cofeină, paraxantina este responsabilă pentru o parte semnificativă a efectelor stimulante finale, scrie Larazon.es.

Ce arată studiile?

Aceasta acționează prin blocarea adenozinei, un neurotransmițător asociat cu senzația de oboseală. Prin reducerea activității sale, crește starea de alertă, îmbunătățește atenția și scurtează timpul de reacție. Sunt mecanisme similare cu cele produse de cafea. Noutatea constă în faptul că unele companii încearcă să utilizeze această substanță direct ca ingredient activ, ocolind etapa anterioară a metabolismului.

Studiile experimentale timpurii sugerează că paraxantina ar putea oferi îmbunătățiri cognitive moderate, în special în sarcinile legate de concentrare și memoria pe termen scurt. Unele cercetări preliminare indică efecte care pot dura câteva ore după o doză de aproximativ 200 de miligrame.

Conform rapoartelor din industria alimentară europeană, consumatorii de astăzi manifestă o preferință tot mai mare pentru produsele asociate cu bunăstarea și productivitatea zilnică. În acest peisaj competitiv, oferirea unei alternative la cofeina tradițională reprezintă un avantaj strategic. Cu toate acestea, știința progresează mai prudent decât marketingul. Cunoștințele disponibile despre paraxantină sunt încă limitate. O mare parte din date provin din studii sau cercetări de mică amploare, inițial axate pe înțelegerea modului în care organismul procesează cofeina, aspect studiat pe larg de organizații precum Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară.

În Europa, substanța este evaluată în prezent ca „aliment nou”.

Studiile toxicologice inițiale indică o bună tolerabilitate în condiții controlate și nicio deteriorare genetică în modelele experimentale. Cu toate acestea, încă nu există cercetări ample care să analizeze impactul său după ani de utilizare continuă. Este deosebit de relevant având în vedere că multe persoane ingerează stimulente zilnic.

Un alt aspect cheie este dozajul. Multe produse experimentale conțin cantități similare cu cele dintr-o cafea tare sau o băutură energizantă, între 200 și 300 de miligrame per porție. Aceasta înseamnă că riscul de suprastimulare rămâne valabil dacă sunt combinate cu alte surse de cofeină.

Dincolo de inovațiile chimice, experții sunt de acord asupra unui punct esențial. Și anume, niciun compus nu poate înlocui odihna adecvată, hidratarea sau obiceiurile sănătoase de somn.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Envato – imagini cu rol ilustrativ