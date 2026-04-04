Oamenii de știință testează o nouă substanță care ar putea înlocui cofeina. Despre ce este vorba

Oamenii de știință testează o nouă substanță care ar putea înlocui cofeina. Un compus puțin cunoscut începe să atragă interesul industriei alimentare și al cercetării științifice ca posibilă alternativă la cel mai consumat stimulent din lume. Detaliile se găsesc mai jos, în articol.

Dorința de a rămâne treaz, concentrat și productiv poate însoți pe oricine, la orice pas. De la ceai la cafeaua modernă, stimulentele fac parte din rutina zilnică a milioane de oameni. Cu toate acestea, interesul tot mai mare pentru sănătate, odihnă și performanță cognitivă a stârnit o întrebare din ce în ce mai frecventă. Și anume, oare există o modalitate de a obține energie fără efectele secundare asociate consumului regulat de cofeină?

Substanța care ar putea înlocui cofeina

Cercetătorii au început să analizeze, să exploreze și să descopere noi molecule capabile să ofere stimulare mentală fără a provoca nervozitate sau insomnie. Astfel, se ajunge la un răspuns: paraxantina. Ce este paraxantina și de ce generează interes în rândul oamenilor de știință? Cercetătorii vin cu un răspuns pe înțelesul tuturor.

Substanța care a generat interes în rândul cercetătorilor se numește paraxantină. Este un compus care nu este complet nou pentru corpul uman. De fiecare dată când o persoană consumă cafea, ficatul transformă o mare parte din cofeină în această moleculă în timpul procesului metabolic. Spre deosebire de cofeină, paraxantina este responsabilă pentru o parte semnificativă a efectelor stimulante finale, scrie Larazon.es.

Ce arată studiile?

Aceasta acționează prin blocarea adenozinei, un neurotransmițător asociat cu senzația de oboseală. Prin reducerea activității sale, crește starea de alertă, îmbunătățește atenția și scurtează timpul de reacție. Sunt mecanisme similare cu cele produse de cafea. Noutatea constă în faptul că unele companii încearcă să utilizeze această substanță direct ca ingredient activ, ocolind etapa anterioară a metabolismului.

Studiile experimentale timpurii sugerează că paraxantina ar putea oferi îmbunătățiri cognitive moderate, în special în sarcinile legate de concentrare și memoria pe termen scurt. Unele cercetări preliminare indică efecte care pot dura câteva ore după o doză de aproximativ 200 de miligrame.

Conform rapoartelor din industria alimentară europeană, consumatorii de astăzi manifestă o preferință tot mai mare pentru produsele asociate cu bunăstarea și productivitatea zilnică. În acest peisaj competitiv, oferirea unei alternative la cofeina tradițională reprezintă un avantaj strategic. Cu toate acestea, știința progresează mai prudent decât marketingul. Cunoștințele disponibile despre paraxantină sunt încă limitate. O mare parte din date provin din studii sau cercetări de mică amploare, inițial axate pe înțelegerea modului în care organismul procesează cofeina, aspect studiat pe larg de organizații precum Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară.

În Europa, substanța este evaluată în prezent ca „aliment nou”.

Studiile toxicologice inițiale indică o bună tolerabilitate în condiții controlate și nicio deteriorare genetică în modelele experimentale. Cu toate acestea, încă nu există cercetări ample care să analizeze impactul său după ani de utilizare continuă. Este deosebit de relevant având în vedere că multe persoane ingerează stimulente zilnic.

Un alt aspect cheie este dozajul. Multe produse experimentale conțin cantități similare cu cele dintr-o cafea tare sau o băutură energizantă, între 200 și 300 de miligrame per porție. Aceasta înseamnă că riscul de suprastimulare rămâne valabil dacă sunt combinate cu alte surse de cofeină.

Dincolo de inovațiile chimice, experții sunt de acord asupra unui punct esențial. Și anume, niciun compus nu poate înlocui odihna adecvată, hidratarea sau obiceiurile sănătoase de somn.

Citește și

ȘTIINȚĂ De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
17:06
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
ȘTIINȚĂ Descoperirea uluitoare a fizicienilor: structura care se mișcă mai repede decât lumina
22:48, 04 Apr 2026
Descoperirea uluitoare a fizicienilor: structura care se mișcă mai repede decât lumina
ȘTIINȚĂ O insulă a fost descoperită în Oceanul Pacific. De ce este unică, potrivit oamenilor de știință
19:42, 04 Apr 2026
O insulă a fost descoperită în Oceanul Pacific. De ce este unică, potrivit oamenilor de știință
MISIUNE SPAȚIALĂ NASA a publicat prima imagine cu Pământul de la misiunea spațială Artemis 2
18:55, 03 Apr 2026
NASA a publicat prima imagine cu Pământul de la misiunea spațială Artemis 2
EXTERNE Ce a povestit o femeie care a fost 24 de minute în moarte clinică. „Ce am văzut îți va da fiori pe șira spinării”
15:13, 03 Apr 2026
Ce a povestit o femeie care a fost 24 de minute în moarte clinică. „Ce am văzut îți va da fiori pe șira spinării”
EXTERNE Misiunea Artemis II continuă. NASA a dat undă verde ca echipajul să părăsească orbita Pământului și să se îndrepte spre Lună
07:58, 03 Apr 2026
Misiunea Artemis II continuă. NASA a dat undă verde ca echipajul să părăsească orbita Pământului și să se îndrepte spre Lună
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
ALERTĂ Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul
05:00
Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul
MILITAR Cum s-ar putea reintroduce serviciului militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști
05:00
Cum s-ar putea reintroduce serviciului militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști
LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
UTILE Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
23:28
Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
VIDEO Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”

