USS Zumwalt al Marinei SUA, primul distrugător hipersonic stealth, a finalizat testele pe mare. „Implicații semnificative pentru doctrina viitoare a războiului de suprafață”

În data de 21 ianuarie 2026, Huntington Ingalls Industries (HII) a confirmat finalizarea testelor pe mare pentru nava USS Zumwalt (DDG 1000) – primul distrugător hipersonic stealth -, în urma unei perioade prelungite de modernizare la șantierul său naval din Pascagoula.
Testele pe mare ale constructorului au fost efectuate în comun de Ingalls Shipbuilding și Marina SUA și au implicat o serie cuprinzătoare de teste concepute pentru a verifica performanța navei în urma a ceea ce compania a descris ca o disponibilitate extinsă de modernizare.
Aceste teste s-au concentrat pe propulsie, integritatea corpului navei, generarea de energie și performanța generală a sistemelor navei după modificări majore efectuate în perioada șantierului naval.
Deși anunțul HII nu detaliază testele specifice ale sistemului de luptă, testele sunt prezentate ca o etapă prealabilă pentru readucerea navei în serviciul operațional în noua sa configurație.
Zumwalt a fost dezandocată în decembrie 2024 înainte de a intra în pregătirile finale pentru revenirea sa pe mare.
Cea mai semnificativă modificare confirmată de HII este integrarea sistemului de arme Conventional Prompt Strike și îndepărtarea celor două sisteme avansate de tunuri de 155 mm ale navei.
CPS în sine este un sistem convențional de atac hipersonic, non-nuclear, dezvoltat în comun de Marina SUA și Armata SUA. Conform informațiilor despre program disponibile publicului, acesta utilizează un propulsor de rachetă mare pentru a accelera un corp de planare hipersonic comun la viteze care depășesc Mach 5 înainte de lansarea către ținta sa.
Spre deosebire de rachetele de croazieră tradiționale, CPS pune accent pe viteză, manevrabilitate și timp de avertizare redus, mai degrabă decât pe rutare flexibilă, permițând angajarea rapidă a țintelor întărite sau sensibile la timp, solicitând în același timp sistemele avansate de apărare aeriană și antirachetă.
Aceste caracteristici de performanță sunt descrise pe scară largă în evaluările surselor deschise, deși nu sunt detaliate în declarația oficială a HII, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition.
Finalizarea testelor pe mare ale constructorului susține efortul mai amplu al Marinei SUA de a distribui descurajarea convențională pe mai multe platforme și domenii.
Ceea ce rămâne de demonstrat se află dincolo de testele efectuate în șantierele navale. Integrarea CPS în rețelele operaționale de comandă și control, dezvoltarea conceptelor de țintire și utilizare în condiții dificile și capacitatea Marinei de a gestiona implicațiile strategice ale armelor de atac prompt vor determina în cele din urmă valoarea operațională a platformei.
„Cu toate acestea, tranziția USS Zumwalt în prima navă de luptă de suprafață echipată cu CPS a Marinei reprezintă un pas concret către o postură de atac convențional rezistentă, cu implicații semnificative pentru doctrina viitoare a războiului de suprafață”, se mai menționează în analiza publicată de Army Recognition.
