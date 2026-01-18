În luna ianuarie 2026, în contextul protestelor antiguvernamentale care au izbucnit în Iran, presa internațională a dedicat analize ample ayatollahului Ali Khamenei. Regimul de la Teheran se confruntă cu cele mai mari proteste din ultimii ani, iar Khamenei este descris drept un lider de 86 de ani care – în ciuda zvonurilor despre starea sa precară de sănătate – refuză orice compromis în fața demonstrațiilor naționale.

Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului – încă din anul 1989, după ce anterior fusese președinte al țării, din 1981 până în 1989 -, se confruntă cu o criză de legitimitate fără precedent, pe fondul blocajului total al internetului și al confruntărilor violente.

În discursul virulent pe care l-a ținut în data de 9 ianuarie 2026, ayatollahul Ali Khamenei a catalogat protestatarii „agenți străini” și a cerut mobilizarea forțelor de securitate.

și a cerut mobilizarea forțelor de securitate. Intransigența lui Khamenei nu mai este o surpriză pentru nimeni, iar intensificarea represiunii, prin „pârghia” Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), este deja realitate, prin miile de protestatari care au fost uciși în timpul luptelor de stradă.

Khamenei, liderul suprem al Iranului, l-a numit pe Donald Trump „arogant” și a susținut, în același timp că „mâinile președintelui SUA sunt pătate cu sângele iranienilor”.

Khamenei a fost arestat de șase ori înainte de a fi trimis în exil, timp de trei ani, în timpul domniei lui Mohammad Reza Pahlavi. A fost ținta unei tentative de asasinat în iunie 1981, care i-a paralizat brațul drept.

Trump: „Nu sunt sigur că ar fi neapărat un lucru potrivit”

Ayatollahul Ali Khamenei a mai avertizat că nu va „da înapoi” în fața protestatarilor, pe care i-a numit „vandali” și „sabotori”.

Prințul moștenitor exilat Reza Pahlavi i-a îndemnat pe protestari să iasă în stradă, dar președintele american Donald Trump a precizat că nu îl consideră „persoana potrivită” pentru a prelua conducerea Iranului.

„L-am observat și pare o persoană simpatică, dar nu sunt sigur că ar fi potrivit să fac asta în calitate de președinte în acest moment. Cred că ar trebui să lăsăm pe toată lumea să se prezinte și să vedem cine iese în evidență. Nu sunt sigur că ar fi neapărat un lucru potrivit", a spus Trump.

Pe fondul turbulențelor din Iran, analiștii politici se concentrează asupra unei eventuale schimbări de „forțe” la nivelul conducerii Iranului, iar pe „lista scurtă” apar mai mulți posibili succesori, în eventualitatea în care ayatollahul Ali Khamenei ar fi obligat să părăsească „scena”.

Regimul iranian pare mai aproape de colaps decât oricând

Totuși, până în prezent, nicio persoană nu a fost declarată oficial „moștenitor”, însă analizele din 2026 evidențiază mai multe nume și scenarii.

Mojtaba Khamenei (fiul liderului) – văzut ca varianta de continuitate, având legături strânse cu IRGC. Totuși, candidatura sa este contestată din cauza fricii de instaurare a unei succesiuni ereditare.

(fiul liderului) – văzut ca varianta de continuitate, având legături strânse cu IRGC. Totuși, candidatura sa este contestată din cauza fricii de instaurare a unei succesiuni ereditare. Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i (actualul șef al Justiției) – descris de unii experți ca un candidat solid datorită „brutalității” sale în momente de criză.

(actualul șef al Justiției) – descris de unii experți ca un candidat solid datorită „brutalității” sale în momente de criză. Hassan Khomeini (nepotul fondatorului revoluției) – menționat ca o posibilă figură de compromis pentru a calma revoltele interne.

(nepotul fondatorului revoluției) – menționat ca o posibilă figură de compromis pentru a calma revoltele interne. Alireza Arafi & Mohsen Qomi (seniori clerici din cercul de încredere al liderului Khamenei) – au început să fie menționați în rapoartele privind planurile de urgență.

(seniori clerici din cercul de încredere al liderului Khamenei) – au început să fie menționați în rapoartele privind planurile de urgență. Reza Pahlavi, fiul exilat al ultimului șah, stabilit în SUA, considerat o figură proeminentă a tabloului general.

Regimul iranian pare mai aproape de colaps decât oricând de la venirea sa la putere în revoluția islamică din 1979, notează și The Observer.

Pentru tinerii iranieni care au cunoscut doar sancțiuni globale și ambiții zdrobite, fervoarea ideologică a revoluției care a unit generația părinților lor are prea puțină influență. Cu un lider suprem îmbătrânit și, dacă trebuie să dăm crezare unor rapoarte, bolnav, în persoana ayatollahului Khamenei, Iranul va trebui în curând să ia în considerare o schimbare de conducere într-un fel sau altul.

„Moarte Americii”

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a emis o declarație în care a transmis că, deși protestele au fost declanșate de „instabilitatea pieței”, acestea au fost ulterior dirijate de adversarii străini ai Iranului, Israelul și Statele Unite, notează The New York Times. „Este clar că cei care au protestat împotriva condițiilor economice nu ar face nimic care să înrăutățească situația economică prin pagube”, se arată în declarație. Totodată, s-a precizat și că „niciun iranian demn” nu ar vandaliza o statuie a generalului-maior Qassim Suleimani, un înalt oficial iranian care a fost ucis într-un atac cu drone americane în 2020 . În același timp, Ali Salehi – procurorul public al Teheranului – a declarat, într-un interviu difuzat de postul de radio de stat iranian, că sabotorii, vandalii și cei implicați în ciocniri cu forțele de securitate ar putea fi spânzurați. „Nu vom face compromisuri cu teroriștii înarmați”, a avertizat acesta. Khamenei, în vârstă de 86 de ani, se află deasupra tuturor celorlalte ramuri ale guvernului și a condus Iranul timp de trei decenii, ca lider suprem. O mulțime de susținători a scandat „Moarte Americii” în timpul discursului său de vineri, în care a spus că mâinile dlui Trump au fost „pătate de sângele” iranienilor care au fost uciși într- un război de 12 zile cu Israelul anul trecut. Războiul a slăbit economia Iranului, care este deja sub presiune, în mare parte din cauza sancțiunilor occidentale legate de ambițiile nucleare ale Teheranului. Cine i-ar putea succeda ayatollahului Ali Khamenei? Deocamdată, eventualii succesori ai lui Khamenei apar în scenariu la nivel de ipoteze de lucru. Mojtaba Khamenei, Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, Hassan Khomeini, Alireza Arafi & Mohsen Qomi și Reza Pahlavi apar în prim-plan, dar alături de ei sunt plasate pe o listă mai lungă și alte figuri cunoscute în „decorul politic” iranian. Mojtaba Khamenei Este al doilea fiu al ayatollahului Khamenei și o persoană influentă, cu legături strânse cu IRGC și elita conservatoare a Iranului. Se crede că este pregătit pentru conducere, deși candidatura sa se confruntă cu critici din cauza temerilor legate de succesiunea ereditară, notează NDTV World. Cel de-al doilea fiu al lui Khamenei este pentru mulți un succesor natural și a acționat ani de zile ca un fel de șef de cabinet în biroul tatălui său, asigurându-se că toate celelalte organe ale regimului se supun.

În cea mai mare parte, a evitat cu succes publicitatea, ceea ce îl face o entitate în mare parte necunoscută și misterioasă pentru public, lucru care funcționează în favoarea sa. Cu siguranță are contactele și greutatea necesare pentru a gestiona imperiul tatălui său, dar perspectiva unei numiri ereditare nu se aliniază în mod clar cu valorile revoluționare iraniene, notează The Observer. Alireza Arafi Este cleric superior, membru al Adunării Experților și președinte al seminarului Qom. De asemenea, Arafi este membru al Consiliului Gardienilor. S-a făcut cunoscut, de-a lungul timpului, pentru poziția sa conservatoare și influența profundă atât în ​​instituțiile religioase, cât și în cele politice. Arafi este relativ tânăr și un candidat plauzibil, cu un defect evident: turbanul său este alb, așa că nu poate pretinde că este descendent al profetului Mahomed. Mulți vor considera acest lucru ca o lipsă gravă de calificări spirituale pentru rolul de lider suprem. Ayatollahul Hashem Hosseini Bushehri Este prim-vicepreședinte al Adunării Experților și lider al Societății Seminarului din Qom. Totodată, este perceput ca o figură de încredere în cercul lui Khamenei și conduce, adese,a rugăciunile de vineri în Qom, în numele Liderului Suprem. Ali Asghar Hejazi O figură puternică din culise, Hejazi supraveghează afacerile politico-de securitate la biroul Liderului Suprem. Profund înrădăcinat în rețeaua de informații a Iranului, este cunoscut mai mult pentru influența strategică decât pentru vizibilitatea publică. Gholam Hossein Mohseni Ejei Este actualul șef al sistemului judiciar și fost ministru al informațiilor. Analiștii îl descriu drept un personaj intransigent, cu zeci de ani de experiență în sistemul juridic și de securitate al Iranului. Este considerat o persoană din interior, puternică și loială regimului. Mohammad Mohammadi Golpayegani Șef de cabinet de lungă durată în biroul lui Khamenei. Deși rareori apare în centrul atenției, controlul său administrativ și apropierea de Liderul Suprem îl transformă un candidat discret. Ali Akbar Velayati Ali Akbar Velayati a fost ministru de externe, iar acum este consilier principal pe probleme de politică externă al lui Khamenei. Un veteran al diplomației și negocierilor nucleare, are legături puternice cu conducerea conservatoare a Iranului. Kamal Kharazi Un alt fost ministru de externe, care face parte în prezent din Consiliul de Oportunitate și Consiliul Strategic pentru Relații Externe al Iranului. Cunoscut pentru cunoștințele sale aprofundate în domeniul politicii externe și al afacerilor internaționale. Ali Larijani Fost președinte al parlamentului și negociator nuclear de top. Este descris ca fiind un conservator pragmatic cu influență pe întreg spectrul politic al Iranului. Ar putea deveni un candidat consensual. Reza Pahlavi – dacă are loc o schimbare de regim la Teheran Fiul șahului detronat al Iranului, Reza Pahlavi trăiește în exil. E popular în rândul diasporei iraniene și al unor grupuri de opoziție interne. Reza Pahlavi susține un Iran laic și democratic și este perceput ca un lider simbolic în cazul prăbușirii totale a regimului. „N e putem întreba în ce măsură Khamenei guvernează direct afacerile țării”

„Deși este lider suprem, ne putem întreba, mai ales după război și cu apariții publice limitate, în ce măsură Khamenei guvernează direct afacerile țării”, a declarat Ben Taleblu pentru Fox News Digital.

Acesta a avertizat guvernele occidentale să nu sprijine o tranziție cosmetică care doar remaniază elitele.

„Un lucru de care mă tem este tentația occidentală pentru un model de tip Maduro sau de tip Egipt. Acest lucru nu va însemna decât să joace de-a scaunele muzicale la vârf și nu va oferi poporului iranian o cale pentru o schimbare semnificativă”, a mai declarat Ben Taleblu, referindu-se la scenarii în care forțe de securitate înrădăcinate își păstrează puterea sub o nouă conducere”.

Ben Taleblu a susținut că opoziția iraniană se confruntă mai mult cu o provocare logistică decât una ideologică: transformarea protestelor stradale susținute în putere politică organizată înainte ca forțele de securitate să reia controlul.

Viitorul Iranului depinde de menținerea intactă a aparatului coercitiv al regimului

Mai mulți experți au fost de acord că viitorul Iranului depinde de menținerea intactă a aparatului coercitiv al regimului, inclusiv Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, miliția Basij și armata regulată.

Ben Taleblu a spus că factorul cheie este dacă segmente ale forțelor de securitate dezertează, refuză ordinele sau se fragmentează. „Ceea ce trebuie slăbit este puterea coercitivă a regimului” , a spus el, adăugând că o tranziție ar necesita proteste susținute, greve economice și fisuri în cadrul unităților de securitate.

Fără aceasta, avertizează analiștii, Iranul ar putea asista la un scenariu în care figurile clericale dispar, dar puterea reală rămâne în mâinile instituțiilor armate .

„Asta e teama. Dacă statul se joacă de-a scaunele muzicale, stradă nu se va mulțumi cu asta. Asta înseamnă un drum mai accidentat în față”, a avertizat Ben Taleblu.

Opoziția exilată și ecuația „Pahlavi”

Potrivit Fox News, susținătorii lui Reza Pahlavi spun că acesta devine un punct central al mobilizării opoziției pe fondul escaladării tulburărilor.

Pe 8 ianuarie, Pahlavi a îndemnat public iranienii să scandeze la ora 20:00 din casele lor sau pe străzi, iar consilierii săi au declarat că mulțimi mari au răspuns în mai multe orașe, inclusiv Teheran, Mashhad, Isfahan, Ahvaz și Tabriz.

Cei apropiați de Pahlavi îl descriu ca susținător al unui Iran laic, democratic și dedicat drepturilor omului, respingând în același timp afirmațiile conform cărora ar încerca să restabilească monarhia.

Pahlavi a afirmat în repetate rânduri că forma viitorului sistem iranian ar trebui decisă de popor printr-un proces constituțional liber.

„Rolul meu nu este să înclin balanța în favoarea monarhiei sau a republicii. Voi rămâne complet imparțial în acest proces pentru a mă asigura că iranienii au în sfârșit dreptul de a alege liber”, a spus Pahlavi.

„Nu cred că Pahlavi este în măsură să joace vreun rol în cazul în care regimul ar cădea”

Banafsheh Zand, jurnalistă irano-americană de la publicația „Iran So Far Away” din Substack, a declarat pentru Fox News Digital că Pahlavi este „singura figură unificatoare viabilă, capabilă să ghideze o tranziție, o opinie puternic contestată de alții din diaspora”.

Vali Nasr, un fost oficial american și profesor la Școala de Studii Internaționale Avansate Johns Hopkins, a declarat că Pahlavi ar putea juca un rol important în a împinge narațiunea protestelor „de la protestele simple împotriva inflației și a problemelor de bază, în direcția unei alternative la republica islamică”. Însă, a adăugat Nasr, „nu cred că Pahlavi este în măsură să joace vreun rol în cazul în care regimul ar cădea, pentru că nu are nicio bază acolo”. Artesh: Armata națională a Iranului De când Republica Islamică a preluat controlul, guvernul a fost dependent de corpul gărzilor revoluționare pentru a gestiona represiunea. Unicul mandat al acestei forțe politice și militare de elită este de a proteja proiectul revoluționar și sistemul de guvernare. Până acum, acordul a fost ca armata iraniană, cunoscută sub numele de Artesh – o instituție mai veche, cu un accent mai tradițional pe apărarea statului – să rămână în afara politicii. Dar dacă această înțelegere se prăbușește, dacă protestatarii iau armele, de exemplu, și armata semnalează că nu este dispusă să-i suprime, acest lucru ar constitui o amenințare existențială serioasă pentru regim. Dacă Artesh ar organiza o lovitură de stat, ar fi puțin probabil ca aceasta să ducă imediat la reformele pe care le cer protestatarii, notează The Observer.

