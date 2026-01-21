Prima pagină » Știri externe » Forțele nucleare ale Rusiei, la un nivel superior. Sunt planificate teste pentru o nouă generație de rachete balistice, pentru a înlocui Topol-M

Cristian Lisandru
21 ian. 2026, 11:03, Știri externe
Forțele nucleare ale Rusiei, la un nivel superior. Sunt planificate teste pentru o nouă generație de rachete balistice, pentru a înlocui Topol-M

Rusia intenționează să efectueze teste suplimentare, în anul 2026, cu noi rachete balistice intercontinentale pe combustibil solid, inclusiv variante bazate pe silozuri și variante mobile rutiere, ca parte a înlocuirii planificate a rachetei Topol-M.

Rachetele ar putea încorpora noi focoase hipersonice ghidate, notează Army Recognition, ceea ce indică modernizarea concomitentă atât a boosterelor, cât și a încărcăturilor utile din cadrul forțelor nucleare terestre ale Rusiei.

  • Aceste rachete nespecificate sunt destinate să înlocuiască ICBM-urile Topol-M care au intrat în serviciu la sfârșitul anilor `90, deoarece procesul lor de înlocuire era așteptat să înceapă în 2026-2027.
  • Deși nu au fost publicate cifre specifice de performanță, se spune că noile rachete utilizează combustibil solid mai avansat în comparație cu generațiile anterioare.
  • De asemenea, s-a indicat că aceste rachete ar putea fi echipate cu focoase hipersonice ghidate, mai degrabă decât cu vehicule de reintrare balistică convenționale.

„Aceste focoase ar diferi de sarcina utilă Avangard și ar intra într-o categorie separată. În acest cadru, acestea ar fi clasificate de Rusia drept focoase hipersonice de a doua generație pentru rachete balistice intercontinentale”, se arată în analiza publicată de Army Recognition.

Topol-M | Foto – Profimedia Images

Forțele nucleare ale Rusiei au fost evaluate ca fiind în etapele avansate ale unui proces de modernizare

Mai mulți „potențiali succesori” sunt asociați, în mod obișnuit, cu înlocuirea treptată a Topol-M, inclusiv RS-24 Yars, RS-26 Rubezh și prospectivul program Kedr.

  • RS-24 Yars este deja desfășurat și reprezintă o evoluție tehnologică directă față de Topol-M prin introducerea mai multor vehicule de reintrare, care pot fi țintite independent, păstrând în același timp bazarea atât pe silozuri, cât și pe cele mobile rutiere.
  • La rândul său, RS-26 Rubezh a fost asociat cu un concept de rachetă cu combustibil solid mai compact, cu caracteristici intercontinentale, dar rolul său pe termen lung la nivelul întregii forțe rămâne incert.

Programul secret Kedr, în schimb, este legat de un viitor design cu combustibil solid, destinat desfășurării pe termen lung, mai degrabă decât imediate.

Accentul pus pe focoasele hipersonice ghidate evidențiază faptul că evoluția sarcinii utile este un element central, alături de înlocuirea boosterelor, ceea ce întărește suspiciunea că noile (și misterioase) rachete balistice intercontinentale pe combustibil solid sunt distincte de RS-24, RS-26 și Oreshnik.

Mai mult, în 2025 – arată Army Recognition -, forțele nucleare ale Rusiei au fost evaluate ca fiind în etapele avansate ale unui proces de modernizare de mai multe decenii, menit să înlocuiască sistemele din epoca sovietică, menținând în același timp echilibrul strategic general.

Forțele nucleare ale Rusiei au fost evaluate ca fiind în etapele avansate ale unui proces de modernizare | Foto – Ministerul Rus al Apărării via Army Recognition

Racheta Topol-M , denumită și RT-2PM2, a intrat în serviciu în decembrie 2000

Estimările au plasat stocul total al Rusiei la aproximativ 4.309 focoase nucleare alocate forțelor strategice și nestrategice, cu focoase suplimentare retrase care așteaptă dezmembrarea.

  • Dintre acestea, aproximativ 1.718 focoase strategice au fost evaluate ca fiind desfășurate în baze de rachete terestre, rachete lansate de pe submarine și baze de bombardiere grele.
  • Componenta terestră a inclus mai multe variante de rachete balistice intercontinentale bazate pe silozuri și mobile pe șosea, printre care 78 de rachete Topol-M (60 bazate pe silozuri și 18 mobile pe șosea) și 206 unități desfășurate de rachete RS-24 Yar.
  • Aproximativ 330 de rachete balistice intercontinentale înarmate nuclear au fost evaluate ca fiind capabile să transporte până la 1.254 focoase.

Racheta Topol-M , denumită și RT-2PM2, a intrat în serviciu în decembrie 2000 și a devenit una dintre primele rachete balistice intercontinentale rusești dezvoltate după dizolvarea Uniunii Sovietice.

Racheta Topol-M , denumită și RT-2PM2, a intrat în serviciu în decembrie 2000 | Foto – Profimedia Images

Dezvoltarea sa a început la sfârșitul anilor 1980 și a fost reelaborată la începutul anilor 1990, bazându-se pe experiența acumulată de la modelul anterior RT-2PM Topol. Racheta Topol-M a fost dezvoltată de Institutul de Tehnologie Termică din Moscova și fabricată la Uzina de Construcții de Mașini Votkinsk, producția fiind cuprinsă între decembrie 1994 și 2010.

  • Primul test de zbor a avut loc pe 20 decembrie 1994, de la Pleșețk, urmat de o secvență mixtă de teste care a inclus atât lansări reușite, cât și un eșec în octombrie 1998.
  • Rachetele inițiale bazate pe silozuri au intrat în serviciu experimental la sfârșitul anilor 1990, iar intrarea oficială în serviciu pentru versiunea siloz a fost aprobată în iulie 2000.

Varianta mobilă rutieră a intrat în serviciu operațional mai târziu, primele sisteme mobile fiind alocate în decembrie 2006.

  • Topol-M este o rachetă balistică intercontinentală cu combustibil solid, în trei etape, capabilă să fie lansată la rece din silozuri sau desfășurată pe un transportor-erector-lansator (TEL) mobil rutier.

Topol-M este o rachetă balistică intercontinentală cu combustibil solid | Foto – Profimedia Images

  • Are o masă de lansare de aproximativ 47.200 de kilograme, o lungime de 22,7 metri și un diametru de 1,93 metri, cu o rază de acțiune de aproximativ 11.000 de kilometri.

Dacă ar fi integrate în noile rachete cu combustibil solid care înlocuiesc Topol-M din 2026-2027 încolo, noile rachete balistice ar combina o nouă generație de boostere cu profiluri de reintrare hipersonică de manevră, modificând dinamica de detectare și interceptare, continuând în același timp modernizarea mai amplă a forțelor strategice terestre ale Rusiei, se mai precizează în analiza publicată de Army Recognition.

