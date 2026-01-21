Forțele nucleare ale Rusiei, la un nivel superior. Sunt planificate teste pentru o nouă generație de rachete balistice, pentru a înlocui Topol-M

Rusia intenționează să efectueze teste suplimentare, în anul 2026, cu noi rachete balistice intercontinentale pe combustibil solid, inclusiv variante bazate pe silozuri și variante mobile rutiere, ca parte a înlocuirii planificate a rachetei Topol-M.
Rachetele ar putea încorpora noi focoase hipersonice ghidate, notează Army Recognition, ceea ce indică modernizarea concomitentă atât a boosterelor, cât și a încărcăturilor utile din cadrul forțelor nucleare terestre ale Rusiei.
„Aceste focoase ar diferi de sarcina utilă Avangard și ar intra într-o categorie separată. În acest cadru, acestea ar fi clasificate de Rusia drept focoase hipersonice de a doua generație pentru rachete balistice intercontinentale”, se arată în analiza publicată de Army Recognition.
Mai mulți „potențiali succesori” sunt asociați, în mod obișnuit, cu înlocuirea treptată a Topol-M, inclusiv RS-24 Yars, RS-26 Rubezh și prospectivul program Kedr.
Programul secret Kedr, în schimb, este legat de un viitor design cu combustibil solid, destinat desfășurării pe termen lung, mai degrabă decât imediate.
Accentul pus pe focoasele hipersonice ghidate evidențiază faptul că evoluția sarcinii utile este un element central, alături de înlocuirea boosterelor, ceea ce întărește suspiciunea că noile (și misterioase) rachete balistice intercontinentale pe combustibil solid sunt distincte de RS-24, RS-26 și Oreshnik.
Mai mult, în 2025 – arată Army Recognition -, forțele nucleare ale Rusiei au fost evaluate ca fiind în etapele avansate ale unui proces de modernizare de mai multe decenii, menit să înlocuiască sistemele din epoca sovietică, menținând în același timp echilibrul strategic general.
Estimările au plasat stocul total al Rusiei la aproximativ 4.309 focoase nucleare alocate forțelor strategice și nestrategice, cu focoase suplimentare retrase care așteaptă dezmembrarea.
Racheta Topol-M , denumită și RT-2PM2, a intrat în serviciu în decembrie 2000 și a devenit una dintre primele rachete balistice intercontinentale rusești dezvoltate după dizolvarea Uniunii Sovietice.
Dezvoltarea sa a început la sfârșitul anilor 1980 și a fost reelaborată la începutul anilor 1990, bazându-se pe experiența acumulată de la modelul anterior RT-2PM Topol. Racheta Topol-M a fost dezvoltată de Institutul de Tehnologie Termică din Moscova și fabricată la Uzina de Construcții de Mașini Votkinsk, producția fiind cuprinsă între decembrie 1994 și 2010.
Varianta mobilă rutieră a intrat în serviciu operațional mai târziu, primele sisteme mobile fiind alocate în decembrie 2006.
Dacă ar fi integrate în noile rachete cu combustibil solid care înlocuiesc Topol-M din 2026-2027 încolo, noile rachete balistice ar combina o nouă generație de boostere cu profiluri de reintrare hipersonică de manevră, modificând dinamica de detectare și interceptare, continuând în același timp modernizarea mai amplă a forțelor strategice terestre ale Rusiei, se mai precizează în analiza publicată de Army Recognition.
