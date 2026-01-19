În ciuda relațiilor îmbunătățite cu Iranul, mai ales în ultimii ani, statele arabe din Golf rămân îngrijorate că o operațiune militară americană împotriva Teheranului ar putea provoca un răspuns împotriva bazelor și trupelor americane situate pe propriile teritorii. Ministrul iranian al apărării – generalul de brigadă Aziz Nasirzadeh – a avertizat că țările care oferă asistență acțiunilor militare americane vor fi considerate ținte legitime.

Cu toate acestea, atacul Iranului asupra bazei aeriene Udeid din Qatar din iunie 2025 sugerează că Iranul ar putea ataca ținte militare americane de mare valoare în Bahrain, Kuweit, Qatar și Emiratele Arabe Unite, chiar dacă aceste baze nu sunt utilizate direct într-o ofensivă americană împotriva Iranului.

Emiratele Arabe Unite sunt, de asemenea, precaute în privința faptului că vor fi prinse în focul încrucișat al presiunii economice americane asupra Iranului.

Președintele american Donald Trump a ordonat un tarif suplimentar de 25% pentru țările care fac afaceri cu Iranul.

Deși Iranul este puternic dependent de comerțul cu Emiratele Arabe Unite, al doilea cel mai mare partener al său, inversul nu este valabil.

„Dacă Trump își va îndeplini amenințarea și va impune tariful, Emiratele Arabe Unite vor avea un stimulent economic clar pentru a suspenda comerțul cu Iranul”, arată Antoine Levesques, Emile Hokayem și Hasan Alhasan într-o analiză publicată de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS).

„Sentiment de neliniște în statele arabe din Golf”

Răspunsul Statelor Unite la un atac iranian va fi perceput în capitalele țărilor arabe din Golf ca un test al angajamentului și hotărârii.

Disponibilitatea administrației Trump de a permite Iranului atace cu rachete balistice baza aeriană Udeid din Qatar ca mijloc de dezamorsare a războiului cu Israelul, în iunie 2025, a fost întâmpinată cu un sentiment de neliniște în statele arabe din Golf.

Încercând să-și liniștească partenerii, Comandamentul Central al SUA a deschis o nouă Celulă de Operațiuni Combinate de Apărare Aeriană – Apărare în Orientul Mijlociu în Qatar , împreună cu partenerii regionali, la 12 ianuarie 2026, pentru a consolida apărarea aeriană și antirachetă.

, împreună cu partenerii regionali, la 12 ianuarie 2026, pentru a consolida apărarea aeriană și antirachetă. Însă s tatele arabe din Golf sunt conștiente de suprasolicitarea militară a SUA : prezența SUA în regiune a scăzut semnificativ în ultimele luni, inclusiv sistemele de apărare aeriană trimise în altă parte.

: prezența SUA în regiune a scăzut semnificativ în ultimele luni, inclusiv sistemele de apărare aeriană trimise în altă parte. Între «acum» și momentul în care SUA vor putea desfășura suficiente sisteme de apărare aeriană și aeronave pentru a le apăra, statele arabe din Golf se confruntă cu momentul lor de pericol maxim.

„O escaladare suplimentară a tensiunilor din partea Iranului, în special închiderea Strâmtorii Hormuz, ar putea perturba livrările de petrol din statele arabe din Golf, majoritatea acestora circulând prin calea navigabilă îngustă ce leagă Golful de Oceanul Indian.

Conform estimărilor Administrației Informațiilor Energetice din SUA, conductele construite de Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite pentru a ocoli strâmtoarea ar putea avea o capacitate excedentară disponibilă de 2,6 milioane de barili pe zi (bpd), puțin peste o treime din cele 7,1 milioane bpd pe care cei doi producători de petrol le transportă zilnic prin strâmtoare”, explică Antoine Levesques, Emile Hokayem și Hasan Alhasan.

„În iunie 2025, Pakistanul a condamnat atacurile americane asupra Iranului”

Statele arabe din Golf sunt, de asemenea, îngrijorate de perspectiva unui haos și a unei instabilități permanente în cazul prăbușirii regimului din Iran.

Perspectiva ca Iranul să scape de sub controlul statului, izbucnirea unor insurecții separatiste de către minoritățile etnice din Iran și o criză masivă a refugiaților se numără printre scenariile cheie care ar putea avea consecințe negative pe termen lung pentru securitatea din Golf.

„Între timp, sistemul de apărare și securitate din Pakistan, care percepe talibanii pakistanezi și afgani, precum și India (după războiul din mai 2025), drept priorități principale, dau dovadă de prudență în luarea deciziei sale față de Iran.

După ce a trecut în revistă un schimb fără precedent de rachete la frontieră îndreptate împotriva grupărilor armate nestatale din ianuarie 2024, prim-ministrul pakistanez Shebaz Sharif și șeful Statului Major al Armatei, mareșalul Syed Asim Munir, au călătorit la Teheran în mai 2025, iar președintele iranian Masoud Pezeshkian a vizitat Pakistanul în august, semnalând o revenire la relații normale.

În iunie, Pakistanul a condamnat atacurile americane asupra Iranului, iar în septembrie anul trecut, Iranul a salutat un nou pact de apărare între Pakistan și Arabia Saudită.

Pakistanul are puține opțiuni în afară de a-și consolida rezistența la potențialele tulburări care se extind de-a lungul graniței sale cu Iranul, lungă de aproximativ 900 de kilometri.

Pakistanul – a cărui populație include până la 50 de milioane de musulmani șiiți – și Iranul au un interes comun în cooperarea în domeniul gestionării frontierelor, combaterii terorismului și combaterii narcoticelor și sunt ambii afectați de instabilitatea din Afganistan.

Actualul șef al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran, Mohammad Pakpour, este cunoscut în Pakistan pentru că l-a găzduit pe omologul său de atunci, Bilal Akbar, în 2018, formând astăzi o legătură potențial semnificativă pentru atenuarea crizelor, inclusiv gestionarea riscurilor de tulburări în provincia de frontieră Balochistan sau de violență sectară care afectează zonele cu majoritate șiită”, continuă Antoine Levesques, Emile Hokayem și Hasan Alhasan.

„Oricât de intensă ar fi fost rivalitatea, Ankara urmărește cu îngrijorare tulburările din Iran”

În cele din urmă, Turcia, rivalul istoric al Iranului, a urmărit cu suspiciune creșterea influenței iraniene în lumea arabă și cu încântare eșecurile suferite de aceasta din 2024, în special căderea regimului Assad în Siria.

„Însă, pentru ambele țări, un conflict direct între state nu a fost niciodată în plan.

Competiția a luat forme non-violente și ascunse, inclusiv sprijin pentru facțiuni rivale și grupuri armate din Irak și Siria.

În timp ce Iranul a căutat să influențeze prin ideologie și militantism, Turcia a făcut-o prin implicare economică și militară.

Oricât de intensă ar fi fost rivalitatea, Ankara urmărește cu îngrijorare tulburările din Iran.

O perioadă prelungită de tulburări ar putea afecta coeziunea internă a Iranului și, implicit, pe cea a Turciei.

Ankara preferă să se ocupe de un rival stabil, decât de unul slab, care trebuie ținut sub control”, susțin Antoine Levesques, Emile Hokayem și Hasan Alhasan.

În viziunea Turciei, Israelul este noul factor de tulburare al regiunii

Pentru Ankara, ceea ce se întâmplă în Iran are în primul rând legătură cu ordinea regională, nu cu capacitățile și ambițiile regionale acum reduse ale Iranului.

În viziunea Turciei, susține autorii analizei, Israelul, nu Iranul, este noul factor de tulburare al regiunii, hotărât să slăbească statele vecine pentru a-și afirma dominația.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a comentat recent: „De asemenea, este un fapt că protestele sunt manipulate de rivalii Iranului din străinătate. Da, aceasta este o realitate. Mossad-ul nu ascunde acest lucru; ei îndeamnă poporul iranian să se revolte împotriva regimului prin propriile conturi de internet și Twitter”.

„Ankara rămâne dornică să își folosească bunele relații cu administrația Trump pentru a promova rampele de ieșire diplomatice” , a continuat acesta.

, a continuat acesta. Fidan a mai declarat că Turkia va „susține un acord cu Iranul care să beneficieze ambele părți, în primul rând americanii, deoarece stabilitatea regiunii depinde de acesta”.

„Turcia speră că actuala convergență cu Egiptul, Pakistanul și Arabia Saudită se poate traduce într-un avantaj la nivel regional și internațional”, mai scriu Antoine Levesques, Emile Hokayem și Hasan Alhasan în analiza publicată de IISS.

