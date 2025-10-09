SUA impun sancțiuni împotriva a peste 100 de entități pentru achizițiile de petrol IRANIAN

Statele Unite au impus sancțiuni asupra a aproximativ 100 de entități, persoane și nave, inclusiv o rafinărie și un terminal independent chinez, care au ajutat comerțul cu petrol și produse petrochimice al Iranului.

Departamentul Trezoreriei a sancționat Shandong Jincheng Petrochimical Group Co, despre care a spus că este o rafinărie independentă din Shandong, care a achiziționat milioane de barili de petrol iranian din 2023.

De asemenea, SUA au sancționat Rizhao Shihua Crude Oil Terminal Co, cu sediul în China, care operează un terminal în portul Lanshan. Trezoreria a dezvăluit că terminalul a acceptat zeci de așa-zise nave ale flotei din umbră ale Iranului, care evită sancțiunile. Printre petroliere s-au numărat Kongm, Big Mag și Voy, acestea transportând milioane de barili de petrol iranian.

SUA încearcă să oprească orice finanțare a unui program nuclear iranian

SUA consideră că rețele petroliere iraniene ajută Teheranul să își finanțeze programele nucleare. Programul nuclear al Iranului a afectat relațiile cu țările occidentale, care au suspectat Teheranul că încearcă să producă o armă atomică, potrivit agenției de presă Reuters. Iranul a negat aceste acuzații, insistând că programul său nuclear are strict scop civil.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA), Iranul este singura țară fără arme nucleare care îmbogățește uraniu la un nivel ridicat de 60%, aproape de pragul de 90%, necesar pentru fabricarea unei bombe atomice.

Trezoreria a transmis că aceasta este a patra rundă de sancțiuni în care Administrația a vizat rafinăriile cu sediul în China care continuă să cumpere petrol iranian.

La inițiativa Franței, Germaniei și Marii Britanii, ONU a reinstaurat sancțiunile împotriva Iranului, din cauza programului său nuclear, pe 28 septembrie.

