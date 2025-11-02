Prima pagină » Știri externe » Trump vrea să folosească testele NUCLEARE drept pârghii de PRESIUNE în negocierile cu Rusia și China, susține Financial Times

02 nov. 2025, 13:53, Știri externe
Președintele Donald Trump a anunțat că SUA ar putea relua programul testelor nucleare pentru prima dată din 1992, în contextul creșterii tensiunilor geopolitice și a cursei înarmării nucleare cu Rusia și China.

Trump a declarat în Air Force One, într-un interviu pentru presă în timpul deplasării de la Washington DC spre Florida, că motivul pentru care ar face-o este că „și alte țări o fac”.

„Veți afla cât de curând, dar vom face aceleași teste. Alte țări o fac. Facă alte țări o fac, o vom face și noi”, a spus președintele, potrivit Financial Times. 

Testele nucleare asr fi pârghii de presiune pentru negocieri

Doinald Trump a stârnit controverse pe platforma de socializare Truth Social după ce a declarat că SUA ar putea relua testele nucleare după 33 de ani, la câteva minute înainte de întâlnirea cu liderul chinez Xi Jinping din Coreea de Sud.

„Din cauza programelor de testare ale altor țări, am instruit Departamentul de Război să înceapă testarea armelor noastre nucleare în mod egal. Acest proces va începe imediat.” – a declarat Donald Trump pe Truth Social.

Președintele n-a mai menționat nimic nici despre o posibilă întâlnire cu dictatorul nord-coreean Kim Jong-un.

JD Vance, vicepreședintele SUA, a declarat:

„Avem un arsenal mare, evident, rușii au un arsenal nuclear mare, chinezii au un arsenal nuclear mare. Uneori trebuie să-l testăm pentru a ne asigura că totul e în regulă. Președintele doar vrea să ne asigurăm că facem asta”.

Și viceamiralul Richard Correll, nominalizat pentru Comandamentul Strategic al SUA, este de acord, dar nu crede că testele nucleare vor fi exact ca-n Războiul Rece (Operațiunile Trinity, Castle Bravo și Ivy):

„Nu aș presupune că mesajul președintelui se referea la teste nucleare explozive. Dar asta a spus. Cred că citatul exact este: „înceapă testarea armelor noastre nucleare, pe baze egale. Nici China, nici Rusia nu au efectuat un astfel de test nuclear exploziv. Așadar, nu interpretez nimic din asta și nici nu exclud nimic”.

Ce spun adversarii politici ai lui Trump

Analiștii și democrații (adversarii politici ai președintelui) avertizează că într-un mediu internațional deja tensionat, testele nucleare ar provoca și mai multă instabilitate. Senatorul Mark Kelly (D), Comisiile pentru servicii armate și informații, a spus:

„Este îngrijorător faptul că președintele crede că trebuie să reluăm testarea focoaselor nucleare, lucru pe care nu l-am făcut de trei decenii.Singura țară care ar beneficia cu adevărat de asta – să uităm pentru o secundă de nord-coreeni – ar fi China. Noi nu avem nevoie să ne testăm armele nucleare. Putem să facem modelări în simulator. Dacă noi spunem că vom începe testarea armelor nucleare, rezultatul este că și chinezii vor spune: „OK, și noi vom începe testarea armelor nucleare”. Asta ar aduce un avantaj Chinei”.

Iar Hakeem Jeffries, liderul minorității din Camera Reprezentanților, a declarat:

„Se pare că reluarea testelor nucleare ar reprezenta o încălcare majoră a tratatelor internaționale aflate în vigoare de decenii. Și este doar un alt exemplu de politici ale lui Donald Trump și ale republicanilor care merg prea departe, complet desprinse de realitate”.

