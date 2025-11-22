SUA se pregătesc pentru anihilarea cartelurilor și efectuează demonstrații de atac cu bombardiere B-52 în apropierea Venezuelei

Președintele american Donald Trump își evidențiază tot mai des intenția de a răsturna regimul condus de Nicolas Maduro și de a elimina toate cartelurile de droguri din Venezuela. Liderul de la Casa Albă nu dă semnale că va da înapoi și nici că ar fi dispus să meargă la masa negocierilor cu liderul de la Caracas. Luni, Președintele venezuelean Nicolas Maduro și aliații săi guvernamentali vor fi desemnați de către SUA drept „membri ai unei organizații teroriste străine”, informează CNN.

Aviația Statelor Unite a efectuat joi cea mai mare demonstrație de forță de până acum în apropierea Venezuelei.

Joi, 20 noiembrie 2025, Administrația Federală a Aviației a emis o notificare către Misiunile Aeriene: piloții, companiile aeriene și controlorii de trafic au fost alertați cu privire la o „situație potențial periculoasă” în apropiere de Venezuela.

SUA se pregătesc să bombardeze cartelurile din Venezuela

Forțele Aeriene au anunțat că SUA au efectuat o demonstrație de atac cu bombardierul B-52, alături de o escadrilă de avioane de vânătoare F/A-18E, însoțite de avioane KC-135 Stratotanker pentru realimentare.

CNN informează că a fost cea mai „mare demonstrație de forță” realizată vreodată în preajma Venezuelei. Grupul criminal „Cartel de los Soles” este mai degrabă considerat un grup terorist de către Trump.

Avioanele F/A-18E au efectuat zboruri de la bordul portavionului USS Gerald Ford, sosit recent în Caraibe.

Despre B-52 – fortăreața zburătoare care poate declanșa „Apocalipsa nucleară”

B-52 a fost proiectat de compania Boeing ca un bombardier strategic subsonic cu reacție din timpul Războiului Rece. A fost fabricat între 1952 și 1962 în 744 de exemplare.

Aeronava este pilotată de un echipaj alcătuit din 5 membri (comandant, navigator de radar, navigator, pilot, ofițer de război electronic). Poate transporta muniție și arme cu o greutate maximă de 32.000 kg. Poate transporta și lansa bombe nucleare și rachete hipersonice de la altitudine mare.

Fără să necesite realimentare aeriană, bombardierul are rază de atac de până la 14.200 km și atinge viteza de 0,86 Mach.

Nu sunt impenetrabile, dar vor fi utilizate și după anul 2040

Prin „bombardamente de obliterare” („carpet bombing”), un bombardier B-52 poate lansa sute de bombe care șterg orașe întregi de pe hartă de la o altitudine de 6 km înălțime. În Războiul din Vietnam, SUA au trimis mai multe bombardiere B-52 să bombardeze orașul nord-vietnamez Hanoi timp de 12 zile. Au fost lansați explozibili cu o greutate totală de circa 15.000 de tone. Cinci bombardiere au fost lovite, iar unul s-a prăbușit. Însă, distrugerile asupra capitalei Vietnamului de Nord au fost semnificative.

Pe toată durata războiului din Vietnam au fost pierdute 31 de bombardiere B-52. 10 dintre acestea au fost doborâte de artileria antiaeriană sovietică a Vietnamului de Nord. Însă, SUA au continuat să folosească bombardierele strategice în Operațiunea „Furtuna în Deșert” din 1991.

Au mai fost folosite și în războaiele din Iugoslavia, în Afganistan și au jucat un rol major în bombardarea Irakului. Potrivit Boeing, Statele Unite plănuiesc să folosească bombardierele B-52 și după anul 2040, fiind mai puțin costisitoare decât bombardierele supersonice stealth B-2 Spirit.

