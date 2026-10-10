SUA, Ucraina și Europa au negociat timp de șase ore un posibil acord de pace cu Rusia la Miami. Acordul Trump – Putin pentru motorina rusească a provocat furia lui Zelenski

Negociatorii americani, ucraineni și europeni au discutat șase ore la Miami despre un posibil acord de pace cu Rusia, însă acordul încheiat de Donald Trump cu Vladimir Putin pentru motorina rusească a provocat reacția dură din partea lui Volodimir Zelenski.

Reprezentanții Statele Unite, Ucraina și ai aliaților europeni au încercat să accelereze negocierile pentru încheierea războiului declanșat de Rusia. Totuși, după o discuție care s-a întins pe mai multe ore, lovitura decisivă, care ar putea prelungi criza din Ucraina, a venit chiar de la Donald Trump, potrivit Reuters.

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Obiectivul negocierilor a fost definitivarea unui plan în următoarele săptămâni, astfel încât documentul să poată fi prezentat Moscovei înainte de venirea iernii.

Din delegația americană au făcut parte Steve Witkoff și Jared Kushner, doi dintre principalii emisari ai președintelui Donald Trump. La întâlnire au participat reprezentanți ai Ucrainei, ai statelor europene și ai NATO.

Discuțiile au vizat nu doar condițiile unui eventual acord de încetare a războiului, ci și viitorul Ucrainei după încheierea conflictului, inclusiv garanțiile de securitate pe care Washingtonul și capitalele europene ar urma să le ofere Kievului.

Negociatorii au analizat și un plan de reconstrucție economică, perspectiva aderării Ucrainei la Uniunea Europeană și posibilitatea stabilirii unui nou cadru de securitate între Europa și Rusia.

Teritoriile ocupate de Rusia, printre cele mai dificile subiecte ale negocierilor

Una dintre cele mai sensibile teme abordate la Miami a fost cea a teritoriilor ucrainene aflate sub ocupație rusă.

Potrivit Reuters, delegațiile au discutat „câteva idei” privind o posibilă soluție teritorială, fără ca detaliile acestora să fie făcute publice. Kievul insistă asupra respectării suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. De cealaltă parte, Moscova continuă să revendice controlul asupra unor regiuni ucrainene ocupate, chiar și parțial în timpul războiului aflat în plină escaladare.

Donald Trump a susținut în repetate rânduri că încheierea conflictului va necesita compromisuri din partea ambelor tabere, însă problema teritoriilor rămâne una dintre principalele obstacole în calea unui acord.

În paralel, negociatorii încearcă să contureze o arhitectură de securitate care să reducă riscul izbucnirii unui nou conflict între Rusia și statele europene.

Un eventual acord ar urma să includă mecanisme de protecție pentru Ucraina și angajamente internaționale menite să ofere stabilitate pe termen lung, însă forma concretă a acestor garanții nu a fost dezvăluită.

Perspectivele unei reluări rapide a dialogului direct dintre Moscova și Kiev rămân, deocamdată, reduse. După o convorbire telefonică purtată cu Donald Trump, președintele rus Vladimir Putin a afirmat că reluarea imediată a negocierilor de pace este puțin probabilă, invocând atacurile cu drone lansate de Ucraina asupra Moscovei.

Trump relaxează sancțiunile pentru motorina Rusiei. Zelenski acuză că banii vor finanța războiul

În timp ce diplomații încercau să găsească o formulă pentru oprirea conflictului, administrația americană a aruncat „bomba”. Trump a anunțat o înțelegere cu Rusia pentru reluarea livrărilor de motorină pe piețele internaționale.

Trump a prezentat acordul drept o măsură destinată reducerii prețurilor combustibililor, puternic afectate de criza energetică provocată de războiul din Orientul Mijlociu.

Washingtonul a decis să relaxeze sancțiunile aplicate combustibililor ruși, restricții introduse pentru a limita veniturile obținute de Moscova din exporturile energetice și capacitatea Kremlinului de a finanța războiul împotriva Ucrainei.

Furie la Kiev după acordul Trump-Putin pentru motorină

Decizia a provocat critici atât în rândul unor parlamentari americani, cât și la Kiev, unde autoritățile consideră că reluarea comerțului cu produse petroliere rusești riscă să ofere Kremlinului noi resurse financiare.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat vehement, acuzând că eforturile diplomatice ale Kievului sunt subminate de înțelegerea economică dintre Washington și Moscova.

„Toți acești bani sunt direcționați către războiul împotriva poporului, împotriva Ucrainei, împotriva noastră tuturor. Cred că echipa noastră este pur și simplu folosită ca paravan. Iar acest lucru nu este cu siguranță corect”, a declarat Volodimir Zelenski.

Pentru Ucraina, menținerea sancțiunilor energetice reprezinta un instrument esențial de limitare a resurselor disponibile Moscovei, în condițiile în care războiul continuă deja de mai bine de 5 ani, iar perspectivele unui acord diplomatic rămân incerte.

În același timp, Washingtonul tranmiste că încearcă să reducă presiunile asupra prețurilor internaționale ale combustibililor, fără să renunțe oficial la eforturile de negociere a unei soluții pentru conflictul ruso-ucrainean.