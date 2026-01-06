Suedezii merg cu schiurile pe străzi. Iarna i-a determinat pe locuitorii din Stockholm să găsească metode inedite de deplasare

Locuitorii din Stockholm au ieșit la schi în mijlocul orașului. După o lună de pământ gol și întuneric, zăpada a sosit în sfârșit în oraș. În acest weekend, mulți oameni și-au scos schiurile și au pornit la plimbare prin pădure sau pe străzi. Printre ei s-a numărat și Frida Löfqvist, care locuiește în Örnsberg. În noaptea de sâmbătă spre duminică, n-a mai putut aștepta și a ieșit pe străzile aproape pustii din Aspudden și Örnsberg, relatează Mitt Stockholm .

„Acesta este unul dintre cele mai amuzante lucruri pe care le-am făcut vreodată! A fost atât de confortabil, minunat, distractiv și eliberator! Să ieși la schi în mijlocul străzii! Nu prea ai ocazia să faci așa ceva în Stockholm.

M-am simțit atât de ciudat și totuși a fost atât de ușor de implementat! Din momentul în care mi-a venit ideea, a durat doar vreo 15 minute până am ieșit și am plecat, și a fost printre cele mai bune lucruri la care am participat.

A fost zăpadă până la 20 cm, iar atât pe străduțele nemarcate, cât și pe multe dintre străzile marcate s-a alunecat foarte frumos. Oh, ce lovitură de energie minunată și distractivă!!“, a scris Frida pe pagina sa de Facebook.



Aceasta spune că, în timpul călătoriei, a întâlnit doar câteva mașini de pasageri, dar multe camioane cu plug.

„Acesta este unul dintre cele mai distractive lucruri pe care le-am făcut vreodată. Atât de confortabil, minunat și eliberator. A fost aproape ireal.“, a mai precizat femeia.

De cealaltă parte a orașului, în Söderort, Håkan Slättman, a decis să pargurgă durmul până la pârtia din apropiere cu schiurile în picioare. Bărbatul a profitat de ocazie pentru a-și lua cu el deșeurile reciclabile. Așa a fost surprins la ghenă. Cu schiurile și sacii de gunoi.

„Testez alunecarea. E bună pe un schi“, a transmis acesta.

După ce și-a golit conținutul rucsacului în recipientul de carton, și-a continuat drumul spre Skarpnäck.

„Voi vedea dacă există vreo pârtie pe terenul de sport. Mulți oameni merg de obicei acolo când este zăpadă.“

Alți locuitori au fost mai inventivi. Pe pista de biciclete din mijlocul cartierului Södermalm din Stockholm, Noa Johansson Korkkinen, în vârstă de 22 de ani, a alunecat pe schiuri ajutat de Saska, o cățelușă metisă în vârstă de șapte ani.

„Alunecă repede, până la 30 de kilometri pe oră“, spune Noa. „Cred că i se pare cel mai distractiv. Poate alerga ore întregi fără să obosească, iar eu sunt complet mort.“

În plimbările lor Noa și Saska s-au întâlnit și cu alți pasionați de schi. Andreas Bodström și fiica sa de opt ani au ieșit și ei cu schiurile pe străzi.

„În Stockholm nu suntem atât de răsfățați cu zăpada, așa că este important să fim atenți. Plănuisem să mergem pe o pârtie de schi adevărată, dar zăpada este aici și parcurile la fel, așa că a fost rapid și ușor.“

