Prima pagină » Știri externe » Suedezii merg cu schiurile pe străzi. Iarna i-a determinat pe locuitorii din Stockholm să găsească metode inedite de deplasare

Suedezii merg cu schiurile pe străzi. Iarna i-a determinat pe locuitorii din Stockholm să găsească metode inedite de deplasare

06 ian. 2026, 16:06, Știri externe
Suedezii merg cu schiurile pe străzi. Iarna i-a determinat pe locuitorii din Stockholm să găsească metode inedite de deplasare
Galerie Foto 7

Locuitorii din Stockholm au ieșit la schi în mijlocul orașului. După o lună de pământ gol și întuneric, zăpada a sosit în sfârșit în oraș. În acest weekend, mulți oameni și-au scos schiurile și au pornit la plimbare prin pădure sau pe străzi. Printre ei s-a numărat și Frida Löfqvist, care locuiește în Örnsberg. În noaptea de sâmbătă spre duminică, n-a mai putut aștepta și a ieșit pe străzile aproape pustii din Aspudden și Örnsberg, relatează Mitt Stockholm.

„Acesta este unul dintre cele mai amuzante lucruri pe care le-am făcut vreodată! A fost atât de confortabil, minunat, distractiv și eliberator! Să ieși la schi în mijlocul străzii! Nu prea ai ocazia să faci așa ceva în Stockholm.
M-am simțit atât de ciudat și totuși a fost atât de ușor de implementat! Din momentul în care mi-a venit ideea, a durat doar vreo 15 minute până am ieșit și am plecat, și a fost printre cele mai bune lucruri la care am participat.
A fost zăpadă până la 20 cm, iar atât pe străduțele nemarcate, cât și pe multe dintre străzile marcate s-a alunecat foarte frumos. Oh, ce lovitură de energie minunată și distractivă!!“, a scris Frida pe pagina sa de Facebook.


Aceasta spune că, în timpul călătoriei, a întâlnit doar câteva mașini de pasageri, dar multe camioane cu plug.

„Acesta este unul dintre cele mai distractive lucruri pe care le-am făcut vreodată. Atât de confortabil, minunat și eliberator. A fost aproape ireal.“, a mai precizat femeia.

De cealaltă parte a orașului, în Söderort, Håkan Slättman, a decis să pargurgă durmul până la pârtia din apropiere cu schiurile în picioare. Bărbatul a profitat de ocazie pentru a-și lua cu el deșeurile reciclabile. Așa a fost surprins la ghenă. Cu schiurile și sacii de gunoi.

„Testez alunecarea. E bună pe un schi“, a transmis acesta.

FOTO: Johan Sjölund

După ce și-a golit conținutul rucsacului în recipientul de carton, și-a continuat drumul spre Skarpnäck.

„Voi vedea dacă există vreo pârtie pe terenul de sport. Mulți oameni merg de obicei acolo când este zăpadă.“

Alți locuitori au fost mai inventivi. Pe pista de biciclete din mijlocul cartierului Södermalm din Stockholm, Noa Johansson Korkkinen, în vârstă de 22 de ani, a alunecat pe schiuri ajutat de Saska, o cățelușă metisă în vârstă de șapte ani.

„Alunecă repede, până la 30 de kilometri pe oră“, spune Noa. „Cred că i se pare cel mai distractiv. Poate alerga ore întregi fără să obosească, iar eu sunt complet mort.“

În plimbările lor Noa și Saska s-au întâlnit și cu alți pasionați de schi. Andreas Bodström și fiica sa de opt ani au ieșit și ei cu schiurile pe străzi.

„În Stockholm nu suntem atât de răsfățați cu zăpada, așa că este important să fim atenți. Plănuisem să mergem pe o pârtie de schi adevărată, dar zăpada este aici și parcurile la fel, așa că a fost rapid și ușor.“

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Episod de iarnă severă provoacă haos în Olanda, UK, Irlanda și alte 6 state. Zboruri anulate, trafic oprit și școli închise. Cinci morți în Franța

Cod galben de ninsori în jumătate de țară, detalii de ultimă oră pentru Gândul, de la ANM. Zeci de mașini blocate pe drumul spre Rânca, copaci doborâți de zăpadă

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Imagini inedite cu Macron și tarta de Bobotează. Cum a rămas Palatul Élysée fără „regi“
15:03
Imagini inedite cu Macron și tarta de Bobotează. Cum a rămas Palatul Élysée fără „regi“
LIVE UPDATE 🚨 Reuniune crucială în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la Palatul Élysée. Reuters dezvăluie garanțiile promise lui Zelenski
15:00
🚨 Reuniune crucială în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la Palatul Élysée. Reuters dezvăluie garanțiile promise lui Zelenski
INEDIT Emmanuel Macron va solicita recunoașterea de către UNESCO a „cafenelelor și bistrourilor franceze”
14:53
Emmanuel Macron va solicita recunoașterea de către UNESCO a „cafenelelor și bistrourilor franceze”
CONTROVERSĂ Sute de turiști, blocați pe o insulă izolată din Yemen, supranumită „insula extraterestră”
14:33
Sute de turiști, blocați pe o insulă izolată din Yemen, supranumită „insula extraterestră”
CONTROVERSĂ Amenințările lui Trump readuc în scenă infidelitățile liderului Columbiei. Deși căsătorit, Gustavo Petro s-a cuplat cu un transgender
14:26
Amenințările lui Trump readuc în scenă infidelitățile liderului Columbiei. Deși căsătorit, Gustavo Petro s-a cuplat cu un transgender
LIVE 🚨 7 state NATO răspund dur amenințărilor lui Trump: „Groenlanda aparține poporului său! Regatul Danemarcei este membru NATO”
14:14
🚨 7 state NATO răspund dur amenințărilor lui Trump: „Groenlanda aparține poporului său! Regatul Danemarcei este membru NATO”
Mediafax
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
Digi24
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate deservi propriile porturi
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Cancan.ro
Boboteaza 2026, tradiții și superstiții. Ce NU ai voie să faci azi, 6 ianuarie 2026
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre oficiale pe luna decembrie
Descopera.ro
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
O planetă „rătăcitoare” care plutește prin galaxie a fost măsurată de astronomi
VIDEO Makaveli și mai multe persoane au încercat să externeze o pacientă, după ce au dat buzna în Spitalul Județean Constanța. Medicii au chemat Poliția
15:47
Makaveli și mai multe persoane au încercat să externeze o pacientă, după ce au dat buzna în Spitalul Județean Constanța. Medicii au chemat Poliția
CONTROVERSĂ Scandal uriaș la Spitalul Județean Argeș. Prefectul Ioana Făcăleață și-a pus pacienții în cap după ce ar fi sărit peste rând. Un polițist confirmă spusele martorilor: „Îmi spunea că mă aranjează ea”. PNL Argeș cere demisia imediată a prefectului
15:38
Scandal uriaș la Spitalul Județean Argeș. Prefectul Ioana Făcăleață și-a pus pacienții în cap după ce ar fi sărit peste rând. Un polițist confirmă spusele martorilor: „Îmi spunea că mă aranjează ea”. PNL Argeș cere demisia imediată a prefectului
CONTROVERSĂ Caramitru a deschis globul de cristal din nou: „Federalizarea Europei se va întâmpla, că vrem asta sau nu”
15:34
Caramitru a deschis globul de cristal din nou: „Federalizarea Europei se va întâmpla, că vrem asta sau nu”

Cele mai noi

Trimite acest link pe