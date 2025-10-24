Prima pagină » Știri externe » Politica scârțâie, afacerile merg unse. Întâlnirea de la Budapesta e în aer, nu și discuțiile despre bani. Pușculița lui Putin se întâlnește cu negociatorul lui Trump

24 oct. 2025, 17:06, Știri externe
Kiril Dmitriev, șeful de investiții directe din Rusia (stânga), și emisarul special al SUA, Steve Witkoff (dreapta) - la o întâlnire de pe 11 aprilie 2025

Kirill Dmitriev,reprezentantul Special al Președintelui Rusiei și șeful Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF), va purta discuții cu emisarul special al Președintelui SUA, Steve Witkoff, pe 25 octombrie, relatează Axios.

Întâlnirea va avea loc în cadrul vizitei lui Dmitriev în SUA. Sursele CNN au relatat anterior că trimisul special al președintelui rus va sosi  în Statele Unite într-o vizită oficială, la Miami, sâmbătă, 25 octombrie 2025.

Potrivit surselor postului de televiziune,  Dmitrievv se va întâlni cu reprezentanți ai administrației americane pentru a „discuta relațiile dintre SUA și Rusia”, scrie Axios.

Vizita lui Dmitriev are loc în contextul creșterii tensiunilor dintre SUA șI Rusia în timp ce președintele Trump a sancționat dur companiile petroliere rusești în efortul de a-l presa pe Vladimir Putin să înceteze operațiunile militare asupra Ucrainei.

Diplomații ruși ar fi dispuși să pregătească o a doua întâlnire dintre Vladimir Putin și Donald Trump. Președintele american a dezvăluit într-o conferință de presă pe durata vizitei la Casa Albă a secretarului general al NATO, Mark Rutte, că a anulat planurile pentru o întâlnire cu Putin la Budapesta.

Vladimir Putin a declarat ieri că sancțiunile occidentale au un impact scăzut asupra economiei ruse și că tranziția către energiile verzi nu este posibilă în deceniile următoare, iar marile economii ale lumii vor depinde în continuare de hidrocarburi, inclusiv de petrolul rusesc.

Sursa Foto: Profimedia

Ce ascunde amânarea summit-ului Trump-Putin de la Budapesta?

