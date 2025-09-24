Surse: SANCTUARUL IMIGRANȚILOR din Uganda. Olanda ar negocia un lagăr de tranzit pentru solicitanții de azil respinși din Regat, în Africa

Olanda este aproape de a semna un acord cu Uganda pentru a înființa un centru unde solicitanții de azil respinși din țara europeană să poată fi trimiși înainte de a fi deportați în țările lor de origine, a declarat miercuri o sursă guvernamentală citată de Reuters.

Un acord oficial ar urma să fie anunțat în zilele următoare, a spus sursa. Un purtător de cuvânt al ministrului olandez al Migrației, David van Weel, a confirmat că oficialul a purtat „discuții constructive și avansate cu Uganda” în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York.

„În prezent, există discuții constructive și avansate cu Uganda privind returnarea solicitanților de azil respinși prin Uganda”, a declarat purtătorul de cuvânt. El a adăugat că, deși ministrul nu a dorit să anticipeze evoluțiile, este optimist. Purtătorul de cuvânt nu a putut oferi mai multe detalii despre momentul încheierii oficiale a unui acord. Ministerul Afacerilor Externe din Uganda nu a comentat informația.

Comisia Europeană le va permite statelor membre UE să înființeze asemenea centre

În martie, Comisia Europeană a propus ca țările membre să aibă posibilitatea să înființeze centre în țări din afara UE unde migranții ale căror cereri de azil au fost respinse să poată aștepta deportarea către țările lor de origine.

În acest moment nu este clar, însă, dacă un asemenea plan este sau nu în conformitate cu legislația olandeză în materie de migrație și de azil, informează agenția de presă.

În Marea Britanie, un acord similar cu Rwanda s-a confruntat cu provocări juridice și a fost în cele din urmă anulat după ce o schimbare de guvern a adus Partidul Laburist la putere. Nici guvernele conservatoare anterioare nu au putut trimite pe nimeni în Rwanda, un zbor planificat în acest sens fiind oprit printr-o hotărâre judecătorească în 2022.

Migrația va fi o problemă cheie pentru alegerile de luna viitoare din Olanda. Actualul guvern interimar s-a prăbușit în iunie din cauza divergențelor privind politicile de imigrație mai dure. În 2024, 32.175 de solicitanți de azil au intrat în Olanda, o scădere de 16% față de 2023.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Turcia și Italia au semnat un ACORD pentru combaterea migrației ilegale

Marea Britanie anunță o nouă reformă în domeniul migrației. Ce măsuri va lua Londra

Sursa foto: Shutterstock