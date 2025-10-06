Prima pagină » Știri externe » Sute de turiști, blocați pe Muntele EVEREST din cauza unei furtuni de zăpadă fără precedent

06 oct. 2025, 15:57, Știri externe
Sute de oameni au rămas blocați pe versantul estic al Muntelui Everest, după ninsoarea fără precedent din weekend, potrivit autorităților chineze.

Autoritățile din orașul tibetan Shigatse au anunțat duminică seara că echipele de salvare au luat legătura cu excursioniștii blocați pe munte și că aceștia au suficiente provizii, dar nu au spus pentru cât timp.

Autoritățile nu au specificat nici câți oameni mai erau pe munte, notează The New York Times.

Ninsoarea a început în timpul nopții de sâmbătă, a îngropat corturile amplasate la o altitudine de peste 4.900 de metri de pe versantul estic al muntelui și a provocat mai multe cazuri de hipotermie în rândul turiștilor, potrivit publicației chineze Metropolitan Express News.

Duminică, postul central de televiziune chinez a relatat că 350 de persoane au sosit în siguranță la un punct de salvare din orașul Qudang din Tibet și că alte peste 200 erau pe drum.

Contactați telefonic luni, membrii personalului mai multor autorități locale de turism au spus că nu au informații clare cu privire la evoluția operațiunii de salvare.

Localnicii au povestit că nu au mai întâlnit niciodată o astfel de vreme în octombrie.

Peste 540.000 de persoane au vizitat zona în 2024

Autoritățile chineze au decis să nu mai permită accesul pe Everest, până la noi ordine, în contextul în care un număr mare de turiști au decis să profite de vacanța de o săptămână prilejuită de Ziua Națională a Chinei și se află în zonă.

Muntele Everest a devenit un loc din ce în ce mai popular pentru vizitatorii chinezi în ultimii ani, în contextul în care Guvernul chinez a investit în infrastructura turistică.

Anul trecut, peste 540.000 de persoane au vizitat zona, stabilind un record, potrivit presei de stat chineze.

