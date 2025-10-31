Prima pagină » Știri externe » Tanzania ajunge la 700 de morți în revolta împotriva actualului Președinte care și-a descalificat contracandidații. A treia zi de proteste

Tanzania ajunge la 700 de morți în revolta împotriva actualului Președinte care și-a descalificat contracandidații. A treia zi de proteste

31 oct. 2025, 17:40, Știri externe
Tanzania ajunge la 700 de morți în revolta împotriva actualului Președinte care și-a descalificat contracandidații. A treia zi de proteste
Galerie Foto 5
Proteste pe străzile orașului Arusha din Tanzania, ca urmare a alegerilor din 29 octombrie 2025

700 de oameni au fost uciși în Tanzania în protestele violente declanșate după alegerile prezidențiale. Președinta Samia Suluhu Hassan, care conduce țara cu „o mână de fier” din 2021, și-a descalificat toți adversarii politici. Unii au fost arestați și închiși, iar alții au fost excluși din cursa electorală.

Proteste violente au izbucnit pe 29 octombrie, împotriva regimului autoritar al președintei Hassan. Guvernul ei este acuzat pentru campanii de represiune, aducând la tăcere criticii.

700 de morți au rezultat după 3 zile de proteste

Până acum, 700 de oameni au fost uciși, raportează opoziția în cea de-a treia zi de proteste.

„Bilanțul figurează la 350 de morți în Dar es Salaam și la 200 în Mwanza. Adăugăm victimele din alte locuri ale țării și ajunge la în jur de 700 de morți”, a spus John Kitoka, purtătorul de cuvânt al Partidului Chadema din opoziție. 

„Numărul morților ar puta fi mult mai mare”, a avertizat el, presupunând că alte ucideri ar fi avut loc noaptea trecută.

Potrivit France24, nemulțumirile susținătorilor partidelor de opoziție au erupt într-o cascadă de proteste violente și haos pe străzile orașului Dar es Salaam și alte orașe.

Tanzania, cuprinsă de haos, frică și violențe

Jurnaliștii străini au primit interdicție să prezinte știri pe durata alegerilor, iar telecomunicațiile au fost întrerupte în a treia zi de proteste.   Vineri, protestatarii au mărșăluit spre centrul orașului Dar es Salaam, fiind întâmpinați de forțe de ordine polițienești și de armată. Șeful armatei Jacob Mkunda i-a catalogat pe protestatari drept „infractori”.

Pe internet circulă doar fotografii și filmări cu manifestanți care dau foc la gunoaie și aruncă cu pietre. Între timp, medicii de la mai multe spitale și clinici refuză să vorbească cu corespondenții străini, probabil de frică.  Tanzania nu este singura țară africană care traversează o perioadă de revolte.

Și în Camerun, în urma alegerilor prezidențiale, mulți susținători au ieșit în stradă după ce liderul opoziției a acuzat regimul actual de „fraudarea voturilor”. Paul Byia, președinte Camerunului în vârstă de 92 de ani, a fost ales pentru al optulea mandat.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Președintele Camerunului, la 92 de ani și cel mai LONGEVIV șef de stat din lume, își sărbătorește victoria în al 8-lea mandat, trăgând în protestatari

Mediafax
Copil vândut pentru a-şi cumpăra maşină. DIICOT a salvat bebelușul din casa „cumpărătorului”
Digi24
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție
Cancan.ro
Cine este fosta soacră a medicului Ștefania Szabo și ce funcție cheie are în județul Buzău. S-a aflat abia acum!
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Adevarul
O mare companie metalurgică din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Mediafax
Trei bărbaţi au fost arestaţi preventiv pentru distrugere din culpă după explozia din Rahova
Click
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Digi24
Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul de trei săptămâni ca să-și cumpere o mașină. Unde a fost găsit copilul
Cancan.ro
Colegul Ștefaniei Szabo a spus adevărul despre fiola de anestezic găsită lângă medic. Ce a declarat la audieri
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
O specie care cutreiera Canada în urmă cu 23 de milioane de ani, identificată din fosile
UTILE Fructul ale cărui coji pot valora până la 17.000 de euro. Românii îl consumă în fiecare iarnă
18:51
Fructul ale cărui coji pot valora până la 17.000 de euro. Românii îl consumă în fiecare iarnă
FLASH NEWS Olguța Vasilescu îl atacă pe Bolojan pe salariul minim: Am fost informați în coaliție că nu va crește
18:35
Olguța Vasilescu îl atacă pe Bolojan pe salariul minim: Am fost informați în coaliție că nu va crește
EVENIMENT MIORLAU! Mâțele României, cele mai mândre din lume. Nordri, Mârtanul Norvegian de Pădure, n-a avut concurent la Campionatul Mondial Felin 2025
18:23
MIORLAU! Mâțele României, cele mai mândre din lume. Nordri, Mârtanul Norvegian de Pădure, n-a avut concurent la Campionatul Mondial Felin 2025
COMUNICAT IQOS și SELETTI marchează colaborarea din 2025 prin lansarea unei colecții îndrăznețe, în ediție limitată
18:12
IQOS și SELETTI marchează colaborarea din 2025 prin lansarea unei colecții îndrăznețe, în ediție limitată
JUSTIȚIE Detalii incredibile în cazul părinților din Gorj care și-au vândut copilul cu 7.000 de euro. Cum au încercat să păcălească autoritățile
18:08
Detalii incredibile în cazul părinților din Gorj care și-au vândut copilul cu 7.000 de euro. Cum au încercat să păcălească autoritățile