Tanzania ajunge la 700 de morți în revolta împotriva actualului Președinte care și-a descalificat contracandidații. A treia zi de proteste

700 de oameni au fost uciși în Tanzania în protestele violente declanșate după alegerile prezidențiale. Președinta Samia Suluhu Hassan, care conduce țara cu „o mână de fier” din 2021, și-a descalificat toți adversarii politici. Unii au fost arestați și închiși, iar alții au fost excluși din cursa electorală.

Proteste violente au izbucnit pe 29 octombrie, împotriva regimului autoritar al președintei Hassan. Guvernul ei este acuzat pentru campanii de represiune, aducând la tăcere criticii.

700 de morți au rezultat după 3 zile de proteste

Până acum, 700 de oameni au fost uciși, raportează opoziția în cea de-a treia zi de proteste.

„Bilanțul figurează la 350 de morți în Dar es Salaam și la 200 în Mwanza. Adăugăm victimele din alte locuri ale țării și ajunge la în jur de 700 de morți”, a spus John Kitoka, purtătorul de cuvânt al Partidului Chadema din opoziție.

„Numărul morților ar puta fi mult mai mare”, a avertizat el, presupunând că alte ucideri ar fi avut loc noaptea trecută.

Potrivit France24, nemulțumirile susținătorilor partidelor de opoziție au erupt într-o cascadă de proteste violente și haos pe străzile orașului Dar es Salaam și alte orașe.

Tanzania, cuprinsă de haos, frică și violențe

Jurnaliștii străini au primit interdicție să prezinte știri pe durata alegerilor, iar telecomunicațiile au fost întrerupte în a treia zi de proteste. Vineri, protestatarii au mărșăluit spre centrul orașului Dar es Salaam, fiind întâmpinați de forțe de ordine polițienești și de armată. Șeful armatei Jacob Mkunda i-a catalogat pe protestatari drept „infractori”.

Pe internet circulă doar fotografii și filmări cu manifestanți care dau foc la gunoaie și aruncă cu pietre. Între timp, medicii de la mai multe spitale și clinici refuză să vorbească cu corespondenții străini, probabil de frică. Tanzania nu este singura țară africană care traversează o perioadă de revolte.

Și în Camerun, în urma alegerilor prezidențiale, mulți susținători au ieșit în stradă după ce liderul opoziției a acuzat regimul actual de „fraudarea voturilor”. Paul Byia, președinte Camerunului în vârstă de 92 de ani, a fost ales pentru al optulea mandat.

