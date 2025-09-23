Prima pagină » Știri externe » Țara din Europa care suspendă cumpărarea de armament american. Motivele tensiunii cu Washingtonul

23 sept. 2025, 13:57, Știri externe
Pentru prima dată în istorie, o țară europeană suspendă contractele de furnizare pe armament cu Statele Unite, din cauza întârzierilor survenite la livrearea comenzilor.

Potrivit Blick, tensiunile s-au amplificat și pe fondul tarifelor suplimentare americane, care au majorat prețul produselor achiziționate. În urmă cu trei ani, Elveția comanda cinci sisteme Patriot, a căror valoare se ridica la aproximativ două miliarde de franci elvețieni.

Termenul de livrare era programat între 2026-2028, iar autoritățile de la Berna au plătit un avans de circa 700 de milioane de franci.

Cu toate acestea, administrația Trump a trimis o notă de informare în iulie că livrările vor fi suspendate, pentru că SUA are alte priorități strategice.

„Răbdarea Elveției s-a epuizat. Nu putem suporta costul comenzilor neonorate”, a transmis ministrul Apărării, Martin Pfister.

Ulterior anunțului făcut de ministrul Apărării, guvernul de la Berna a făcut anunțul oficial.

„Plățile pentru sistemele Patriot au fost suspendate până la o nouă notificare. Prin urmare, în acest moment nu putem anticipa impactul potențial al sistării acordului de furnizare”, transmit autoritățile elvețiene.

De asemenea, Elveția are probleme contractuale cu SUA și în privința contractului semnat pentru avioanele de vânătoare F-35. După ce au achitat un avans de 900 de milioane de franci dintr-un total de 1 miliard, aeronavele nu au mai fost livrate pentru că americanii au schimbat prețul convenit inițial.

În acest caz, elvețienii au considerat că achiziția le depășește bugetul și s-au retras din tranzacție.

