„Succes diplomatic” pe linie. Niciun ROMÂN printre noii ambasadori ai Uniunii Europene

Niciun român nu apare pe lista celor 36 de ambasadori noi ai Uniunii Europene. În schimb, bulgarii au un reprezentant, Ungaria la fel, în vreme ce Polonia marchează două numiri la vârful diplomației europene.

Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii Europene (UE), anunța pe 30 august numirea a 36 de noi ambasadori ai UE în întreaga lume. Dacă România nu are niciun nou reprezentant printre ambasadorii europeni, vecinii României și alte țări din Estul Europei au înregistrat mai multe numiri.

Este vorba despre Ungaria, Bulgaria, Croația, Lituania, Letonia și Polonia. Erika Hasznos, diplomată cu experiență din Ungaria, a fost numită de Kaja Kallas ambasador în Papua Noua Guinee. Un alt vecin care a fost numit ambasador este bulgarul Dimiter Tzantchev. Acesta va reprezenta Uniunea Europeană în Maroc.

Și Croația are un nume pe lista celor 36 de noi ambasadori. Diplomata Marijana Kujundzic va fi reprezentata UE în Azarbaidjan. De asemenea, letonul Artis Bertulis a fost numit ambasador în Singapore, în timp ce lituanianul Raimundas Karoblis, fost ministru al Apărării, va merge în Pakistan.

Polonezii s-au descurcat și mai bine, având două nume pe listă. Iwona Piorko Bermig va reprezenta Uniunea Europeană în Republica Moldova. De cealaltă parte, Radoslaw Darski va fi ambasador în Tadjikistan.

Totuși, potrivit site-ului Serviciului Diplomatic al Uniunii Europene, România are și ea un diplomat care reprezintă Uniunea Europeană în lume. Este vorba despre Denisa-Elena Ionete, numită ambasador al UE în Djibouti în 2024. Atunci, a fost singura persoană din România prezentă pe lista noilor numiri de ambasadori.

Revenind la numirile de la finalul lunii august 2025, cei mai mulți noi ambasadori provin din Germania, Franța, Italia și Suedia.

Lista completă a celor 36 de noi ambasadori este:

HØEG Erik a fost numit ambasador al UE în Argentina KUJUNDŽIĆ Marijana a fost numită ambasador al UE în Azerbaidjan RAMSEY Fiona a fost numită ambasador al UE în Barbados BRONCHAIN Philippe a fost numit ambasador al UE în Burkina Faso MILLOT Sylvie a fost numită ambasador al UE în Cabo Verde ROUDIE François a fost numit ambasador al UE în Columbia RAZAALY Irchad a fost numit ambasador al UE în Côte d’Ivoire URBAN Jens a fost numit ambasador al UE în Cuba FUENTES MILANI Raul a fost numit ambasador al UE în Republica Dominicană BANDINI Duccio a fost numit ambasador al UE în El Salvador DARMANIN Joanna a fost numită ambasador al UE în Eritreea KARANKO Johanna a fost numită ambasador al UE în Guatemala BIANCHI Federico a fost numit ambasador al UE în Guineea-Bissau STICKER Xavier a fost numit ambasador al UE în Guineea Conakry PIERANTONI Luca a fost numit ambasador al UE în Guyana ROOS Hélène a fost numită ambasador al UE în Haiti SEMTNER Klemens a fost numit ambasador al UE în Irak MANN Michael a fost numit ambasador al UE în Israel SUNNERGREN Mette a fost numit ambasador al UE în Lesotho ARISTI GAZTELUMENDI Daniel a fost numit ambasador al UE în Malawi PIORKO BERMIG Iwona a fost numită ambasador al UE în Moldova TZANTCHEV Dimiter a fost numit ambasador al UE în Maroc KAROBLIS Raimundas a fost numit ambasador al UE în Pakistan HASZNOS Erika a fost numit ambasador al UE în Papua Noua Guinee AFHELDT Katja a fost numită ambasador al UE în Paraguay VON BECKERATH Andreas a fost numit ambasador al UE în Serbia BERTULIS Artis a fost numit ambasador al UE în Singapore DI MAURO Francesca a fost numită ambasador al UE în Somalia ASTUTO Ugo a fost numit ambasador al UE în Coreea de Sud ENARSSON Per a fost numit ambasador al UE în Sudanul de Sud KÜNNE Andreas a fost numit ambasador al UE în Elveția și Liechtenstein DARSKI Radoslaw a fost numit ambasador al UE în Tadjikistan BARGFREDE Thorsten a fost numit ambasador al UE în Timorul de Est MAVROMICHALIS Petros a fost numit ambasador al UE în Uruguay POTZEL Deike a fost numit ambasador al UE pe lângă Organizația Națiunilor Unite la Geneva SIMONNET Patrick a fost numit ambasador al UE în Yemen

