„Succes diplomatic” pe linie. Niciun ROMÂN printre noii ambasadori ai Uniunii Europene

05 sept. 2025, 17:09, Știri politice
Niciun român nu apare pe lista celor 36 de ambasadori noi ai Uniunii Europene. În schimb, bulgarii au un reprezentant, Ungaria la fel, în vreme ce Polonia marchează două numiri la vârful diplomației europene.

Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii Europene (UE), anunța pe 30 august numirea a 36 de noi ambasadori ai UE în întreaga lume. Dacă România nu are niciun nou reprezentant printre ambasadorii europeni, vecinii României și alte țări din Estul Europei au înregistrat mai multe numiri.

Este vorba despre Ungaria, Bulgaria, Croația, Lituania, Letonia și Polonia. Erika Hasznos, diplomată cu experiență din Ungaria, a fost numită de Kaja Kallas ambasador în Papua Noua Guinee. Un alt vecin care a fost numit ambasador este bulgarul Dimiter Tzantchev. Acesta va reprezenta Uniunea Europeană în Maroc.

Și Croația are un nume pe lista celor 36 de noi ambasadori. Diplomata Marijana Kujundzic va fi reprezentata UE în Azarbaidjan. De asemenea, letonul Artis Bertulis a fost numit ambasador în Singapore, în timp ce lituanianul Raimundas Karoblis, fost ministru al Apărării, va merge în Pakistan.

Polonezii s-au descurcat și mai bine, având două nume pe listă. Iwona Piorko Bermig va reprezenta Uniunea Europeană în Republica Moldova. De cealaltă parte, Radoslaw Darski va fi ambasador în Tadjikistan.

Totuși, potrivit site-ului Serviciului Diplomatic al Uniunii Europene, România are și ea un diplomat care reprezintă Uniunea Europeană în lume. Este vorba despre Denisa-Elena Ionete, numită ambasador al UE în Djibouti în 2024. Atunci, a fost singura persoană din România prezentă pe lista noilor numiri de ambasadori.

Revenind la numirile de la finalul lunii august 2025, cei mai mulți noi ambasadori provin din Germania, Franța, Italia și Suedia.

Lista completă a celor 36 de noi ambasadori este:

  1. HØEG Erik a fost numit ambasador al UE în Argentina
  2. KUJUNDŽIĆ Marijana a fost numită ambasador al UE în Azerbaidjan
  3. RAMSEY Fiona a fost numită ambasador al UE în Barbados
  4. BRONCHAIN Philippe a fost numit ambasador al UE în Burkina Faso
  5. MILLOT Sylvie a fost numită ambasador al UE în Cabo Verde
  6. ROUDIE François a fost numit ambasador al UE în Columbia
  7. RAZAALY Irchad a fost numit ambasador al UE în Côte d’Ivoire
  8. URBAN Jens a fost numit ambasador al UE în Cuba
  9. FUENTES MILANI Raul a fost numit ambasador al UE în Republica Dominicană
  10. BANDINI Duccio a fost numit ambasador al UE în El Salvador
  11. DARMANIN Joanna a fost numită ambasador al UE în Eritreea
  12. KARANKO Johanna a fost numită ambasador al UE în Guatemala
  13. BIANCHI Federico a fost numit ambasador al UE în Guineea-Bissau
  14. STICKER Xavier a fost numit ambasador al UE în Guineea Conakry
  15. PIERANTONI Luca a fost numit ambasador al UE în Guyana
  16. ROOS Hélène a fost numită ambasador al UE în Haiti
  17. SEMTNER Klemens a fost numit ambasador al UE în Irak
  18. MANN Michael a fost numit ambasador al UE în Israel
  19. SUNNERGREN Mette a fost numit ambasador al UE în Lesotho
  20. ARISTI GAZTELUMENDI Daniel a fost numit ambasador al UE în Malawi
  21. PIORKO BERMIG Iwona a fost numită ambasador al UE în Moldova
  22. TZANTCHEV Dimiter a fost numit ambasador al UE în Maroc
  23. KAROBLIS Raimundas a fost numit ambasador al UE în Pakistan
  24. HASZNOS Erika a fost numit ambasador al UE în Papua Noua Guinee
  25. AFHELDT Katja a fost numită ambasador al UE în Paraguay
  26. VON BECKERATH Andreas a fost numit ambasador al UE în Serbia
  27. BERTULIS Artis a fost numit ambasador al UE în Singapore
  28. DI MAURO Francesca a fost numită ambasador al UE în Somalia
  29. ASTUTO Ugo a fost numit ambasador al UE în Coreea de Sud
  30. ENARSSON Per a fost numit ambasador al UE în Sudanul de Sud
  31. KÜNNE Andreas a fost numit ambasador al UE în Elveția și Liechtenstein
  32. DARSKI Radoslaw a fost numit ambasador al UE în Tadjikistan
  33. BARGFREDE Thorsten a fost numit ambasador al UE în Timorul de Est
  34. MAVROMICHALIS Petros a fost numit ambasador al UE în Uruguay
  35. POTZEL Deike a fost numit ambasador al UE pe lângă Organizația Națiunilor Unite la Geneva
  36. SIMONNET Patrick a fost numit ambasador al UE în Yemen

