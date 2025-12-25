Prima pagină » Știri externe » Țara în care Crăciunul este interzis. Cum se sărbătorește: „A trebuit să ne riscăm viața”

Țara în care Crăciunul este interzis. Cum se sărbătorește: „A trebuit să ne riscăm viața”

Ruxandra Radulescu
25 dec. 2025, 12:02, Știri externe
Țara în care Crăciunul este interzis. Cum se sărbătorește:
Țara în care Crăciunul este interzis. Cum se sărbătorește: "A trebuit să ne riscăm viața"

Un tânăr care a reușit să fugă din Coreea de Nord a vorbit despre modul în care regimul opresiv din țara sa natală a interzis Crăciunul. Acesta a povestit cum el și familia sa celebrau această sărbătoare creștină, pe ascuns, deși riscau pedepse severe și chiar încarcerarea, notează SkyNews.

Il-yong Ju, originar dintr-un sat din Coreea de Nord, și-a amintit cum, în copilărie, în fiecare an de 25 decembrie, se întâmpla ceva cu totul bizar.

Bunicul său îl vizita și îl trimitea într-o zonă montană să taie un pin. Îl aducea acasă și de crengile lui agăța mici bile de bumbac.

În multe țări, este un ritual familiar: amenajarea și decorarea unui brad de Crăciun. În Coreea de Nord, ziua 25 decembrie este doar o zi obișnuită, deoarce Crăciunul este practic interzis.

Coreea de Nord: Foto Mediafax

Coreea de Nord: Foto Mediafax

„Bunicul ne cerea să împodobim un mic brad”

Ju a relatat că familia sa încerca totuși să se bucure de ziua de Crăciun, după cum aflaseră că se face în Occident.

„Nu știam despre ce era vorba în ziua aceea; pur și simplu, în fiecare 25 decembrie, bunicul ne cerea să împodobim un mic brad. El ne-a învățat «uite, nepoate, celelalte țări în afară de Coreea de Nord, în fiecare 25 decembrie, fac acest tip de brad și sărbătoresc această zi».”

Rudele sale nu cunoșteau, însă, semnificația acestei sărbători creștine, așa că expuneau brăduțul, pentru ca toată lumea să îl vadă.

Întrucât creștinismul era interzis în Coreea de Nord, nimeni nu cunoștea adevăratele origini ale tradiției, iar familia nu s-a confruntat cu repercusiuni.

„Satul meu era un sat foarte mic. Erau doar 30 de gospodării care locuiau în orașul meu și era foarte izolat de orașul principal.”

„Dacă erai prins, mergeai într-un lagăr de prizonieri politici”

Familia învățase despre tradiția Crăciunului, după ce ascultase emisiunile radio străine, dar ilegale în Coreea de Nord.

„Am ascultat FEBC (Far East Broadcasting Company), care este o emisiune creștină sud-coreeană. Se aude foarte clar în Coreea de Nord chiar dimineața devreme. Așadar, acesta a fost primul moment în care am auzit despre evanghelie și creștinism.”

Autoritățile din Coreea de Nord, mereu vigilente, nu tolerau accesul cetățenilor la emisiuni radio de peste graniță.

Agenți ai statului apăreau neanunțați, percheziționau casa și verificau radiourile pentru a vedea pe ce frecvență erau acordate.

„A trebuit să ne riscăm viața pentru că ascultam emisiuni sud-coreene, care sunt strict interzise în Coreea de Nord. Dacă erai prins, mergeai într-un lagăr de prizonieri politici sau chiar erai executat, pentru că erau emisiuni creștine.

Așa că de fiecare dată acopeream fereastra cu o pătură și coboram volumul pentru a împiedica pe cineva să audă.”

Cum a reușit tânărul și familia sa să fugă din Coreea de Nord

Tânărul Ju își amintește cum tatăl său a fost primul care a evdat din Coreea de Nord, pentru a se stabili în Coreea de Sud. Acesta a trimis, apoi, un intermediar care a adus întreaga familie în Coreea de Sud.

„Această emisiune radio a avut un impact mare asupra familiei mele. Acel radio a fost ceea ce l-a motivat pe tatăl meu să fugă din Coreea de Nord. El a fugit primul”, a povestit bărbatul.

„Când tatăl meu s-a stabilit în Coreea de Sud, ne-a trimis un intermediar. Așa că eu, mama și una dintre surorile mele am scăpat în octombrie 2009″, a mai relatat acesta.

FOTO: Mediafax/Envato

Cele mai noi