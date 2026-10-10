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Zelenski l-a enervat pe Trump cu afirmatia că acordul cu Rusia este „un cadou pentru Putin”. Președintele american consideră că a venit timpul ca Ucraina să-și aleagă un nou lider

Melania Agiu
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Donald Trump a reacționat dur la criticile lui Volodimir Zelenski, care a afirmat că acordul președintelui american cu Rusia, privind achiziționarea de motorină, a fost un „cadou” pentru Vladimir Putin. Trump le-a sugerat ucrainenilor să-l înlocuiască pe Zelenski cu un lider capabil să obțină un acord de pace.

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„Le sugerez să-și găsească un nou lider care să poată încheia un acord”, a declarat președintele SUA, după ce jurnaliștii de la Casa Albă l-au întrebat despre atacurile rusești împotriva Ucrainei și despre acordul pe care Trump l-a încheiat cu Rusia privind furnizarea de motorină.

„Cred că a sosit momentul ca Ucraina să aibă un nou președinte.”

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Trump l-a criticat pe Volodimir Zelenski pentru atacurile asupra rafinăriilor rusești, care au avut un impact asupra aprovizionării globale cu motorină.

„Le-am spus: «Puteți face ce vreți cu Rusia, dar nu atacați rafinăriile, pentru că asta provoacă o problemă la nivel mondial»”, a declarat Trump.

„Și (Volodimir Zelenski) vrea să creeze probleme lumii întregi.“

„Vrea să creeze probleme fermierilor noștri și crescătorilor de animale în ceea ce privește motorina, deoarece Rusia furnizează o mare parte din motorina de pe piața mondială.

„Și le-am spus: «Faceți ce vreți, dar nu vă atingeți de motorină, pentru că asta e o problemă gravă, o penurie majoră».

„Și ce face el? Se duce și se ia de motorină.”

Trump a adăugat: „Ar fi bine să înceteze naibii odată.”

Zelenski ar fi putut rezolva conflictul ucrainean de multe ori, dar a preferat să nu o facă, a declarat Trump. Potrivit liderului de la Casa Albă, războiul din Ucraina a început din cauza „incompetenței”

„Și permiteți-mi să merg mai departe. Dacă aș fi fost președinte, acest război nu ar fi existat deloc. Nu ar fi început niciodată. Nu existau motive pentru începerea acestui război între Ucraina și Rusia. A început din cauza incompetenței. Nu ar fi trebuit să existe. Nu ați fi pierdut deja 30% din teritoriul vostru. Ați pierdut 30% din teritoriul vostru”, a declarat președintele SUA.

În ultimele 18 luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor rusești, cu scopul de a reduce aprovizionarea și veniturile care alimentează eforturile de război ale Rusiei.

Până în prezent, Kremlinul a respins toate propunerile de încheiere a unui acord de pace privind războiul de agresiune pe care l-a declanșat în 2022, cerând Ucrainei să cedeze teritoriile din estul țării pe care Rusia nu a reușit încă să le cucerească.

O delegație trimisă de Volodimir Zelenski în SUA s-a întâlnit vineri, 9 octombrie 2026, cu emisarii speciali ai lui Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff. La reuniune au luat parte și reprezentanți ai Europei și ai NATO, obiectivul fiind crearea unei propuneri unificate de pace. Deocamdată însă nu există informații despre cum au decurs aceste discuții. Potrivit rapoartelor din presă, în timpul lor, Trump negocia cu Putin acordul energetic.

Trimișii lui Trump ar putea vizita Moscova în următoarele două săptămâni, potrivit presei ruse

Principalii negociatori ai lui Donald Trump în legătură cu războiul din Ucraina ar putea vizita Moscova în următoarele două săptămâni, relatează agenția de știri de stat rusă TASS, citând o sursă.

Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, au condus eforturile SUA de a negocia încetarea războiului Rusiei în Ucraina.

Ultima lor vizită la Moscova a avut loc la începutul lunii septembrie, cu ocazia unor discuții cu Vladimir Putin, care, potrivit unor surse, au durat peste trei ore.

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