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Rusia a bombardat Ucraina imediat după acordul Trump-Putin. Zelenski avertizează că banii pe motorină vor finanța războiul. Ce liderii europeni își reafirmă sprijinul pentru Kiev

Melania Agiu
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Rusia a lansat atacuri mortale asupra civililor din Ucraina ca „mulțumire” pentru acordul energetic încheiat de Donald Trump cu Vladimir Putin, a declarat Volodimir Zelenski, sâmbătă, pe rețelele de socializare. Liderul de la Kiev a acuzat Washingtonul că, în acest fel, contribuie la finanțarea războiului dus de Moscova, relatează The Guardian.

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„Astăzi, Rusia a mulțumit pentru ridicarea sancțiunilor privind exportul de motorină, lansând cinci bombe glonț asupra unor clădiri rezidențiale din Zaporojie. Până în prezent, din păcate, sunt cunoscute 12 victime, dintre care trei copii. Îmi exprim condoleanțele tuturor celor apropiați. De asemenea, 14 persoane au fost rănite, iar starea a două dintre ele este gravă – medicii luptă pentru viețile lor. Se verifică informații despre alte 12 persoane care ar fi putut fi acolo. Toate serviciile sunt prezente la fața locului, iar operațiunile de căutare și salvare continuă. În timpul nopții, 13 dintre regiunile noastre au fost lovite. Există distrugeri ale clădirilor rezidențiale, infrastructurii și căilor ferate.

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Această noapte a fost o altă dovadă că Rusia interpretează orice relaxare a presiunii ca un semnal că poate continua războiul, că poate arunca bombe asupra orașelor. Sunt necesare alte semnale. Rusia trebuie să înțeleagă că războiul trebuie oprit, iar pentru asta trebuie să simtă propriile pierderi. În prezent, capacitatea noastră de a lovi ținte aflate la distanță mare asigură acest lucru. Și vom răspunde loviturilor rusești. Vă mulțumesc tuturor celor care oferă ajutor.“, a scris președintele ucrainean pe rețelele de socializare.

De când Trump a anunțat acordul său cu Rusia, seara trecută, Zelenski și-a exprimat în repetate rânduri indignarea. Președintele american a afirmat că acest acord era necesar pentru a reduce prețurile motorinei, însă acesta survine și înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, în cadrul cărora costul combustibilului reprezintă o problemă cheie pentru alegători.

Acordul pare să fi luat Kievul prin surprindere, întrucât a fost anunțat în timp ce negociatorii ucraineni se aflau la Miami pentru discuții de pace.

Zelenski a mai descris întelegerea drept un „cadou” pentru președintele Rusiei.

El a afirmat că Rusia va folosi banii obținuți din vânzările de combustibil pentru a investi în războiul său și că „orice relaxare a sancțiunilor” ar juca în favoarea Rusiei, „permițându-i să ucidă mai mulți oameni și să ducă războiul mai mult timp”.

Această previziune s-a adeverit câteva ore mai târziu, când autoritățile ucrainene au anunțat că o serie de atacuri rusești asupra sud-estului țării, în zorii zilei de sâmbătă, au provocat moartea a 15 persoane, printre care trei copii.

În contrast izbitor cu frustrarea deschisă manifestată de Zelenski față de Trump, comunicatul Kremlinului privind convorbirea telefonică de vineri dintre președintele SUA și Putin a fost extrem de elogios, agenția de știri rusă Interfax citând un consilier care a afirmat că aceasta a fost „foarte substanțială și prietenoasă”.

„Niciunul dintre ei nu a vrut să fie primul care închide telefonul”, a declarat Iuri Ușakov, consilierul pentru politică externă al Kremlinului, referindu-se la cei doi lideri. „Au închis simultan, literalmente în același moment.” Zelenski a afirmat anterior că Putin se joacă cu Trump.

Acordul privind motorina perturbă patru ani de presiuni financiare occidentale asupra Moscovei și îi obligă pe aliații Kievului din Europa și din NATO să se grăbească să-și adapteze planul de sancțiuni.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a afirmat că acordul privind motorina „oferă Moscovei venituri suplimentare pentru a duce războiul”.

„Nu este momentul să se reducă presiunea asupra Rusiei, iar Europa nu va face acest lucru”, a declarat ea sâmbătă. „Luni, miniștrii de externe ai UE intenționează să aprobe cel mai amplu pachet de sancțiuni îndreptate împotriva mașinii de război ruse de la începutul conflictului.” Ea se referea la planurile de a adăuga oficial 1.600 de persoane și entități noi pe lista neagră a sancțiunilor UE.

Principalele guverne europene au încercat să găsească un echilibru între relațiile lor diplomatice și comerciale cu un Trump imprevizibil și sprijinul acordat Ucrainei.

Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, a declarat că Berlinul „rămâne angajat în ceea ce privește sancțiunile impuse Rusiei și colaborează cu partenerii săi europeni în vederea adoptării unor sancțiuni suplimentare”, adăugând că sprijinul acordat Ucrainei „rămâne neclint

Ulf Kristersson, prim-ministrul suedez, și-a exprimat „regretul” față de acordul SUA, afirmând că veniturile din energie reprezintă „o sursă vitală de finanțare a războiului de agresiune al Rusiei”.

Zelenski a declarat sâmbătă că Rusia „trebuie să simtă pierderile” și a promis că va riposta.
Liderul de la Kiev a afirmat că Ucraina este pregătită să ia „măsuri de dezamorsare a conflictului” în cadrul războiului, dar numai dacă Rusia va face același lucru.

Pe rețelele de socializare, Zelenski a anunțat că a discutat, astăzi, cu președintele francez, Emmanuel Macron, premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, și cu președintele Finlandei, Alexander Stubb.

*Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat vineri, 9 octombrie, că a ajuns la o înțelegere cu omologul său rus, Vladimir Putin, în urma unei convorbiri telefonice, pentru furnizarea unor cantități importante de motorină rusească către Statele Unite și piața mondială.

Potrivit mesajului publicat de Trump pe platforma Truth Social, Rusia ar urma să livreze imediat peste 300.000 de tone de motorină, alte 500.000 de tone în luna noiembrie și încă un milion de tone la scurt timp după aceea. Calendarul anunțat include și o tranșă suplimentară de trei milioane de tone de combustibil.

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