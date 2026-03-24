The New York Times: Motivul pentru care prințul Arabiei Saudite l-ar fi presat pe Trump să continue războiul cu Iran

Mai mulți oficiali SUA susțin că prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a văzut războiul SUA cu Iran ca o „oportunitate istorică” pentru refacerea regiunii. 

Liderul de facto al celei mai puternice națiuni arabe l-ar fi „împins” pe președintele Trump să continue războiul împotriva Iranului și răsturnarea regimului.

Un prinț controversat

Prințul a considerat Iranul condus de regimul islamist actual o amenințare de lungă durată pentru statele din Golf, care nu poate fi eliminată decât prin lichidarea liderilor, au declarat surse familiare cu discuțiile purtate între oficiali SUA pentru New York Times .

Considerat „controversat” pentru că ar fi ordonat asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, acesta a fost invitat la Casa Albă de către președintele Trump pentru a fi întâmpinat „regește” și a lua parte la un dineu cu fast.

Arabia Saudită a fost criticată și pentru că ar fi finanțat grupuri teroriste ca al-Qaeda, Frontul al-Nusra, Daesh (ISIS) pe durata războaielor civile din Siria și Irak.

Relațiile dintre SUA și Arabia Saudită au fost „cimentate” de la revenirea lui Trump

Arabia Saudită a promis că  va investi 1 trilion de dolari pentru cipurile cu AI și computere de mare putere. Prințul a spus ulterior la forumul de investiții SUA-Arabia Saudită că „prin cimentarea relațiilor,  vor if create noi locuri de muncă” și vor fi investiții în energie, AI, minerale rare și finanțe.

Relațiile dintre SUA și Arabia Saudită s-au îmbunătățit considerabil după ce s-au răcit în timpul președinției democratului Joe Biden.  Statele Unite au desemnat Arabia Saudită drept partener strategic și au încheiat un acord pentru dezvoltarea energiei nucleare, precum și un acord militar de vânzare a aeronavelor de luptă de generația a cincea F-35.

De la reluarea ostilităților dintre SUA și Iran de pe 28 februarie 2026, Arabia Saudită a fost atacată în mod repetat de regimul de la Teheran. Majoritatea rachetelor balistice și a dronelor au fost interceptate de sistemul de apărare cumpărat din SUA.

„Răbdarea Arabiei Saudite are o limită”

The Times of Israel scrie că „este o chestiune de timp” până când saudiții vor intra în război cu Iran, majoritatea țărilor arabe din Golf fiind furioase pe seama absenței influenței SUA în deciziile de război în ciuda legăturilor de securitate. „Răbdarea nu este infinită”, a spus ministrul de Externe al Arabiei Saudite în urma atacurilor iraniene. Potrivit Wall Street Journal, statele arabe din Golf vor juca un rol mai activ în războiul cu Iran, după ce conducerea de la Riad le-a permis forțelor SUA să folosească bazele aeriene din interiorul Arabiei Saudite în atacarea Iranului.

De la atacurile de război preventiv ale SUA și Israelului de pe 28 februarie 2026,Iranul a ripostat prin atacarea a mai multor țări din cadrul Consiliului de Cooperare din Golf: Bahrain, Kuweit, Oman, Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite. Mai multe persoane au fost ucise, producția și tranzitul de petrol au fost perturbate, iar turismul nu mai poate fi practicat în condiții normale din cauza bombardamentelor.

