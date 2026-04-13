Prima pagină » Știri externe » The Telegraph: UE nu va ovaționa căderea lui Orban pentru prea mult timp. Ce argumente aduce publicația britanică

The Telegraph: UE nu va ovaționa căderea lui Orban pentru prea mult timp. Ce argumente aduce publicația britanică

The Telegraph: UE nu va ovaționa căderea lui Orban pentru prea mult timp. Ce argumente aduce publicația britanică

Înfrângerea lui Viktor Orban nu înseamnă că alegătorii maghiari i-au respins politicile dure în materie de imigrație, pro-nataliste sau critice la adresa Bruxelles-ului. Câștigătorii alegerilor, Peter Magyar și partidul său Tisza, și-au obținut mandatul electoral robust pe baza unui program electoral remarcabil de similar, precizează The Telegraph.

Cum comentează The Telegraph căderea lui Orban la alegeri

Viktor Orbán | Foto – Mediafax

Magyar este un conservator social care susține stimularea natalității prin măsuri financiare, reducerea taxelor și creșterea bugetului apărării. Totodată, l-a criticat pe Viktor Orbán pentru numărul mare de migranți acceptați prin programele de muncă, poziționându-se ferm în zona dreptei europene pe majoritatea temelor.

Până în 2024, a făcut parte din Fidesz, partidul lui Orbán. În trecut, opoziția a pierdut atunci când a adoptat un discurs liberal, reușind doar când a promovat o variantă de „orbánism fără Orbán”. La aceste alegeri, multe partide au renunțat să mai candideze, oferindu-i lui Tisza un avantaj clar.

Înfrângerea lui Orbán a fost amplificată de propriul sistem electoral, conceput să favorizeze câștigătorul. De această dată, mecanismul s-a întors împotriva sa. În plus, percepția larg răspândită a corupției și acumularea de putere în timp au dus la respingerea unei elite considerate învechite.

Schimbarea va fi văzută pozitiv la Kiev, însă sprijinul nu va deveni automat mai puternic, având în vedere pozițiile altor lideri din regiune.

Poziția Ursului von der Leyen

Ursula von der Leyen și cercurile de putere de la Bruxelles ar putea sărbători rezultatul, însă au mai puține motive de entuziasm decât Kievul. Maghiarii vor aștepta ca noua conducere să dovedească faptul că va aplica o versiune moderată a politicilor lui Orbán, nu doar că va urma linia Bruxelles-ului. Un mod rapid de a demonstra acest lucru ar fi confruntările cu Comisia Europeană și apărarea intereselor naționale.

Ungaria condusă de Orbán a fost mult timp un simbol pentru dreapta europeană, fiind percepută ca opusul tendințelor din vest, unde instituțiile au fost considerate dominate de stânga. Mulți conservatori au sperat să reproducă acest model în propriile țări, iar eșecul lui ar putea avea ecouri în întreg spectrul politic de dreapta, deși rămâne de văzut dacă direcția va fi cu adevărat schimbată.

Cele mai noi

Trimite acest link pe