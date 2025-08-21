Prima pagină » Știri externe » Șeful agenției nucleare ruse cere consolidarea SCUTULUI atomic din cauza „amenințărilor colosale” globale

Șeful agenției nucleare ruse cere consolidarea SCUTULUI atomic din cauza „amenințărilor colosale” globale

21 aug. 2025, 15:45, Știri externe
Șeful agenției nucleare ruse cere consolidarea SCUTULUI atomic din cauza „amenințărilor colosale” globale

Șeful agenției nucleare ruse de stat, Alexei Lihacev, a declarat, joi, că Moscova ar trebui să își consolideze scutul atomic în următorii ani din cauza „amenințărilor colosale” globale.

Rusia și Statele Unite își modernizează arsenalele nucleare, inclusiv sistemele folosite pentru detectarea și interceptarea rachetelor nucleare. De asemenea, China înregistrează progrese, în ceea ce privește capacitatea nucleară, mult mai semnificative decât Marea Britanie și Franța.

„În situația geopolitică actuală, este o perioadă de amenințări colosale la adresa existenței țării noastre. Prin urmare, scutul nuclear, care este, de asemenea, o sabie, este o garanție a suveranității noastre”, a declarat Alexei Lihacev.

„Înțelegem astăzi că scutul nuclear trebuie îmbunătățit în următorii ani”, a subliniat acesta.

SUA investește în construirea unui scut antirachetă

Președintele SUA, Donald Trump, a dezvăluit în luna mai planurile pentru un scut antirachetă, „Domnul de Aur”, inspirat din scutul de apărare terestru al Israelului, „Domul de Fier”, care ar costa cel puțin 175 de miliarde de dolari.

Domul american ar avea ca scop interceptarea unor rachete balistice, hipersonice și de croazieră, blocând amenințările din partea Rusiei și Chinei, potrivit U. S. News. Totuși, experții au declarat că niciun astfel de scut nu poate intercepta toate rachetele care ar fi lansate de un potențial stat agresor.

Rusia are aproximativ 4.300 de focoase nucleare stocate și desfășurate, iar Statele Unite au aproximativ 3.700, un total de aproximativ 87% din inventarul total al lumii, conform unui studiu realizat de Federația Oamenilor de Știință Americani. China este a treia putere nucleară din lume, cu aproximativ 600 de focoase, urmată de Franța cu 290, Marea Britanie cu 225, India cu 180, Pakistan cu 170, Israel cu 90 și Coreea de Nord cu 50.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Zelenski dezvăluie condițiile unei întâlniri cu Putin/ „China nu poate fi un garant al SECURITĂȚII Ucrainei”

Peter Szijjarto anunță că UNGARIA se oferă să găzduiască o eventuală discuție între liderii din Rusia și Ucraina

Citește și

ULTIMA ORĂ Ministerul Apărării dezvăluie PLANUL prin care România va sprijini total Ucraina. Țara noastră, în prima linie de securitate: „Un punct forte”
16:56
Ministerul Apărării dezvăluie PLANUL prin care România va sprijini total Ucraina. Țara noastră, în prima linie de securitate: „Un punct forte”
VIDEO J.D. Vance despre impresia pe care i-a făcut-o Vladimir Putin și motivul pentru care liderul rus îl „respectă” pe TRUMP
16:40
J.D. Vance despre impresia pe care i-a făcut-o Vladimir Putin și motivul pentru care liderul rus îl „respectă” pe TRUMP
BREAKING NEWS VIDEO | Uniunea Europeană și SUA au stabilit detaliile ACORDULUI comercial /”Obiectivul comun este stabilizarea relațiilor și reindustrializarea”
16:10
VIDEO | Uniunea Europeană și SUA au stabilit detaliile ACORDULUI comercial /”Obiectivul comun este stabilizarea relațiilor și reindustrializarea”
ANALIZĂ Câți bani a încasat UCRAINA de la Rusia, din taxele plătite pentru tranzitul gazului /Contractele s-au încheiat abia după trei ani de război
15:26
Câți bani a încasat UCRAINA de la Rusia, din taxele plătite pentru tranzitul gazului /Contractele s-au încheiat abia după trei ani de război
EXTERNE Ministrul de Externe rus despre condițiile lui Putin pentru o întâlnire cu Zelenski și problema LEGITIMITĂȚII liderului de la Kiev
14:49
Ministrul de Externe rus despre condițiile lui Putin pentru o întâlnire cu Zelenski și problema LEGITIMITĂȚII liderului de la Kiev
NEWS ALERT VIDEO | Individ suspectat de implicare în atacul asupra gazoductelor Nord Stream, arestat în Italia /Este vorba de un cetățean UCRAINEAN
13:40
VIDEO | Individ suspectat de implicare în atacul asupra gazoductelor Nord Stream, arestat în Italia /Este vorba de un cetățean UCRAINEAN
Mediafax
Ultima oră! Schimbările făcute de Guvern la plata pensiilor private
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Ministrul Transporturilor anunță noi tarife rutiere. De când vom plăti mai mult pentru rovinieta
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Antena 3
Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri SFÂȘIETOARE. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața TIR-ului, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
ANAF pune tunurile pe nunți, botezuri și alte evenimente. Ce trebuie să facă românii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Vizita medicală pentru permis auto dacă ai peste 70 de ani. Care este intervalul și ce trebuie să faci
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
TAXĂ specială pentru gunoi. Primăria pregătește schimbarea pentru utilizatorii casnici și non-casnici: Pentru acoperirea costurilor serviciului
Evz.ro
ANAF îți verifică nunta și botezul. Foame de bani pentru bugetari
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
HOROSCOP 22 august 2025. O zodie este pusă la grea încercare! O așteaptă pierderi financiare și trădări. Primește lovitura de care se temea cel mai mult!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
Cercetătorii au creat cea mai sintetică formă de viață de pe Pământ
ECONOMIE Persoanele interesate să ajungă în conducerea companiilor de stat își pot depune CV-ul pe site-ul Ministerului Economiei
17:02
Persoanele interesate să ajungă în conducerea companiilor de stat își pot depune CV-ul pe site-ul Ministerului Economiei
ACTUALITATE Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Aplicarea noilor tarife rutiere, reprogramată pentru 1 iulie 2026”
16:51
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Aplicarea noilor tarife rutiere, reprogramată pentru 1 iulie 2026”
TURISM Anunț important pentru românii care călătoresc în SUA: Vor intra în vigoare noi dispoziții pentru posesorii de vize
16:41
Anunț important pentru românii care călătoresc în SUA: Vor intra în vigoare noi dispoziții pentru posesorii de vize
LOTO NUMERELE extrase la tragerile loto de joi, 21 august 2025. Report de peste 4,47 milioane de euro, la Loto 6/49
16:40
NUMERELE extrase la tragerile loto de joi, 21 august 2025. Report de peste 4,47 milioane de euro, la Loto 6/49
ANALIZĂ EXCLUSIV CAZUL PASCU, la final. Cum a scăpat la limită de executarea unei pedepse mai mari, când va putea cere liberarea condiționată
16:40
CAZUL PASCU, la final. Cum a scăpat la limită de executarea unei pedepse mai mari, când va putea cere liberarea condiționată
VIDEO Radu Miruță afirmă că Salrom, compania de stat care administrează Salina Praid, refuză să convoace AGA pentru a constata pierderile
16:26
Radu Miruță afirmă că Salrom, compania de stat care administrează Salina Praid, refuză să convoace AGA pentru a constata pierderile