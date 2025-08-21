Șeful agenției nucleare ruse cere consolidarea SCUTULUI atomic din cauza „amenințărilor colosale” globale

Șeful agenției nucleare ruse de stat, Alexei Lihacev, a declarat, joi, că Moscova ar trebui să își consolideze scutul atomic în următorii ani din cauza „amenințărilor colosale” globale.

Rusia și Statele Unite își modernizează arsenalele nucleare, inclusiv sistemele folosite pentru detectarea și interceptarea rachetelor nucleare. De asemenea, China înregistrează progrese, în ceea ce privește capacitatea nucleară, mult mai semnificative decât Marea Britanie și Franța.

„În situația geopolitică actuală, este o perioadă de amenințări colosale la adresa existenței țării noastre. Prin urmare, scutul nuclear, care este, de asemenea, o sabie, este o garanție a suveranității noastre”, a declarat Alexei Lihacev. „Înțelegem astăzi că scutul nuclear trebuie îmbunătățit în următorii ani”, a subliniat acesta.

SUA investește în construirea unui scut antirachetă

Președintele SUA, Donald Trump, a dezvăluit în luna mai planurile pentru un scut antirachetă, „Domnul de Aur”, inspirat din scutul de apărare terestru al Israelului, „Domul de Fier”, care ar costa cel puțin 175 de miliarde de dolari.

Domul american ar avea ca scop interceptarea unor rachete balistice, hipersonice și de croazieră, blocând amenințările din partea Rusiei și Chinei, potrivit U. S. News. Totuși, experții au declarat că niciun astfel de scut nu poate intercepta toate rachetele care ar fi lansate de un potențial stat agresor.

Rusia are aproximativ 4.300 de focoase nucleare stocate și desfășurate, iar Statele Unite au aproximativ 3.700, un total de aproximativ 87% din inventarul total al lumii, conform unui studiu realizat de Federația Oamenilor de Știință Americani. China este a treia putere nucleară din lume, cu aproximativ 600 de focoase, urmată de Franța cu 290, Marea Britanie cu 225, India cu 180, Pakistan cu 170, Israel cu 90 și Coreea de Nord cu 50.

