The Washington Post: Trump refuz un pachet militar destinat Taiwanului, în contextul eforturilor de remediere a relațiilor cu Beijingul

Președintele SUA, Donald trump, a refuzat să aprobe un nou pachet de armament pentru Taiwan, în valoare de peste 400 de milioane de dolari, în contextul în care încearcă să negocieze detaliile acordului comercial cu Administrația Chinei și să obțină un summit cu președintele Xi Jinping, afirmă surse politice, precizând însă că ajutorul militar destinat Taipeiului încă poate fi aprobat.

Această decizie marchează o schimbare importantă în politica SUA faţă de Taiwan, însă nu este definitivă, conform unor surse citate de cotidianul The Washington Post.

Donald Trump urmează să discute vineri cu omologul său chinez Xi Jinping, pentru a rezolva probleme de interes bilateral, precum diferendul comercial și un acord în privința proprietății TikTok. În acest context, președintele american nu dorește să pericliteze rezultatul negocierilor, dat fiind faptul că insula vecină este o chestiune sensibilă pentru partea chineză.

Fosta administrație prezidențială din mandatul lui Joe Biden a aprobat un ajutor militar în valoare de peste două miliarde de dolari pentru insulă. Însă Trump nu susţine trimiterea de arme fără compensaţii financiare, o preferinţă exprimată şi în cazul Ucrainei.

Statele Unite au încetat să mai recunoască diplomatic Taiwanul în favoarea Chinei în 1970, dar sunt principalul furnizor de arme al Taipeiului. La rândul său, Beijingul consideră Taiwanul una dintre provinciile sale şi nu a exclus utilizarea forţei pentru a prelua controlul asupra teritoriului.

