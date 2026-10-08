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Tiffany Trump a atras toate privirile după ce a publicat fotografii din vacanță în costum de baie. Cum arată fiica lui Donald Trump la 32 de ani

Tiffany Trump a atras toate privirile după ce a publicat fotografii din vacanță în costum de baie. Cum arată fiica lui Donald Trump la 32 de ani
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Tiffany Trump - Foto: Instagram
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Tiffany Trump, fiica președintelui american Donald Trump, a atras atenția pe Instagram după ce a publicat fotografii rare în bikini. Imaginile o surprind pe tânăra de 32 de ani în vacanță, alături de fiul ei, Alexander, și de soțul său, Michael Boulos.

Tiffany Trump a oferit o privire asupra vieții sale de familie, publicând pe Instagram o serie de fotografii din vacanțele petrecute în această vară. Fiica cea mică a președintelui Trump a ales să împărtășească momente de relaxare la piscină, aparițiile sale în costume de baie atrăgând atenția urmăritorilor ei.

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În vârstă de 32 de ani, Tiffany, singurul copil al liderului de la Casa Albă din căsnicia cu Marla Maples, apare în mai multe imagini alături de fiul său, Alexander, și de soțul ei, omul de afaceri Michael Boulos, potrivit Daily Mail.

Într-una dintre fotografii, Tiffany poartă un bikini albastru de la Hill House, asortat cu o fustă mini de baie a aceleiași mărci, în valoare de 128 de dolari. Desculță, lângă piscină, fiica lui Trump își ține copilul în brațe, într-un moment surprins într-o atmosferă relaxată.

Tiffany Trump - Foto: Instagram

Tiffany Trump – Foto: Instagram

O altă imagine o înfățișează întinsă într-o piscină cu apă puțin adâncă, purtând un costum de baie din două piese, de culoare portocaliu, creat de Montce. Cu părul ud și ochelarii de înot ridicați pe cap, Tiffany se bucură de timpul petrecut alături de Alexander, care poartă o vestă de salvare.

Tiffany Trump - Foto: Instagram

Tiffany Trump – Foto: Instagram

Fotografiile surprind și momente tandre dintre Michael Boulos și fiul său, cei doi fiind fotografiați în timp ce dansează și se joacă în apă.

„Stropindu-ne și dansând cu micuțul nostru”, a scris Tiffany Trump în descrierea postării de pe Instagram.

Tiffany Trump - Foto: Instagram

Tiffany Trump – Foto: Instagram

Albumul include și peisaje din vacanță, precum și fotografii alături de Karen Shiboleth, o prietenă apropiată a familiei, cunoscută în cercurile mondene din Londra și New York.

Tiffany Trump - Foto: Instagram

Tiffany Trump – Foto: Instagram

Tiffany Trump, în centrul unei controverse după o postare semnalată de Instagram

Noile fotografii au fost publicate la numai câteva zile după ce o altă postare a fiicei președintelui american a stârnit întrebări privind utilizarea inteligenței artificiale.

La sfârșitul lunii septembrie, Tiffany a distribuit mai multe imagini din călătoriile sale recente, inclusiv din India, dar și de la un dineu oficial organizat la Casa Albă în onoarea președintelui chinez Xi Jinping.

Postarea a fost însă însoțită de o etichetă Instagram care indica prezența unui conținut generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Ultimele luni au fost marcate de numeroase călătorii pentru Tiffany Trump, care a vizitat mai multe destinații exclusiviste. Printre acestea se numără India, unde, potrivit relatărilor presei, ar fi participat la festivitățile Ganesh Chaturthi, organizate la Mumbai, la reședința familiei Ambani, considerată una dintre cele mai bogate familii din Asia.

Festivalul hindus, dedicat zeului Ganesha, se desfășoară timp de zece zile și reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente religioase și culturale din India.

În luna iulie, Tiffany și-a petrecut o parte din vacanță în Europa, alegând destinații apreciate de celebrități, printre care insulele spaniole Ibiza și Formentera, cunoscute pentru plajele spectaculoase și stațiunile exclusiviste.

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