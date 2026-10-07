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Trump acuză Rusia că „nu spune prea multe” despre ciumă, cum a făcut și China la începutul pandemiei COVID-19

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Donald Trump a comparat miercuri reacția autorităților ruse la apariția unor cazuri suspecte de ciumă cu modul în care China a comunicat despre începutul epidemiei de COVID-19. Președintele american a spus că Rusia susține că situația este „foarte bine sub control”, dar a remarcat că Moscova oferă puține informații.

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Trump: „China nu a spus prea multe, iar Rusia nici ea nu spune prea multe”

Întrebat dacă are „aceeași impresie” în cazul Rusiei pe care a avut-o în cazul Chinei la începutul epidemiei de COVID-19, Trump a răspuns:

„China nu a spus prea multe, iar Rusia nici ea nu spune prea multe. Dar spun că au situația foarte bine sub control.”

Declarația a fost făcută la Casa Albă, în timpul unui eveniment dedicat promovării programului „Trump Accounts”.

Trump nu crede că este vorba despre o armă biologică

Un jurnalist l-a întrebat pe Trump dacă focarul de ciumă din Rusia ar putea fi rezultatul unei arme biologice.

„Ei bine, noi nu credem că este așa”, a răspuns președintele american.

„Vom afla destul de curând. Dar nu credem că este așa”, a adăugat Trump, referindu-se la informațiile despre situația din Rusia.

Presa rusă a relatat în această săptămână că aproape 200 de persoane din regiunea Irkutsk, în estul Siberiei, au fost plasate sub supraveghere medicală după o posibilă expunere la ciumă.

Situația a apărut după ce o angajată a unui institut de cercetare specializat în combaterea ciumei din Irkutsk s-a îmbolnăvit și a murit.

Trump urmează să vorbească cu Putin

Trump a spus că are programată miercuri o convorbire telefonică cu Vladimir Putin, care împlinește 74 de ani.

„Am o convorbire stabilită. Astăzi este ziua lui”, a declarat Trump.

Președintele american spusese anterior că discuția cu liderul de la Kremlin urma să abordeze și situația legată de cazurile suspecte de ciumă din Rusia.

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