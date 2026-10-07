Trump acuză Rusia că „nu spune prea multe” despre ciumă, cum a făcut și China la începutul pandemiei COVID-19

Donald Trump a comparat miercuri reacția autorităților ruse la apariția unor cazuri suspecte de ciumă cu modul în care China a comunicat despre începutul epidemiei de COVID-19. Președintele american a spus că Rusia susține că situația este „foarte bine sub control”, dar a remarcat că Moscova oferă puține informații.
Întrebat dacă are „aceeași impresie” în cazul Rusiei pe care a avut-o în cazul Chinei la începutul epidemiei de COVID-19, Trump a răspuns:
„China nu a spus prea multe, iar Rusia nici ea nu spune prea multe. Dar spun că au situația foarte bine sub control.”
Declarația a fost făcută la Casa Albă, în timpul unui eveniment dedicat promovării programului „Trump Accounts”.
Un jurnalist l-a întrebat pe Trump dacă focarul de ciumă din Rusia ar putea fi rezultatul unei arme biologice.
„Ei bine, noi nu credem că este așa”, a răspuns președintele american.
„Vom afla destul de curând. Dar nu credem că este așa”, a adăugat Trump, referindu-se la informațiile despre situația din Rusia.
Presa rusă a relatat în această săptămână că aproape 200 de persoane din regiunea Irkutsk, în estul Siberiei, au fost plasate sub supraveghere medicală după o posibilă expunere la ciumă.
Situația a apărut după ce o angajată a unui institut de cercetare specializat în combaterea ciumei din Irkutsk s-a îmbolnăvit și a murit.
Trump a spus că are programată miercuri o convorbire telefonică cu Vladimir Putin, care împlinește 74 de ani.
„Am o convorbire stabilită. Astăzi este ziua lui”, a declarat Trump.
Președintele american spusese anterior că discuția cu liderul de la Kremlin urma să abordeze și situația legată de cazurile suspecte de ciumă din Rusia.