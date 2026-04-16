Furnici care costă 200 de dolari bucata. Traficul este în floare în Africa

Traficul cu furnici rare, vândute cu până la 200 de dolari bucata pe piețele internaționale, capătă amploare în Africa. Un caz recent din Kenya, încheiat cu o condamnare în instanță, arată cât de profitabilă a devenit această rețea și de ce autoritățile încep să trateze fenomenul mult mai dur.

Autoritățile din Kenya au prins un traficant care încerca să scoată din țară mii de furnici rare, vândute apoi la prețuri surprinzătoare în Europa, SUA și Asia.

Cetățean chinez, prins cu 2.200 de de furnici

Totul s-a încheiat pe Aeroportul Internațional din Nairobi, unde Zhang Kequn a fost oprit înainte de îmbarcare. În bagajele sale, autoritățile au descoperit peste 2.200 de furnici, dintre care aproape 2.000 aparțineau speciei Messor cephalotes, extrem de căutată de colecționari. Insectele erau depozitate în eprubete, unele pregătite cu bumbac îmbibat în soluții dulci pentru a le menține în viață pe durata transportului.

Acesta urma să le vândă pe piața din China, Europa și Statele Unite, acolo unde reginele acestor colonii pot ajunge la 200 de dolari bucata.

Fenomenul este în creștere, alimentat de pasionați care cresc colonii de furnici ca hobby, un trend exotic care transformă insectele în produse de lux.

Condamnat la un an de închisoare

După arestarea din 10 martie 2026, Zhang Kequn a ajuns în fața tribunalului din Nairobi. Deși a pledat vinovat, instanța nu a fost convinsă de atitudinea sa.

Judecătoarea Irene Gichobi a subliniat că inculpatul „nu a fost sincer” și nu a demonstrat regret, aspect care a cântărit decisiv în sentință.

Bărbatul a primit amendă de 1 milion de șilingi kenyeni (aproximativ 7.700 de dolari). Dacă nu plătește, va executa 12 luni de închisoare. În paralel, a primit și o condamnare de un an, cu drept de apel în termen de 14 zile.

Instanța a justificat severitatea prin creșterea alarmantă a cazurilor de trafic cu furnici și impactul ecologic al acestor practici.

Un fenomen care scapă de sub control

Cazul nu este izolat. În 2025, patru persoane, inclusiv doi adolescenți belgieni, au fost prinse cu aproape 5.000 de furnici, într-un dosar descris de autorități drept „piraterie biologică”.

În același timp, anchetatorii continuă cercetările într-un alt dosar: un cetățean kenyan este acuzat că ar fi furnizat insectele pentru mai multe rețele, inclusiv pentru Zhang Kequn. Procurorii susțin că acesta vindea furnicile cu aproximativ 100 de șilingi bucata, adică sub un euro, pentru ca ulterior să fie revândute la prețuri de zeci sau sute de ori mai mari.

