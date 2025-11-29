Tragedia din Hong Kong, concluzii preliminare: 128 de morți, victime încă prinse sub dărâmături, mii de apartamente distruse. Filmul celui mai grav incendiu după 1948

Hong Kong încă așteaptă să afle amploarea tragediei care s-a petrecut miercuri, când un incendiu a cuprins mai multe clădiri de apartamente. Se știe că cel puțin 128 de persoane au murit, zeci au fost rănite și alte mii și-au pierdut locuințele și trăiesc în adăposturi de evacuare. Unii locuitori sunt încă dați dispăruți.

Anchetatorii poliției au cercetat ruinele carbonizate ale blocurilor pentru a aduna dovezi și a determina cauza incendiului. Se crede că trupurile unor victime se află încă în interiorul clădirilor.

Unde a izbucnit incendiul

Incendiul a izbucnit într-un complex rezidențial mare din Tai Po, un cartier rezidențial din partea de nord a Hong Kongului.

Complexul Wang Fuk Court, construit în 1983, are aproape 2.000 de apartamente.

Apartamentele sunt repartizate în opt blocuri turn, fiecare dintre ele având aproximativ 30 de etaje.

Incendiul a izbucnit în blocul F, cunoscut sub numele de Wang Cheong House, și s-a extins la alte șase turnuri din jur. Întregul complex era în renovare din 2024, clădirile fiind înconjurate de schele din bambus și plase de protecție.

Potrivit unei postări pe rețelele sociale, focul s-a răspândit la alte etaje în șase minute. La 90 de minute după izbucnire, focul se răspândise la cel puțin alte două turnuri din apropiere.

În câteva ore, incendiul a fost declarat de nivel cinci, cel mai grav nivel.

„Intensitatea focului a împiedicat pompierii să intre în clădiri pentru a efectua operațiuni de salvare”, a declarat Derek Armstrong Chan, director adjunct al serviciilor de pompieri.

Prietenii și rudele celor aflați în interior, și locuitorii care au reușit să scape, nu au putut decât să privească și să aștepte în timp ce clădirile ardeau.

Incendiul a fost cel mai grav din Hong Kong din 1948 până în prezent.

Peste 2.000 de pompieri au participat la operațiune, unul dintre ei fiind ucis și 12 răniți. Elicopterele nu au fost utilizate însă, deoarece lansarea apei de la înălțime nu are efect asupra incendiilor din clădirile înalte.

La apogeu, focul a atins temperaturi de 500 °C , au declarat autoritățile, adăugând că acest lucru a provocat reaprinderea incendiului în unele locuri după ce fusese stins.

Sunt materialele de construcție folosite – un accelerant?

Anchetatorii vor analiza impactul materialelor utilizate în lucrările de renovare efectuate la clădire, inclusiv folii de plastic și polistiren, care, potrivit poliției, nu sunt considerate ignifuge.

Panourile din polistiren par să fi fost fixate pe ferestrele clădirilor pentru a preveni deteriorarea acestora în timpul lucrărilor de renovare.

„Pe baza informațiilor preliminare pe care le avem, credem că incendiul a izbucnit pe plasele din exteriorul etajelor inferioare… și s-a răspândit rapid din cauza arderii plăcilor de spumă, afectând mai multe etaje”, a declarat secretarul pentru securitate din Hong Kong, Chris Tang, într-o conferință de presă.

Temperaturile ridicate au provocat și arderea schelelor de bambus, iar „bețele de bambus rupte de foc au căzut și au răspândit flăcările la alte etaje”.

RECOMANDAREA AUTORULUI

BILANȚUL incendiului din Hong Kong urcă la 128 de morți. Încă opt persoane au fost arestate. Ce despăgubiri vor primi familiile victimelor

Hong Kong, locul în care infernul se învecinează cu paradisul. Discrepanța dintre „locuințele-cușcă” din zgârie-nori și apartamentele de milioane de euro. Cum arată viața într-o locuință de 1,5 metri pătrați