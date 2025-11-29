Prima pagină » Știri externe » Tragedia din Hong Kong, concluzii preliminare: 128 de morți, victime încă prinse sub dărâmături, mii de apartamente distruse. Filmul celui mai grav incendiu după 1948

Tragedia din Hong Kong, concluzii preliminare: 128 de morți, victime încă prinse sub dărâmături, mii de apartamente distruse. Filmul celui mai grav incendiu după 1948

29 nov. 2025, 13:19, Știri externe
Tragedia din Hong Kong, concluzii preliminare: 128 de morți, victime încă prinse sub dărâmături, mii de apartamente distruse. Filmul celui mai grav incendiu după 1948
Galerie Foto 7

Hong Kong încă așteaptă să afle amploarea tragediei care s-a petrecut miercuri, când un incendiu a cuprins mai multe clădiri de apartamente. Se știe că cel puțin 128 de persoane au murit, zeci au fost rănite și alte mii și-au pierdut locuințele și trăiesc în adăposturi de evacuare. Unii locuitori sunt încă dați dispăruți.

Anchetatorii poliției au cercetat ruinele carbonizate ale blocurilor pentru a aduna dovezi și a determina cauza incendiului. Se crede că trupurile unor victime se află încă în interiorul clădirilor.

Unde a izbucnit incendiul

Incendiul a izbucnit într-un complex rezidențial mare din Tai Po, un cartier rezidențial din partea de nord a Hong Kongului.

Complexul Wang Fuk Court, construit în 1983, are aproape 2.000 de apartamente.

Apartamentele sunt repartizate în opt blocuri turn, fiecare dintre ele având aproximativ 30 de etaje.

Incendiul a izbucnit în blocul F, cunoscut sub numele de Wang Cheong House, și s-a extins la alte șase turnuri din jur. Întregul complex era în renovare din 2024, clădirile fiind înconjurate de schele din bambus și plase de protecție.

Potrivit unei postări pe rețelele sociale, focul s-a răspândit la alte etaje în șase minute. La 90 de minute după izbucnire, focul se răspândise la cel puțin alte două turnuri din apropiere.

În câteva ore, incendiul a fost declarat de nivel cinci, cel mai grav nivel.

Intensitatea focului a împiedicat pompierii să intre în clădiri pentru a efectua operațiuni de salvare”, a declarat Derek Armstrong Chan, director adjunct al serviciilor de pompieri.

Prietenii și rudele celor aflați în interior, și locuitorii care au reușit să scape, nu au putut decât să privească și să aștepte în timp ce clădirile ardeau.

Incendiul a fost cel mai grav din Hong Kong din 1948 până în prezent.

Peste 2.000 de pompieri au participat la operațiune, unul dintre ei fiind ucis și 12 răniți. Elicopterele nu au fost utilizate însă, deoarece lansarea apei de la înălțime nu are efect asupra incendiilor din clădirile înalte.

La apogeu, focul a atins temperaturi de 500 °C , au declarat autoritățile, adăugând că acest lucru a provocat reaprinderea incendiului în unele locuri după ce fusese stins.

Sunt materialele de construcție folosite – un accelerant?

Anchetatorii vor analiza impactul materialelor utilizate în lucrările de renovare efectuate la clădire, inclusiv folii de plastic și polistiren, care, potrivit poliției, nu sunt considerate ignifuge.

Panourile din polistiren par să fi fost fixate pe ferestrele clădirilor pentru a preveni deteriorarea acestora în timpul lucrărilor de renovare.

Pe baza informațiilor preliminare pe care le avem, credem că incendiul a izbucnit pe plasele din exteriorul etajelor inferioare… și s-a răspândit rapid din cauza arderii plăcilor de spumă, afectând mai multe etaje”, a declarat secretarul pentru securitate din Hong Kong, Chris Tang, într-o conferință de presă.

Temperaturile ridicate au provocat și arderea schelelor de bambus, iar „bețele de bambus rupte de foc au căzut și au răspândit flăcările la alte etaje”.

RECOMANDAREA AUTORULUI

BILANȚUL incendiului din Hong Kong urcă la 128 de morți. Încă opt persoane au fost arestate. Ce despăgubiri vor primi familiile victimelor

Hong Kong, locul în care infernul se învecinează cu paradisul. Discrepanța dintre „locuințele-cușcă” din zgârie-nori și apartamentele de milioane de euro. Cum arată viața într-o locuință de 1,5 metri pătrați

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE După negocierile de 4 ore cu Putin, Orban s-a dus lângă Kremlin să mănânce. Ce preparate a servit premierul maghiar și la cât a ajuns nota de plată
13:38
După negocierile de 4 ore cu Putin, Orban s-a dus lângă Kremlin să mănânce. Ce preparate a servit premierul maghiar și la cât a ajuns nota de plată
EXTERNE Nici rușii n-o plac pe Zaharova. Putin testează candidați pentru alegerile parlamentare. Cine sunt favoriții
13:08
Nici rușii n-o plac pe Zaharova. Putin testează candidați pentru alegerile parlamentare. Cine sunt favoriții
SCANDAL „Criză morală”. Fotbalul din Turcia, zguduit de scandalul pariurilor: 300 de jucători suspendați, 150 de arbitri suspectați. 1 arbitru plasase nu mai puțin de 18.227 de pariuri. Un apropiat al lui Erdoğan apare în scenariu, fanii sunt sceptici: „Vor mușamaliza afacerea”
13:02
„Criză morală”. Fotbalul din Turcia, zguduit de scandalul pariurilor: 300 de jucători suspendați, 150 de arbitri suspectați. 1 arbitru plasase nu mai puțin de 18.227 de pariuri. Un apropiat al lui Erdoğan apare în scenariu, fanii sunt sceptici: „Vor mușamaliza afacerea”
EXTERNE Traficul aerian global ar putea fi grav perturbat. Îngrijorat de siguranța propriilor avioane, gigantul Airbus vrea să remedieze, de urgență, o problemă la avioanele A320
12:53
Traficul aerian global ar putea fi grav perturbat. Îngrijorat de siguranța propriilor avioane, gigantul Airbus vrea să remedieze, de urgență, o problemă la avioanele A320
DEZVĂLUIRI „Este un fel de director general al tuturor lucrurilor”. Cine este Larry Ellison, miliardarul din Silicon Valley, care la 81 de ani a ajuns omul de bază, „arma secretă” și magnatul preferat al lui Donald Trump
11:52
„Este un fel de director general al tuturor lucrurilor”. Cine este Larry Ellison, miliardarul din Silicon Valley, care la 81 de ani a ajuns omul de bază, „arma secretă” și magnatul preferat al lui Donald Trump
EXTERNE Trump amenință că va anula toate ordinele executive ale lui Biden, semnate cu dispozitivul „autopen”. Ce documente ar fi vizate
10:21
Trump amenință că va anula toate ordinele executive ale lui Biden, semnate cu dispozitivul „autopen”. Ce documente ar fi vizate
Mediafax
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub Cod galben - HARTĂ
Digi24
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
Cancan.ro
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Adevarul
Mărturia virală a unei educatoare despre lipsa iubirii în familiile înstărite: „În ultima zi am plâns în toaletă, pe ascuns"
Mediafax
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la supermarket
Cancan.ro
Gestul SFÂȘIETOR făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Un nou studiu arată de ce unele minți nu se pot „opri” noaptea
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Pe BOLOJAN îl va prinde Crăciunul în funcția de premier. El este în siguranță, este ca Ceaușescu în 1988”
13:30
Ion Cristoiu: „Pe BOLOJAN îl va prinde Crăciunul în funcția de premier. El este în siguranță, este ca Ceaușescu în 1988”
FOTO-VIDEO România cu paradă, dar fără ministru al Apărării. Repetiții generale pentru Ziua Națională. Peste 2.900 de militari și 45 de aeronave
12:45
România cu paradă, dar fără ministru al Apărării. Repetiții generale pentru Ziua Națională. Peste 2.900 de militari și 45 de aeronave
Gândul de Vreme Mergem cu umbrelele la parada militară de 1 Decembrie? ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea în Ziua Națională a României
12:16
Mergem cu umbrelele la parada militară de 1 Decembrie? ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea în Ziua Națională a României
POLITICĂ Sorin Grindeanu nu vrea taxă pe sere sau solarii: „Astfel de abordări trebuie să înceteze”
11:42
Sorin Grindeanu nu vrea taxă pe sere sau solarii: „Astfel de abordări trebuie să înceteze”

Cele mai noi